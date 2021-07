LIVE F1, GP Austria 2021 in DIRETTA: risultati FP3, Ferrari consistente. Orario qualifiche TV8, si parte alle 15.00!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.10: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Appuntamento alle ore 15.00 per le qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

13.08: Grande favorito per la pole-position è Verstappen che in questo turno ha dato una bella risposta e per Mercedes non sarà affatto facile. Per la Rossa fondamentale usare meglio i treni di soft, mentre è verosimile pensare che nella Q2 si tenterà la qualifica con le medie.

13.06: Una Ferrari consistente visto che spesso e volentieri ha ottenuto il crono dopo tanti giri cronometrati, ma probabilmente non al top come sfruttamento della mescola.

13.04: Max Verstappen, dunque, si conferma molto veloce sul Red Bull Ring precedendo le due Mercedes di Bottas e di Hamilton. Grande prova di forza dell’olande. Molto bene Giovinazzi in quinta posizione a precedere Carlos Sainz (Ferrari), mentre Leclerc è nono.

13.02: Di seguito l’ordine di classifica aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.591 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.538 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.686 7

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.689 5

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.754 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.756 8

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.805 5

8 Fernando ALONSO Alpine+0.843 4

9 Charles LECLERC Ferrari+0.893 8

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.951 5

11 Lance STROLL Aston Martin+0.955 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.970 4

13 Esteban OCON Alpine+1.083 4

14 George RUSSELL Williams+1.103 10

15 Lando NORRIS McLaren+1.109 5

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.134 5

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.156 5

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.487 4

19 Nicholas LATIFI Williams+1.514 7

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.698 4

13.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.57: Ferrari in ripresa rispetto a ieri, ma non in maniera trascendentale. La conferma invece che Max Verstappen ha una velocità di base molto consistente.

12.55. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.591 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.538 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.686 6

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.689 4

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.754 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.756 7

7 Fernando ALONSO Alpine+0.843 4

8 Charles LECLERC Ferrari+0.893 8

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.898 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.951 4

11 Lance STROLL Aston Martin+0.955 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.970 3

13 Esteban OCON Alpine+1.083 3

14 George RUSSELL Williams+1.103 9

15 Lando NORRIS McLaren+1.109 4

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.134 4

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.220 5

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.487 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.514 7

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.698 3

12.54: Scendendo i tempi: Verstappen migliora con il crono di 1’04″591 con 0″538 di margine su Bottas e 0″686 su Hamilton. Nel frattempo Giovinazzi super in quinta posizione a 0″754 davanti alle due Ferrari di Sainz e di Leclerc.

12.52: Arriva il solito Gasly con l’AlphaTauri stupisce ancora e si porta in terza posizione 0″339 con Sainz e Leclerc che scalano in quarta e quinta posizione.

12.51: Sergio Perez sale in quinta posizione 0″548 alle spalle di Leclerc.

12.49: Ferrari dunque bene come prestazione pura, rispetto alla settimana scorsa. Mentre dobbiamo registrare un’uscita di pista di Mazepin.

12.47: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.941 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.336 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.406 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.543 6

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.601 3

6 Lance STROLL Aston Martin+0.605 3

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.644 3

8 George RUSSELL Williams+0.753 6

9 Lando NORRIS McLaren+0.759 4

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.784 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.804 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.889 3

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.036 4

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.137 3

15 Nicholas LATIFI Williams+1.164 7

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.202 2

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.245 3

18 Esteban OCON Alpine+1.448 2

19 Fernando ALONSO Alpine+1.534 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.020 3

12.45: Super Sainz! Terzo lo spagnolo a 0″406 da Verstappen immediatamente davanti a Leclerc (+0″543). Gomma nuova per l’iberico, Vettel 5° a 0″601.

12.43: Hamilton e Bottas migliorano: il britannico è 2° a 0″336 e Bottas è 4° 0″644.

12.39: Grande crono di Leclerc che fa il record nell’ultimo settore, rimanendo sempre terzo ma a 0″543 da Verstappen con tanti giri su queste soft.

12.38: Arrivano le Mercedes: Hamilton 2° a 0″491 da Verstappen e Bottas è 4° a 0″644.

12.36: Tutti si stanno lamentando con le gomme soft per il grande livello di scivolosità.

12.33: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.941 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.686 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.759 3

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.804 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.815 5

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.889 3

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.012 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.117 3

9 Nicholas LATIFI Williams+1.164 6

10 George RUSSELL Williams+1.209 5

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.245 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.321 3

13 Esteban OCON Alpine+1.448 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.459 2

15 Lewis HAMILTON Mercedes+1.473 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.497 2

17 Fernando ALONSO Alpine+1.534 2

18 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.649 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.692 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.020 2

12.31: Verstappen realizza il miglior crono ora con il tempo di 1’04″941 a precedere di 0″686 Leclerc e di 0″759 su Norris. Sainz 5° a 0″815.

12.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lando NORRIS McLaren1:05.700 3

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.045 2

3 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.130 3

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.253 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.358 3

6 Nicholas LATIFI Williams+0.405 5

7 George RUSSELL Williams+0.450 5

8 Charles LECLERC Ferrari+0.465 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.517 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.562 3

11 Esteban OCON Alpine+0.689 2

12 Lance STROLL Aston Martin+0.700 1

13 Lewis HAMILTON Mercedes+0.714 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.738 2

15 Carlos SAINZ Ferrari+0.739 4

16 Fernando ALONSO Alpine+0.775 2

17 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.890 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.933 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.362 2

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

12.28: Migliora Norris che si conferma in vetta con il crono di 1’05″700.

12.27: Tsunoda si porta in seconda posizione con gomme soft a 0″045 da Norris, Ricciardo è settimo a 0″562.

12.26: Grande crono di Raikkonen con gomme medie che si porta in seconda posizioen 0″068 da Norris.

12.25: Manca ancora Verstappen, l’unico a non aver girato con gomme Proto.

