17.41 La nostra Diretta Live termina qui

17.38 Il video della caduta di Primoz Roglic, con Colbrelli che lo ha mandato a quel paese.

17.36 Il video della caduta di Caleb Ewan:

17.35 La nuova classifica generale:

1 MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 12h 58′ 53” – B : 18” –

2 Julian ALAPHILIPPE JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 12h 59′ 01” + 00h 00′ 08” B : 10” –

3 Richard CARAPAZ RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 12h 59′ 24” + 00h 00′ 31” – –

4 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 12h 59′ 24” + 00h 00′ 31” – –

5 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 12h 59′ 31” + 00h 00′ 38” – –

6 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 12h 59′ 32” + 00h 00′ 39” B : 11” –

7 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 12h 59′ 33” + 00h 00′ 40” – –

8 NAIRO QUINTANA 136 TEAM ARKEA – SAMSIC 12h 59′ 33” + 00h 00′ 40” – –

9 PIERRE LATOUR 201 TOTALENERGIES 12h 59′ 38” + 00h 00′ 45” – –

10 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 12h 59′ 45” + 00h 00′ 52” –

17.31 Julian Alaphilippe, 6° all’arrivo, ha guadagnato 14″ su Carapaz, Mas e Quintana, 28″ su Pogacar, Uran e Thomas, 1’21” su Roglic!

17.30 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 Tim MERLIER TIM MERLIER 103 ALPECIN – FENIX 04h 01′ 28” – B : 10” –

2 Jasper PHILIPSEN JASPER PHILIPSEN 105 ALPECIN – FENIX 04h 01′ 28” – B : 6” –

3 Nacer BOUHANNI NACER BOUHANNI 132 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 01′ 28” – B : 4” –

4 DAVIDE BALLERINI 53 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 01′ 28” – – –

5 SONNY COLBRELLI 163 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 01′ 28” – – –

6 JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 01′ 28” – – –

7 MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 04h 01′ 28” – – –

8 CEES BOL 143 TEAM DSM 04h 01′ 28” – – –

9 ANTHONY TURGIS 208 TOTALENERGIES 04h 01′ 28” – – –

10 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 198 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 01′ 28” – – –

11 MATEJ MOHORIC 165 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 01′ 28” – – –

12 MILES SCOTSON 88 GROUPAMA – FDJ 04h 01′ 28” – – –

13 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 04h 01′ 28” – – –

14 SØREN KRAGH ANDERSEN 141 TEAM DSM 04h 01′ 28” – – –

15 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 04h 01′ 28” – – –

16 JONAS RICKAERT 106 ALPECIN – FENIX 04h 01′ 28” – – –

17 NILS EEKHOFF 145 TEAM DSM 04h 01′ 28” – – –

18 MICHAEL MATTHEWS 171 TEAM BIKEEXCHANGE 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

19 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

20 BOY VAN POPPEL 215 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

21 VINCENZO NIBALI 41 TREK – SEGAFREDO 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

22 JAKOB FUGLSANG 181 ASTANA – PREMIER TECH 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

23 GUILLAUME BOIVIN 32 ISRAEL START-UP NATION 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

24 FABIEN DOUBEY 205 TOTALENERGIES 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

25 NAIRO QUINTANA 136 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

26 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

27 PIERRE LATOUR 201 TOTALENERGIES 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

28 VICTOR CAMPENAERTS 194 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

29 SERGIO LUIS HENAO 191 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

30 LOÏC VLIEGEN 217 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

31 JAN BAKELANTS 212 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

32 JONAS KOCH 213 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

33 DANNY VAN POPPEL 216 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

34 CARLOS BARBERO 192 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 01′ 42” + 00h 00′ 14” – –

35 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 04h 01′ 54” + 00h 00′ 26” – –

36 MIKKEL BJERG 2 UAE TEAM EMIRATES 04h 01′ 54” + 00h 00′ 26” – –

37 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 04h 01′ 54” + 00h 00′ 26” – –

