A uno sguardo superficiale, la giornata di Charles Leclerc è stata ambivalente. Il monegasco ha realizzato il secondo tempo nella sessione mattutina, ma solo il sedicesimo in quella pomeridiana.

Va però rimarcato come nella FP2 la Ferrari abbia lavorato più a lungo degli altri sul passo gara, lanciandosi in una simulazione di qualifica solo quando la pioggia ha cominciato a cadere sull’autodromo di Spielberg. Dunque, oggi più che mai è importante capire quanto accaduto dalle parole dei diretti interessati. Ecco quanto ha dichiarato il ventitreenne del Principato al termine delle prove libere del venerdì.

“Penso che ci sia ancora un po’ di lavoro da fare per far rendere al massimo le gomme, soprattutto per quanto riguarda la mescola C5, che settimana scorsa non abbiamo utilizzato. Credo che non abbiamo ancora capito come sfruttarla in maniera ottimale”.