12.23: Russell con gomme soft si porta in quinta posizione a 0″535 dalla vetta, con Norris che si prende la vetta in 1’05″762 rilanciandosi per una nuova tornata.

12.23: Costretto ad abortire il suo giro Norris per un errore, ora tanti in pista con gomme soft.

12.22: Norris si lancia con gomme soft.

12.20: Prima tornata anche per Bottas con gomme Proto: 12° crono per il finlandese della Mercedes a 0″855.

12.18: Inizia a girare a Hamilton, anch’egli con gomme Proto: sesto il britannico della Mercedes 0″369 dalla vetta, Giovinazzi 7° 0″393 davanti a Sainz.

12.15: Siamo in attesa di Red Bull e di Mercedes, mentre chi è in pista sta girando con gomme Proto.

12.14: Leclerc terzo ora con 0″120 di ritardo da Tsunoda in vatta. Norris quinto a 0″394.

12.11: Migliora il suo crono Lando Norris a 0″212 da Gasly, mentre Sainz sale in quarta posizione a 0″394 davanti a Leclerc 0″424.

12.09: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Pierre GASLY AlphaTauri1:06.058 1

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.379 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.396 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.411 1

5 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.613 1

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.624 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.757 2

8 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.821 1

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.993 1

10 George RUSSELL Williams- – 4

11 Nicholas LATIFI Williams- – 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin- – – –

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – – –

15 Fernando ALONSO Alpine- – – –

16 Lance STROLL Aston Martin- – – –

17 Esteban OCON Alpine- – – –

18 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

19 Lewis HAMILTON Mercedes- – – –

20 Valtteri BOTTAS Mercedes- – – –

12.06: Tsunoda si porta in seconda posizione a 0″155 dal compagno di squadra Gasly. Le due AlphaTauri davanti a tutti, in attesa di Red Bull e di Mercedes.

12.05: Primi tempi in questo caso con l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly in 1’06″282 davanti a tutti a precedere di 0″172 Norris e di 0″187 Leclerc. Sainz 6° a 0″533. Le monoposto stanno girando con gomme Proto.

12.02: Sul tracciato anche Norris con la McLaren.

12.01: Mazepin e Russell i primi a uscire dai box.

12.00: VIA ALLA FP3!!!!

11.57: Il consumo benzina su questo tracciato non è critico, seppure elevato, richiedendo 100 kg per completare la gara, a causa dell’elevata percorrenza a pieno carico del motore col massimo carico aerodinamico, secondo le simulazioni.

11.54: Sempre per “colpa” dell’aria rarefatta, i team, potrebbero avere qualche problema di raffreddamento ed è per questo che è molto probabile vedere le vetture dotate dei cofani motori con aperture maggiorata nella zona terminale.

11.51: Le Power Unit, utilizzando dei motori V6 turbo, non incontreranno grossi problemi per la rarefazione dell’aria dovuta l’altitudine mentre, quando si correva con i motori aspirati la perdita di potenza era di circa 6-8% rispetto a quella ottenibile su piste ad altezza 0 sul livello del mare.

11.48: Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta.

11.45: Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s.

11.42: Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta.

11.39: La Mercedes ha optato, quindi, per la conferma dello status quo. Da chiarire, a questo punto, chi sarà il prossimo compagno di squadra.

11.36: La notizia del giorno: il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes fino al 2023.

11.33: Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz spingeranno al 100% per centrare la top-5 e soprattutto capire al meglio il comportamento della monoposto. La tendenza di una Rossa migliore sul passo gara che nel time-attack si è confermata anche ieri, pur se l’arrivo della pioggia ha un po’ complicato l’interpretazione del tutto.

11.30: Indubbiamente, vorrà migliorare la Ferrari che, doppiata a Spielberg la scorso weekend, aspira a un rendimento nelle qualifiche e nella corsa domenicale più convincente.

11.27: Le Frecce Nere da questo punto di vista pare abbiano trovato qualcosa in più, come dimostrato nelle libere del venerdì, ma sarà da capire quanto i “bibitari” abbiano nel taschino.

11.24: Vorrà rispondere la Mercedes, nettamente sconfitta nell’ultima uscita stagionale e in difficoltà nella lotta iridata tenendo conto che negli ultimi quattro fine-settimana del campionato è sempre stata la squadra anglo-austriaca a prevalere.

11.21: Le migliorie apportate alla RB16B sono state tali che in termini di potenza e di trazione la macchina di Milton Keynes si sia rivelata la migliore del lotto.

11.18: La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max Verstappen, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico evidenziato nel corso del weekend scorso.

11.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Spielberg, i piloti dovranno spingere al massimo per comprendere al meglio il limite della monoposto in vista delle qualifiche.

F1 SU TV8: ORARIO QUALIFICHE GP AUSTRIA IN CHIARO

ORARI FP3 E QUALIFICHE DI OGGI (SABATO 3 LUGLIO)

PRESENTAZIONE QUALIFICHE DI OGGI

CRONACA PROVE LIBERE 2

CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2

FERRARI A DUE FACCE: BELLA DI MATTINA, ATTARDATA IN FP2

FERRARI, BACK-TO-BACK A SPIELBERG: C’E’ IL RISCHIO DI UNA REPLICA

LA FERRARI STUDIA UNA NUOVA ALA POSTERIORE

LEWIS HAMILTON RISPONDE A VERSTAPPEN: SI INFIAMMA IL DUELLO PER IL MONDIALE

CHARLES LECLERC: “PASSO GARA BUONO, CI MANCA QUALCOSA SUL GIRO SECCO”

CARLOS SAINZ: “SIAMO FORTI IN CURVA, MA IN RETTILINEO…”

LEWIS HAMILTON: “LA MACCHINA ANDAVA BENE, MA DOMANI RED BULL NUOVAMENTE IN VANTAGGIO”

VALTTERI BOTTAS: “SIAMO PARTITI MEGLIO, MA LA RED BULL HA MARGINE”

MAX VERSTAPPEN: “OTTIMO PASSO GARA, MENO MARGINE PER LE QUALIFICHE”

SERGIO PEREZ: “NON SONO A MIO AGIO CON LE GOMME SOFT”

LE DICHIARAZIONI DI LANDO NORRIS

LE DICHIARAZIONI DI TSUNODA

LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO GIOVINAZZI

LE DICHIARAZIONI DI HELMUT MARKO

VIDEO DICHIARAZIONI LEWIS HAMILTON

VIDEO DICHIARAZIONI MAX VERSTAPPEN

VIDEO DICHIARAZIONI CHARLES LECLERC

16.13: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.11: Prestazione della Ferrari, quindi, tutta da interpretare per quanto detto sull’arrivo della pioggia nel corso della FP2. Vedremo quali dati i due piloti, Charles Leclerc e Sainz, siano riusciti a incamerare gli alfieri del Cavallino Rampante.

