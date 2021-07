L’olandese Max Verstappen ha terminato le prove libere 2 del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2021 di F1, in terza posizione alle spalle due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas.

Max non è andato oltre il piazzamento citato, ma non è preoccupato: “La macchina è ottima, non abbiamo particolari problemi“, le sue prime parole (fonte: speedweek.com). L’olandese, reduce dal successo nel primo weekend sul circuito di Spielberg, ha fatto capire che il lavoro sulla sua Red Bull procede per il meglio, anche se c’è la constatazione del miglioramento delle due Frecce Nere rispetto alla settimana passata.

“La Mercedes sembra essere molto veloce con la gamma morbida di pneumatici che la Pirelli ha portato per questo fine-settimana. Per quanto mi riguarda il miglior giro con le soft non è stato perfetto per cui so di poter migliorare. Sul passo gara la vettura è decisamente buona, mentre sul time-attack dobbiamo affinare alcuni aspetti“, le parole di Max.

Di seguito il video:

VIDEO MAX VERSTAPPEN: “BUONE SENSAZIONI SULLA MACCHINA”





