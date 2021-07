Lewis Hamilton può sorridere al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg), infatti, l’inglese ha chiuso in vetta il proprio venerdì, con una W12 che sembra essere tornata ad ottimi livelli, tanto da mettere alle spalle sia Valtteri Bottas sia, soprattutto, Max Verstappen.

Dopo il notevole ko che l’olandese ha riservato al sette volte campione del mondo nel primo appuntamento del Red Bull Ring, la Mercedes sembra avere mosso passi in avanti importanti, sia sul time attack, sia sul fronte del passo gara. Un andamento che, come detto, può far tornare un minimo di sereno per il nativo di Stevenage che, tuttavia,

“Una settimana fa eravamo un paio di decimi dietro a Verstappen, oggi lo precedo io con il medesimo distacco ma, sicuramente, loro hanno ancora qualcosa nel taschino – ammette ai microfoni di Sky Sport – Ne sono sicuro. Ad ogni modo oggi abbiamo mostrato dei progressi che, tuttavia, non ci permettono ancora di pareggiare le loro prestazioni. Penso che il gap di una settimana fa sarà confermato domani e domenica”.

Il fuoriclasse inglese prosegue nella sua analisi: “Sul giro secco mi sono sentito bene, ma so che la Red Bull quando sarà importante sfrutterà al meglio il proprio motore, andando su una mappatura simile a quella che avevamo noi in qualifica. La RB16B è davvero impressionante e non so quanto possano migliorare ancora. Oggi abbiamo girato con gomme più soft rispetto alla scorsa gara e con un clima più fresco, due condizioni che mi hanno fatto sentire bene. Per il resto ho pensato a variare la macchina in alcune direzione, quindi siamo tornati ad un assetto simile a quello della settimana scorsa. Sono contento del livello raggiunto”.

FOTOCATTAGNI