16.09: Mercedes che quindi ha risposto dal punto di vista della prestazione pura. Sul passo gara altrettanto convincente, ma attenzione a Verstappen che ha palesato una grande costanza.

16.07: Simulazione del time-attack, per questo, mancato per le Ferrari che si augurano di non avere intoppi in vista delle qualifiche di domani e ovviamente della corsa domenicale.

16.05: La Rossa così indietro visto che l’arrivo di qualche goccia di pioggia ha un po’ danneggiato i giri dei due ferraristi, che però hanno fatto vedere un buon passo gara con le gomme medie.

16.03: La Mercedes ha risposto alle prestazioni di Max Verstappen. Lewis Hamilton comanda con il crono di 1’04″523 a precedere di 0″189 Bottas e di 0″217 Verstappen. Indietro le Ferrari Charles Leclerc e di Carlos Sainz, rispettivamente 16° e 13°.

16.01: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.523 8

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.189 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.217 5

4 Lance STROLL Aston Martin+0.616 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.745 4

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.833 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.856 4

8 Fernando ALONSO Alpine+0.870 5

9 Lando NORRIS McLaren+0.943 5

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.988 4

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.993 4

12 Esteban OCON Alpine+1.004 5

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.097 6

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.101 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.175 5

16 Charles LECLERC Ferrari+1.185 6

17 George RUSSELL Williams+1.296 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.388 4

19 Nicholas LATIFI Williams+1.491 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.650 4

16.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

15.59: 1’09″6 splendido per Leclerc con il traffico (gomme medie).

15.57: 1’09″5 per Leclerc che con le medie che continua ad andare su un ottimo passo. 1’09″6 su gomme Proto per Sainz che sarebbe una morbida.

15.55: Leclerc gira sul piede di 1’09″7 con le medie, che sembra avere un buon passo gara.

15.53: Verstappen va un grande ritmo: 1’09″2 ora con le gomme medie, Leclerc con gomme medie in 1’09″8.

15.51: Verstappen gira sul passo dell’1’09″7, mentre Hamilton finisce nella ghiaia in curva-4, probabilmente per il ritorno della pioggia. L’inglese ha bloccato l’anteriore sinistra e poi destra, andando lungo.

15.49: Ora non piove più e le monoposto girano, simulando il passo gara.

15.47: Di seguito l’ordine dei tempi che, salvo sorprese, rimarrà tale per l’arrivo di qualche goccia di pioggia:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.523 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.189 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.217 5

4 Lance STROLL Aston Martin+0.616 3

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.745 3

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.833 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.856 3

8 Fernando ALONSO Alpine+0.870 3

9 Lando NORRIS McLaren+0.943 4

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.988 3

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.993 4

12 Esteban OCON Alpine+1.004 4

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.097 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.101 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.175 3

16 Charles LECLERC Ferrari+1.185 4

17 George RUSSELL Williams+1.296 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.388 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.491 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.650 3

15.45: “Domenica potrebbe arrivare la pioggia a scombinare i piani“, ha aggiunto Isola.

15.42: “Tra Media e Soft ci sono sette decimi di differenza” dice Mario Isola (responsabile Pirelli) ai microfoni di Sky Sport, che quindi mette in predicato la possibilità di passare il Q2 con la mescola gialla.

15.40: L’arrivo della pioggia, chiaramente, sta condizionando lo sviluppo della seconda sessione con Leclerc che si rilancia ma non riesce a migliorare il suo crono.

15.38: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.523 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.189 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.217 3

4 Lance STROLL Aston Martin+0.616 3

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.745 3

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.833 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.856 3

8 Fernando ALONSO Alpine+0.870 3

9 Lando NORRIS McLaren+0.943 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.988 3

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.993 4

12 Esteban OCON Alpine+1.004 4

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.097 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.101 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.175 3

16 Charles LECLERC Ferrari+1.185 4

17 George RUSSELL Williams+1.296 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.388 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.491 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.650 2

15.36: Leclerc e Sainz poco fortunati che nel giro buono non hanno trovato le migliori condizioni per l’arrivo di qualche goccia di pioggia: Sainz 13° a 1″097 e Leclerc 16° a 1″185.

15.33. Sta piovendo leggermente a Spielberg e le due Ferrari sono nelle ultime due posizioni: Leclerc è 19° a 1″661 e Sainz 20° a 1″732.

15.32: Hamilton e Bottas si portano in vetta: 1’04″523 il crono del britannico a 0″189 Bottas. Verstappen è terzo a 0″217.

15.28: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:04.712 4

2 Lance STROLL Aston Martin+0.427 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.527 3

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.556 2

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.644 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.667 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.804 3

8 Esteban OCON Alpine+0.815 3

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.912 2

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.916 5

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.993 2

12 Fernando ALONSO Alpine+1.007 2

13 George RUSSELL Williams+1.107 2

14 Nicholas LATIFI Williams+1.302 3

15 Charles LECLERC Ferrari+1.472 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.483 3

17 Carlos SAINZ Ferrari+1.543 3

18 Lando NORRIS McLaren+1.557 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.230 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.887 2

15.27: La risposta di Bottas arriva e con il crono di 1’04″712 con gomme soft, vedremo cosa farà Verstappen.

