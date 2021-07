Si chiudono all’insegna del numero 9 le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, per quanto riguarda Lando Norris. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove sette giorni fa si è corso il primo capitolo della doppietta di Spielberg) il giovane talento inglese (classe 1999, tra l’altro) si è piazzato proprio in nona posizione con 9 decimi di distacco dalla migliore prestazione di Lewis Hamilton.

“Nel complesso posso dire che abbiamo avviato un weekend con tante differenze rispetto allo scorso – spiega ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo provato le gomme più soft e, nel nostro caso, siamo intervenuti a livello di assetto. Due sessioni impegnative, non so dire altro, non so esattamente a che livello siamo rispetto gli altri. Ad ogni modo ho avuto buone sensazioni, ora analizzeremo tutti i dati raccolti e proveremo a comporre un pacchetto migliore in vista di domani”.

Il portacolori della McLaren prosegue nella sua analisi: “Sicuramente gestire lo step più morbido delle gomme non sarà semplice per nessuno. Anche la media sarà da trattare con le pinze. Il weekend si annuncia difficile con tante variabili, sarà importante trovare la giusta quadra e spingere dove si potrà. Le gomme prototipo? Non mi sembrano tanto diverse rispetto alle solite, analizzeremo con i tecnici il loro comportamento”.

