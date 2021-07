Tour de France 2021, il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana. Pogacar si avvia verso la vittoria, battaglia per il podio

È passata anche la seconda settimana al Tour de France 2021 e la classifica, nonostante i primi assaggi di Pirenei, non è cambiata: la Grande Boucle, almeno in chiave vittoria sembra essere già chiusa. Andiamo a scoprire nel dettaglio il borsino dei favoriti quando siamo giunti al secondo ed ultimo giorno di riposo.

Tadej Pogacar si è rivelato davvero inattaccabile. Lo sloveno si sta avviando verso il secondo successo consecutivo nella più importante corsa a tappe al mondo. L’uomo della UAE Emirates, con una prima parte di Tour devastante (nella quale sono usciti di scena causa cadute Primoz Roglic e Geraint Thomas), ha scaturito così tanto timore in tutti gli altri rivali che ormai sembrano quasi rassegnati all’idea di provare ad attaccare. Ormai per lui sarà una settimana di attesa verso Parigi.

Molto aperta però la battaglia per il podio, con addirittura sette corridori racchiusi in meno di tre minuti. Dalla seconda alla nona posizione tutti possono ambire a salire su uno dei due gradini che restano liberi verso Parigi. Occhio a possibili fughe da lontano che possono far saltare il banco.

Vista anche la cronometro in programma sabato, due corridori su tutti sembrano essere avvantaggiati: stiamo parlando di Rigoberto Uran (EF Nippo) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), che hanno come punto di forza la prova contro il tempo. Il veterano colombiano sta andando avanti come di consueto con gran regolarità in salita, il danese invece è la vera e propria sorpresa sulle montagne. Chi dovrà provarci assolutamente, vista anche la squadra a disposizione, è Richard Carapaz: l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers proverà sicuramente il tutto per tutto sulle prossime ascese per giocarsi il podio.

Nomi da seguire, anche se con meno ambizioni, quelli di Ben O’Connor, Wilco Kelderman, Alexey Lutsenko, Enric Mas e Guillaume Martin: almeno sulla carta però nessuno di questi corridori sembra aver le carte in regola per centrare la top-3.

Foto: Lapresse