15.25: Vettel si porta in seconda posizione con l’Aston Martin con gomme morbide a 0″029 da Verstappen. Tsunoda è 3° a 0″117 e Stroll quarto a 0″125. Verstappen in vetta con il tempo di 1’05″239 ma con gomme medie. Ferrari 16ma con Leclerc 0″945 e Sainz 18° a 1″016. I ferraristi così indietro anche per via di alcuni errori nei giri buoni, mentre Hamilton è solo nono a 0″389 dalla vetta con gomme medie.

15.22: Cambiano ancora i tempi con Perez 2° a 0″277 da Verstappen, ma con gomme soft. Ocon è terzo con l’Alpine a 0″288 (gomme soft). Leclerc 12° e Sainz 14°.

15.21: Migliorano i piloti e Max Verstappen si porta in vetta con il crono di 1’05″239 con 363 millesimi di vantaggio su Bottas e 385 su Raikkonen (gomme medie per tutti). Grande crono del finnico, mentre Giovinazzi è 5° a 0″466 con l’altra Alfa Romeo. Hamilton 4° a 0″389, mentre indietro le Ferrari: 12° Leclerc 0″945 per via di un errore nel suo giro buono e Sainz 14° a 1″016 a cui è stato cancellato il giro più veloce per essere andato oltre i limiti della pista.

15.18: Nel frattempo Leclerc rischia molto nell’ultimo settore, tenendo la macchina che stava andando contro le barriere con gomme medie.

15.16: Tempi che mutano con estrema velocità: Bottas è in testa con il tempo di 1’05″602 con gomme medie a precedere di 0″107 Verstappen e di 0″264 Gasly (gomme medie per i tre). Leclerc e Sainz sono 8° e 9° 0″635 e a 0″653 con gomme Proto.

15.15: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.709 1

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.157 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.218 2

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.227 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.249 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.434 2

7 Charles LECLERC Ferrari+0.528 1

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.546 1

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.557 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.593 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.595 1

12 Lance STROLL Aston Martin+0.629 1

13 Fernando ALONSO Alpine+0.660 2

14 Lando NORRIS McLaren+0.686 1

15 Esteban OCON Alpine+0.757 1

16 George RUSSELL Williams+0.931 1

17 Nicholas LATIFI Williams+0.994 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren+1.011 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.233 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.890 1

15.13: Al di là dei soliti noti, AlphaTauri si conferma molto performante: Tsunoda terzo a 0″227 con gomme medie e Gasly sesto a 0″496.

15.11: Hamilton migliora e si porta in quarta posizione 0″434 con gomme Proto, mentreSainz è settimo a 0″546 subito dopo Leclerc.

15.10: Macchina perfetta per Verstappen che ritocca il proprio tempo in 1’05″709 con gomme Proto a precedere di 0″218 Botta e di 0″227 Tsuonda con gomme medie. Leclerc è sesto a 0″528, immediatamente dietro a Hamilton (+0″434). Giovinazzi ottimo settimo con l’Alfa Romeo con gomme Proto a 0″593. Sainz 14° a 0″786.

15.08: Arriva Valtteri Bottas che si porta in seconda posizione con gomme Proto a 0″154 da Verstappen, Leclerc è sesto a 0″464 e Sainz 10° a 0″947.

15.06: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.773 1

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.163 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.370 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.432 1

5 Charles LECLERC Ferrari+0.464 1

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.531 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.722 1

8 Lance STROLL Aston Martin+0.781 1

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.851 1

10 Esteban OCON Alpine+0.927 1

11 Fernando ALONSO Alpine+1.040 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.172 1

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.174 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.199 1

15 George RUSSELL Williams+1.251 1

16 Lando NORRIS McLaren+1.254 1

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.297 1

18 Nicholas LATIFI Williams+1.640 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.118 1

20 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.162 1

15.04: Dopo il primo run Verstappen si porta davanti a tutti con il crono di 1’05″773 con gomma Proto, segue Tsunoda a 0″163 con gomme medie ed Hamilton terzo a 0″370 con gomme Proto. Leclerc è 5° a 0″464 da Verstappen con gomme Proto. Sainz 7° a 0″722 con gomme Proto. Le mescole Proto sono quelle che i piloti useranno a Silverstone (mescola C4).

15.01: Tutti in pista con la Ferrari di Sainz che proverà le gomme per Silverstone che presenteranno una struttura diversa.

15.00: VIA ALLA FP2!

14.57 Pochi istanti al via della FP2. Siamo pronti per sessanta minuti di sessione davvero importanti che ci permetteranno di capire come si adatteranno le monoposto al time attack e alla simulazione di passo gara.

14.54 Al momento al Red Bull Ring il cielo continua a essere dominato dalle nuvole, ma la pioggia rimane assente. Il rischio è elevato, per cui vedremo i piloti iniziare subito a forzare in questa FP2. Temperatura di 18°.

14.51 Ottima mattinata anche per Alpha Tauri, soprattutto con Yuki Tsunoda, e Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen. Ora di lavoro particolare, invece, per la Mercedes, che ha badato molto al sodo, con tempo non eccezionali e ritmo rivedibile. La W12 deve spingere parecchio per sognare l’aggancio alla Red Bull.

14.48 Davanti a tutti rimane con pieno merito Max Verstappen che ha dimostrato di avere nel piede la semplicità di trovare il tempo e, contemporaneamente, ha grande solidità a livello di gomme e lunga distanza. Ancora un po’ indietro Sergio Perez che, come sempre, deve risalire la china con una RB16B eccellente.

