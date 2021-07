La Formula Uno rimane a Spielberg per completare il double header cominciato settimana scorsa con il GP di Stiria. Domenica 4 luglio andrà invece in scena il Gran Premio d’Austria, nona prova di una stagione in cui il regno di Lewis Hamilton e della Mercedes sta seriamente vacillando. Il tandem formato da Max Verstappen e dalla Red Bull rappresenta la più grande minaccia all’egemonia della Stella a tre punte mai vista nell’era turbo ibrida. Lo dimostra il fatto che l’olandese comandi la classifica iridata con 18 punti di vantaggio sul britannico, mentre il team di matrice austriaca abbia 40 lunghezze di vantaggio su quello anglo-tedesco nella graduatoria costruttori.

Il vento è a tutti gli effetti cambiato, perché per la prima volta dal 2014 la Mercedes si trova concretamente a inseguire un’avversaria. L’aggiornamento della power unit Honda presentato in Francia ha permesso di colmare il gap con quella prodotta a Brixworth. Il risultato è che il pacchetto della RB16B è diventato superiore a quello della W12, la quale sarà obbligata a correre in difesa anche nei prossimi giorni. Peraltro le mescole saranno diverse rispetto a settimana scorsa, poiché Pirelli porterà la C5 anziché la C2. Sulla carta, un’ulteriore vantaggio per Verstappen e la Red Bull, che hanno l’occasione di allungare ulteriormente sugli avversari. Hamilton e Toto Wolff sperano nella pioggia, che potrebbe essere la migliore alleata delle Frecce Nere. Una gara bagnata potrebbe infatti livellare i valori in campo, dando più possibilità a chi è obbligato a rincorrere.

In casa Ferrari prosegue la bagarre con la McLaren per il terzo posto nel Mondiale costruttori. Settimana scorsa la Scuderia di Maranello ha recuperato 4 punti al team di Woking, che però rimane avanti di 12 lunghezze. Il passaggio a mescole più morbide potrebbe non essere una buona notizia per il Cavallino Rampante, che d’altro canto ha la possibilità di essere avvantaggiata dal meteo. Pioggia o meno, impossibile da prevedere concretamente, potrebbero esserci temperature più basse e sappiamo bene come il fresco sia amico della SF21.

Infine, è doveroso rimarcare come l’Alpha Tauri stia sin qui disputando una stagione superlativa, essendo attualmente quinta nel Mondiale costruttori. La squadra di base a Faenza si sta dimostrando più competitiva dell’Alpine e regge il confronto con l’Aston Martin, essendo riuscita a marcare punti in ogni GP disputato sinora! Un 2021 ben al di sopra delle aspettative per il team satellite della Red Bull.

MONDIALE PILOTI (8/23 GP)

156 – Max VERSTAPPEN (Red Bull)

138 – Lewis HAMILTON (Mercedes)

96 – Sergio PEREZ (Red Bull)

86 – Lando NORRIS (McLaren)

74 – Valtteri BOTTAS (Mercedes)

58 – Charles LECLERC (Ferrari)

50 – Carlos SAINZ (Ferrari)

37 – Pierre GASLY (Alpha Tauri)

34 – Daniel RICCIARDO (McLaren)

30 – Sebastian VETTEL (Aston Martin)

MONDIALE COSTRUTTORI (8/23 GP)

252 – RED BULL-Honda

212 – MERCEDES

120 – MC LAREN-Mercedes

108 – FERRARI

46 – ALPHA TAURI-Honda

44 – ASTON MARTIN-Mercedes

31 – ALPINE-Renault

2 – ALFA ROMEO-Ferrari

FOTOCATTAGNI

Foto: La Presse