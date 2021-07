Patrick Konrad, dopo anni passati a ottenere piazzamenti di rilievo, ha finalmente colto una vittoria che vale una carriera. Il corridore austriaco della Bora-Hansgrohe, infatti, si è imposto nell’odierna sedicesima tappa del Tour de France 2021, la Pas de la Case – Saint-Gaudens. Konrad è riuscito a inserirsi nella fuga di giornata, dopo decine e decine di chilometri di bagarre, ed ha sorpreso, muovendosi da lontano, gli uomini che erano all’attacco con lui.

Konrad, in carriera, è arrivato settimo al Giro d’Italia 2018 e ottavo a quello del 2020. Il campione nazionale austriaco, inoltre, si è più volte piazzato nella top-10 della Freccia Vallone e del Giro dei Paesi Baschi, è arrivato sul podio al Tour de Suisse del 2019 e ha colto piazzamenti importanti anche alla Parigi-Nizza e alla Clasica de San Sebastian.

Queste le dichiarazioni rilasciate, dopo il successo odierno, da Konrad: “Sono completamente senza parole. E’ la mia prima vittoria nel World Tour e l’ho ottenuta nella gara più importante in assoluto. Dedico la vittoria alla mia famiglia, ai miei amici e alla mia squadra che ha sempre creduto in me. Sapevo di avere le gambe e il talento per riuscirci. Poi vincere con la maglia di campione austriaco è ancora più bello. Sono andato tre volte in fuga in questo Tour, da Mollema e Mohoric ho imparato a non aspettare il finale e, così, ci ho provato da lontano. L’ultimo chilometro in salita mi ha spaventato, ma avevo un vantaggio importante sugli inseguitori e ho potuto esultare e godermi il trionfo“.

Foto: Lapresse