14.45 Nel corso della mattinata la Ferrari si è dimostrata in buona forma sul giro secco ma, soprattutto, sul passo gara. La scelta di un’ala posteriore più scarica ha dato una mano alla SF21 che, di pari passo, ha fatto vedere ottime cose nella simulazione di passo gara, specialmente con Leclerc

14.42 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 156

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 138

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 96

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 86

5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 74

6 Charles Leclerc MON FERRARI 58

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 50

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 37

9 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 34

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 19

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 14

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 9

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

14.39 Riproponiamo i tempi della mattinata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.143 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.266 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.288 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.302 5

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.331 5

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.443 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.566 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.583 6

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.583 5

10 Lando NORRIS McLaren+0.737 5

11 Esteban OCON Alpine+0.837 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.038 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.060 5

14 Guanyu ZHOU Alpine+1.271 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.301 8

16 Callum ILOTT Alfa Romeo Racing+1.421 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.440 3

18 Roy NISSANY Williams+1.540 6

19 Nicholas LATIFI Williams+1.835 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.173 3

14.36: Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta.

14.33: Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta. Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s.

14.30: Dal canto suo, la Ferrari ha deciso di non cominciare il turno usando le prototipo, concentrandosi invece su mescola dura. Da rimarcare il differente lavoro svolto in casa Red Bull. Max Verstappen si è concentrato sul compound C5, mentre Sergio Perez ha girato quasi esclusivamente con le prototipo.

14.27: Con questo genere di pneumatici, le Red Bull si sono rivelate rapidissime, mentre le Mercedes hanno pagato la bellezza di 4 secondi! Risultato sicuramente bugiardo, che però merita di essere sottolineato.

14.24: La FP1 si è tenuta sotto cielo coperto e minaccioso, ma su pista asciutta, fatto che ha permesso a tutti di testare le gomme prototipo, ovvero quelle con una costruzione più rigida al posteriore, che potrebbero essere introdotte già a Silverstone.

14.21: Si inizierà a fare sul serio a partire dalle ore 15.00, per avere un quadro più chiaro dei reali valori in pista. Come consuetudine, il secondo turno di prove libere vedrà i protagonisti dividersi tra time attack e simulazione di passo gara.

14.18: Dopo la FP1 disputata questa mattina, i piloti tornano in azione sul tracciato del Red Bull Ring, per completare la prima giornata di lavoro del secondo capito della doppietta sul tracciato di Spielberg.

14.15: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

LA CRONACA DELLE FP1 DEL GP D’AUSTRIA DI F1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA 2021

ORARI PROVE LIBERE 3 E QUALIFICHE SABATO 3 LUGLIO

12.39 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per la FP2. Vedremo se la pioggia farà davvero capolino, oppure se i piloti potranno lavorare senza problemi. Per il momento è tutto dal Red Bull Ring, grazie e buon proseguimento di giornata.

12.37 Ottima mattinata anche per Alpha Tauri, soprattutto con Yuki Tsunoda, e Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen. Ora di lavoro particolare, invece, per la Mercedes, che ha badato molto al sodo, con tempo non eccezionali e ritmo rivedibile.

12.35 Sorprese positiva in casa Ferrari. Leclerc e Sainz chiudono a meno di 3 decimi dalla vetta e, soprattutto il monegasco, è risultato il migliore sul passo gara, martellando sempre sull’1:09medio-alto. Qualche difficoltà in più per lo spagnolo con le gomme soft che non dovrebbero essere una opzione in ottica gara.

12.33 Si chiude, quindi, la prima parte della giornata al Red bull Ring. Davanti a tutti, ancora una volta, Max Verstappen. L’olandese ha fatto vedere di essere in grado di arrivare al miglior tempo quasi senza forzare. Sufficiente l’andamento nella simulazione passo gara per la Red Bull

12.31 RIEPILOGO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.143 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.266 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.288 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.302 5

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.331 5

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.443 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.566 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.583 6

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.583 5

10 Lando NORRIS McLaren+0.737 5

11 Esteban OCON Alpine+0.837 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.038 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.060 5

14 Guanyu ZHOU Alpine+1.271 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.301 8

16 Callum ILOTT Alfa Romeo Racing+1.421 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.440 3

18 Roy NISSANY Williams+1.540 6

19 Nicholas LATIFI Williams+1.835 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.173 3

12.30 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!!! SI CHIUDE QUI LA FP1 DEL GP D’AUSTRIA!!!!!!!!!!

12.29 Ancora un ottimo giro per Leclerc che vola in 1:09.788, Norris invece continua a spingere sul giro secco e chiude in 1:06.015

12.28 Verstappen 1:10.145 non riesce a tornare sull’1:09, Hamilton fa un lavoro a parte in 1:13.084, Sainz 1:11.059

12.27 Ricciardo 1:10.887, Leclerc 1:09.583, Perez 1:10.231, Sainz ancora alto in 1:10.789 con la soft.

12.25 Sainz con un errore in curva 3 segna 1:10.308, Verstappen 1:10.206.

12.24 Raikkonen si lancia e piazza il suo migliore T1, chiude in 1:05.586. Leclerc 1:09.074 e prosegue su ottimi tempi!

12.23 Ancora un buon giro per Leclerc in 1:09.519, Verstappen in 1:09.655, Gasly altissimo in 1:12.747

12.22 Verstappen prosegue sull’1:09.763, Tsunoda 1:10.321

12.21 Leclerc con gomma prototipo fa segnare 1:09.193, Sainz 1:09.3

12.19 Bottas tenta il time attack ed è quarto a 302 millesimi dalla vetta, mentre Tsunoda chiude in 1:10.747 sul passo gara, Leclerc si lancia in questo momento

12.18 Si lancia Sainz con gomma soft per la simulazione di passo gara e fa segnare 17.671 al T1, Verstappen 17.704, Tsunoda 17.837. Lo spagnolo chiude in 1:09.339, Verstappen 1:09.848

12.17 Tornano in pista le due Ferrari, seguite da Verstappen e Hamilton.

12.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.143 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.266 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.288 4

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.331 3

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.352 3

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.443 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.583 4

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.583 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.749 3

10 Lando NORRIS McLaren+0.752 4

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.038 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.060 4

13 Esteban OCON Alpine+1.171 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.442 6

15 Roy NISSANY Williams+1.540 4

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.636 2

17 Callum ILOTT Alfa Romeo Racing+1.640 2

18 Guanyu ZHOU Alpine+1.679 2

19 Nicholas LATIFI Williams+1.835 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.370 2

SUBSCRIBE FOR LIVE TIMING

12.15 Tutti ai box in questo momento, vedremo se qualcuno sfrutterà questi ultimi minuti per la prima simulazione di passo gara.

12.14 Leclerc 16.901 nel T1, prosegue con 29.133 nel T2, chiude il 20° giro senza migliorarsi, come Vettel che rimane 14° a 1.442.

12.13 Ricciardo fa segnare il suo migliore T1, ma alza il piede nel T2 e rimane 11°, mentre il resto del gruppo non sta forzando in questo momento.

12.12 Perez migliora e si mette in settima posizione a 583 millesimi dal compagno, Hamilton sempre nono a 749 davanti a Norris per 3 millesimi.

12.11 Ottimo passo in avanti di tutte e due le Ferrari, che si confermano in difficoltà nel T1 (dove pagano quasi 10kmh dalle Alpha Tauri) ma nel T2 e T3 sanno davvero far filare le SF21.

12.10 Leclerc 16.762 nel T1, mentre Tsunoda vola in 16.534 ed è record! Il monegasco prosegue in 28.939 mentre il nipponico rallenta, e chiude in 1:05.409 ed è secondo a 266 millesimi!!!!!!!

12.09 Hamilton continua a proseguire con giri lanciati solo nel T1, quindi rallenta sempre nel T2. Leclerc torna in pista per il suo terzo run.

12.08 Hamilton si rilancia e segna un interessante 16.609 nel T1, Sainz risponde in 16.614. L’inglese alza il piede nel T2, mentre lo spagnolo prosegue in 29.081 e fa segnare 1:05.431 ed è secondo a 288 millesimi con soft!

12.07 Verstappen risponde subito e torna a comandare in 1:05.143 con 331 millesimi sul nipponico e 443 su Raikkonen, quindi quarto Gasly a 597.

12.06 Finalmente si fa vedere anche Bottas, ottavo a 583 millesimi, quindi Tsunoda si lancia ed è record nel T1 in 16.561, ottimo 29.082 anche nel T2, per cui chiude in 1:05.474 ed è primo!!!!!!!

12.05 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.558 3

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.182 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.334 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.416 3

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.441 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.473 2

7 Charles LECLERC Ferrari+0.554 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.645 3

9 Esteban OCON Alpine+0.756 2

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.943 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.149 4

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.221 2

13 Callum ILOTT Alfa Romeo Racing+1.225 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.232 3

15 Lando NORRIS McLaren+1.277 3

16 Nicholas LATIFI Williams+1.420 3

17 Guanyu ZHOU Alpine+1.714 2

18 Roy NISSANY Williams+2.029 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.919 2

20 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.840 2

12.04 La Mercedes con Hamilton sta provando un volante nuovo e l’inglese ha detto espressamente che il buco presente nel retro non gli piace.

12.03 Ancora una uscita di pista per Stroll, questa volta nell’ultima curva! Il canadese, poi, rientra in pista tagliando la strada a chi sopraggiungeva. Non un ottimo spot per la sicurezza…

12.02 Hamilton inizia con un ottimo 16.684 nel T1, quindi 29.204 nel T2, conclude con il crono di 1:05.892 ed è terzo a 334 millesimi da Verstappen. Distacco notevole con una mescola di vantaggio per l’inglese…

12.01 Ottimo Raikkonen! Ice Man vola in 1:05.746 ed è terzo a 188 millesimi. Ora parte Hamilton con gomma soft!

12.00 Siamo a metà sessione e la pioggia sembra scongiurata. Le nuvole dominano sempre la scena, ma i team sono tranquilli e lasciano girare in maniera normale i propri piloti. Leclerc si lancia ma finisce lungo subito in curva 1, proprio come Sainz in precedenza.

11.59 Vettel fa segnare i suoi migliori parziali e sale in decima posizione in 1:06.707 a 1.149 dalla vetta. Sainz è di nuovo ai box, mentre Hamilton si rimette a girare. L’inglese, attualmente, è 20°.

11.58 Sainz chiude un secondo tentativo senza migliorare, nonostante il suo T3 di riferimento. Riparte anche Leclerc ma è solo sul 20.034 nel T1.

11.57 Momento tranquillo in pista. Le due Ferrari proseguono nel loro lavoro e sembrano ancora soffrire ancora nel T1. Soprattutto Leclerc.

11.56 Leclerc 16.919 nel T1, 29.064 nel T2, conclude in 1:06.112 ed è sesto a 554 millesimi. Manca ancora qualcosa nel primo settore al monegasco

11.55 Stroll è in sesta posizione a 645 millesimi da Verstappen, mentre Vettel si porta ora in 12a a 1.325.

11.54 Carlos Sainz con gomma prototipo chiude in 1:05.974 ed è terzo a 416 millesimi. Leclerc effettua un giro lento e si rilancia.

11.53 Si rivedono in pista Leclerc e Sainz. I due piloti di Maranello si lanciano e danno il via al secondo run!

11.52 Impressiona il dominio di Red Bull e Alpha Tauri in questa FP1, le monoposto “gemelle” stanno volando grazie alla Power Unit Honda

11.51 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.558 2

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.182 2

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.441 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.473 2

5 Lance STROLL Aston Martin+0.645 2

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.943 1

7 Esteban OCON Alpine+1.006 1

8 Lando NORRIS McLaren+1.277 2

9 Charles LECLERC Ferrari+1.317 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.367 2

11 Carlos SAINZ Ferrari+1.383 2

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.653 1

13 Nicholas LATIFI Williams+1.675 3

14 Guanyu ZHOU Alpine+1.756 1

15 Callum ILOTT Alfa Romeo Racing+2.338 1

16 Roy NISSANY Williams+2.359 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.919 1

18 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.840 1

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+4.018 3

20 Lewis HAMILTON Mercedes+4.120 1

11.50 Norris lima un millesimo al suo crono precedente, mentre attendiamo il ritorno in azione della Ferrari per capire il livello della SF21.

11.49 Tsunoda si inserisce nella lotta e vola in terza posizione a 441 millesimi da Verstappen. Due Alpha Tauri e due Red Bull nelle prime quattro posizione. Non certo un caso…

11.48 Verstappen si migliora nel T1 in 16.690, Gasly risponde in 16.657. L’olandese prosegue in 29.032, 29.085 per il francese. Il leader del Mondiale chiude senza limare qualcosa al suo tempo, cosa che fa invece Gasly in 1:05.740 a 182 millesimi! Seconda posizione.

11.47 Le Ferrari sono tornate di nuovo ai box, mentre le Red Bull continuano a girare senza intoppi. Norris si porta in ottava posizione a 1.278 dalla vetta, mentre Ricciardo ora è decimo a 1.367.

11.46 Prosegue il lavoro in pista, Ocon fa segnare i suoi migliori parziali e conclude non migliorando in sesta posizione a 1.029. Stupisce il distacco delle Mercedes che, a parità di gomme, procedono su tempi altissimi rispetto a Verstappen.

11.45 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.558 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.473 2

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.477 1

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.937 1

5 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.943 1

6 Esteban OCON Alpine+1.049 1

7 Lance STROLL Aston Martin+1.141 1

8 Charles LECLERC Ferrari+1.317 1

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.367 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.383 1

11 Lando NORRIS McLaren+1.506 1

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.653 1

13 Nicholas LATIFI Williams+1.675 1

14 Callum ILOTT Alfa Romeo Racing+2.338 1

15 Roy NISSANY Williams+2.359 1

16 Guanyu ZHOU Alpine+2.600 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.919 1

18 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.930 1

19 Sebastian VETTEL Aston Martin+4.018 2

20 Lewis HAMILTON Mercedes+4.120 1

11.43 Verstappen con la gomma “prototipo” vola in 1:05.558 e stacca di quasi mezzo secondo Perez!

11.42 Uscita di pista senza conseguenze pet Stroll nel T3, il canadese torna in azione e si rilancia, mentre Perez vola nel T1 con un ottimo 16.611, record anche nel T2 in 29.194, conclude con un eccellente 1:06.031 a 24 millesimi dal compagno.

11.41 Per il momento Hamilton procede su tempi alti, 1:09.914 in 19a posizione, a panino tra Bottas e Vettel.

11.40 Gasly record nel T2, chiude in 1:06.035 a 28 millesimi, Sainz vola nel T2 in 29.342 ma non migliora e rimane a 934 millesimi da Verstappen. Quarto Tsunoda a 488.

11.39 Verstappen 16.767 al T1, Leclerc 16.876. L’olandese prosegue in 29.349 (record) nel T2, Leclerc 29.861, quindi chiudono in 1:06.007 per Verstappen in prima posizione, Leclerc 1:06.875 a 868 millesimi

11.38 Leclerc 16.975 nel T1, con il 16.735 di Perez. Il monegasco alza il piede nel T2, mentre il messicano migliora e chiude in 1:06.376 a 322 millesimi da Gasly.

11.37 Record di Raikkonen nel T2 che lo porta in terza posizione a 135 millesimi da Verstappen, risponde Tsunoda nel T1, ma è Gasly a volare in vetta in 1:06.054

11.36 Cancellato il crono di Gasly, passa a condurre Verstappen in 1:06.640 con 112 millesimi su Perez e 235 su Leclerc. Quarto Sainz a 301.

11.35 In questa FP1 stanno girando il cinese Zhou al posto di Alonso in Alpine, e Ilott al posto di Giovinazzi in Alfa Romeo, quindi Nissany in Williams anzichè di Russell.

11.34 Sergio Perez fa segnare il primo crono in 1:06.752 ma Pierre Gasly lo supera subito in 1:06.375. Quarto Leclerc a mezzo secondo.

11.33 Splendida la cornice di pubblico con i tifosi di Verstappen che monopolizzano le tribune. Hamilton dà il via al suo primo giro con le nuove gomme Pirelli che saranno inserite dal prossimo GP. I nuovi pneumatici avranno una costruzione differente al posteriore.

11.32 Le nuvole non promettono nulla di buono, per cui i piloti stanno subito entrando in azione. Anche i big sono già in pista, Ferrari e Red Bull comprese.

11.31 Si parte! I primi piloti entrano in azione, ecco Williams e Haas che rompono il ghiaccio

11.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP D’AUSTRIA!!!!!!!!!!

11.27 Pochi istanti e si parte al Red Bull Ring! Due curiosità importanti per questo weekend: torna il pubblico fino alla massima capienza e, non ultimo, si girerà con uno step di gomme più morbide rispetto alla scorsa settimana

11.24 E’ doveroso rimarcare come l’Alpha Tauri stia sin qui disputando una stagione superlativa, essendo attualmente quinta nel Mondiale costruttori. La squadra di base a Faenza si sta dimostrando più competitiva dell’Alpine e regge il confronto con l’Aston Martin, essendo riuscita a marcare punti in ogni Gran Premio disputato sinora! Un 2021 ben al di sopra delle aspettative per il team satellite della Red Bull.

11.22 La Ferrari, per limitare i danni in rettilineo rispetto a una settimana fa, ha deciso di montare un’ala posteriore a cucchiaio per non andare a discapito dell’ottimo comportamento nel tratto misto.

11.21 Anche Carlos Sainz vuole completare un buon weekend in quel del Red Bull Ring: “La scorsa settimana arrivavamo da una prestazione non entusiasmante al Paul Ricard, diciamo che è stato un mix di duro lavoro nel corso delle prove libere e delle caratteristiche della pista. Abbiamo sicuramente sofferto meno rispetto al GP della Francia, ma è altrettanto vero che abbiamo lavorato sul consumo gomme e sul setting della monoposto. Per questo appuntamento arriveremo con ancora più informazioni e dunque maggiormente preparati alla gara”

11.18 Le parole del monegasco nel corso della conferenza stampa di ieri: “Adoro questa pista perché ha un ritmo infernale, le ultime due curve poi sono difficili perché veloci e con il rischio di uscire di pista. È tra le mie favorite. E poi qui la scorsa settimana avevamo un bel passo, nonostante il contatto con Gasly è stata una buona prestazione per me. Dopo il Paul Ricard abbiamo lavorato molto sulla SF21 per cercare di capire certe differenze di prestazione e gestire al meglio i nostri punti di forza”

11.15 Cosa dobbiamo attenderci dalla Ferrari? La Rossa, dopo il terribile GP di Francia, ha mosso passi in avanti nel primo appuntamento del Red Bull Ring e, senza il guaio al via di Charles Leclerc avrebbe potuto ottenere un risultato migliore… Vedremo se i progressi saranno confermati anche nel secondo capitolo, con una SF21 ancor più mirata verso la domenica.

11.12 Anche Valtteri Bottas, reduce dal terzo posto del GP della Stiria, vuole guardare con fiducia al prossimo appuntamento: “Credo che in questo secondo capitolo austriaco potremo giocarcela maggiormente con Max Verstappen e Sergio Perez. Sono fiducioso sul fatto che potremo essere più vicini ai nostri rivali, ma sarà domenica la giornata decisiva”.

11.09 All’inseguimento della Red Bull rimane la Mercedes, con Lewis Hamilton che, come sempre, è pronto a vendere cara la pelle. “Stiamo lavorando sulla macchina per essere competitivi sia a breve sia a lungo termine. L’approccio al weekend è positivo come sempre, siamo concentrati per fare un buon lavoro. Tutti i tecnici si stanno impegnando al massimo ed al tempo stesso capendo maggiormente la monoposto. La Red Bull è stata impressionante nelle ultime quattro gare, mentre per noi Monaco e Baku sono stati due Gran Premi disastrosi. Speriamo di riuscire a colmare il gap, siamo qui per questo. Dobbiamo essere più veloci nel passo gara per stare con Max Verstappen. In Mercedes abbiamo i migliori ingegneri possibili e stiamo tutti lavorando nella stessa direzione per ottenere il massimo. Non sarà una gara semplice, ma arriviamo più preparati e con più informazioni”.

11.06 Max Verstappen si sta giovando di una Red Bull davvero eccezionale, che ha inanellato ben 4 successi consecutivi (una vittoria anche per Sergio Perez a Baku). La RB16B, al momento, è la vettura da battere con un comportamento eccellente nelle curve e con le gomme ma, quello che più impressiona, è il comportamento sui rettilinei dove, letteralmente, fa il vuoto. Il mix tra Power Unit Honda e efficienza in trazione, rende la monoposto di Milton Keynes imprendibile anche per le Frecce Nere che, dal 2014, dominano in questo aspetto…

11.03 Stiamo per entrare ufficialmente nel nono appuntamento della stagione con Max Verstappen grande favorito anche per questo secondo capitolo austriaco. L’olandese è reduce dalla vittoria di una settimana fa e ora vola con +18 punti su Lewis Hamilton. Una situazione che, nell’era ibrida, è accaduta veramente in rarissime occasioni!

11.00 Mezzora esatta la via della prima sessione di prove libere al Red Bull Ring! Sopra la pista stiriana dominano le nuvole nella giornata odierna e, anche in ottica dei prossimi giorni, potrebbero esserci sorprese. Al momento ci sono appena 17° e il rischio di pioggia è davvero concreto! Per quanto riguarda la gara di domenica, gli ombrelli potrebbero aprirsi nel corso del pomeriggio, per un GP d’Austria che diventerebbe davvero un terno al lotto…

10.57 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2021

1 RED BULL RACING HONDA 252

2 MERCEDES 212

3 MCLAREN MERCEDES 120

4 FERRARI 108

5 ALPHATAURI HONDA 46

6 ASTON MARTIN MERCEDES 44

7 ALPINE RENAULT 31

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

9 WILLIAMS MERCEDES 0

10 HAAS FERRARI 0

10.54 Iniziamo l’avvicinamento alla FP1 con LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 156

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 138

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 96

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 86

5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 74

6 Charles Leclerc MON FERRARI 58

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 50

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 37

9 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 34

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 19

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 14

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 9

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

10.51 I piloti scenderanno in pista per i primi sessanta minuti di azione sulla pista dove una settimana fa si è corso il Gran Premio della Stiria

10.48 Scatta ufficialmente il secondo appuntamento della doppietta di Spielberg, nono appuntamento della stagione di F1.

10.45 Buongiorno e benvenuti al Red Bull Ring, tra 45 minuti prenderà il via la FP1 del GP d’Austria!

Come guardare le prove libere in tv – La presentazione del GP d’Austria – Un’occasione per Max Verstappen e la Red Bull

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg si lavorerà alacremente in cerca dell’assetto migliore in vista delle qualifiche e della gara domenicale.

Max Verstappen (Red Bull), trionfatore in Stiria nello scorso weekend, vorrà confermarsi leader e rafforzare la testa della classifica del Mondiale piloti (156 punti). Lewis Hamilton (Mercedes), da par suo, vorrà rispondere perché 18 punti iniziano a essere un po’ troppi e soprattutto preoccupa la serie di quattro successi consecutivi infilata dalla Red Bull. Le Frecce Nere, in sostanza, stanno pagando dazio ed è necessario invertire il trend.

Di sicuro, vorrà fare meglio la Ferrari che, doppiata nell’ultima gara in terra austriaca, aspira a un rendimento nelle qualifiche e nella corsa domenicale più convincente. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz spingeranno al 100% per centrare la top-5 e soprattutto capire al meglio il comportamento della monoposto, imprevedibile a volte sulle sue possibilità.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 11.30 con la FP1, mentre la FP2 è prevista alle 15.00. Buon divertimento!

FOTOCATTAGNI