38 IVAN GARCIA CORTINA 64 MOVISTAR TEAM 04h 01′ 54” + 00h 00′ 26” – –

39 MAGNUS CORT NIELSEN 116 EF EDUCATION – NIPPO 04h 01′ 54” + 00h 00′ 26” – –

40 BAUKE MOLLEMA 44 TREK – SEGAFREDO 04h 01′ 54” + 00h 00′ 26” – –

17.29 Bene anche Vincenzo Nibali, che è riuscito ad evitare le cadute. Lo Squalo, fresco di convocazione per le Olimpiadi, ha chiuso a 14″, dunque nel gruppo con Carapaz e Mas.

17.27 A fare selezione in questo Tour de France sono le cadute. Oggi il prezzo più alto lo ha pagato Roglic, anche Pogacar ha perso qualche secondo. Chi ha guadagnato è stato Carapaz, giunto a 14″ da Merlier.

17.26 Merlier ha preceduto il compagno di squadra Philipsen, dunque doppietta belga. La volata, di fatto, è come se non ci fosse stata: abbiamo assistito a quattro cadute in 10 km….3° Bouhanni, poi due italiani: 4° Ballerini, 5° Colbrelli.

17.25 Caleb Ewan è fermo a terra, in lacrime. Immagini che fanno raggelare.

17.24 Pogacar non era nel gruppetto che si è giocato la volata, mentre arriva ora a 1’21” il gruppetto di Roglic.

17.23 VINCE MERLIER, MA ALTRA CADUTA! Ewan è caduto ed è stato travolto da Sagan che accorreva alle sue spalle. L’australiano rimane a terra dolorante!

17.22 Anche Ballerini nelle prime posizioni, proverà la volata? Colbrelli è 12°, un po’ troppo indietro. 500 metri all’arrivo!

17.21 ULTIMO KM!

17.21 Van der Poel, in maglia gialla, sta tirando in prima persona per Merlier!

17.21 Due km all’arrivo.

17.20 C’è anche nel Valverde nel gruppetto con Roglic e Lopez. Ma ormai hanno 1’03” dal gruppo di testa, nel quale sono rimasti solo una quarantina di corridori dopo le tante cadute. Colbrelli c’è.

17.19 ALTRA CADUTA, LA TERZA IN POCHI MINUTI! Coinvolti Haig e Clarke. Le strade sono troppo pericolose.

17.18 50″ di ritardo per Roglic dal plotone principale. Mancano però solo 5 km…E’ praticamente impossibile rientrare per lo sloveno.

17.17 Roglic è rientrato sul gruppetto Lopez.

17.16 La caduta di Roglic:

17.15 Attenzione, Roglic ha già perso 1’20” dal gruppo principale…Lo sloveno rischia di compromettere il suo Tour de France…

17.15 Ripresi i fuggitivi, GRUPPO COMPATTO!

17.14 Roglic si è agganciato con la ruota posteriore di Colbrelli. L’italiano lo ha anche mandato a quel paese. Lo sloveno si è rialzato e sta provando a rientrare. Pedala bene, ha una grossa escoriazione alla coscia destra.

17.13 IMPRESSIONANTE! Altra caduta, questa volta è coinvolto Primoz Roglic! Bruttissimo colpo per lo sloveno!

17.12 C’E’ UNA CADUTA! Coinvolti Cavendish e Lopez.

17.11 Restano solo 26″ a Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën) e Cyril Barthe (B&B-KTM).

17.11 Dieci km al traguardo!

17.09 Ora davanti la DSM del velocista olandese Bol.

17.09 La volata di oggi è per velocisti puri. Sulla carta non è così adatta a Colbrelli, tuttavia il bresciano è molto in forma e ci proverà.

17.08 Si stacca Maxime Chevalier. Davanti restano in tre: Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën) e Cyril Barthe (B&B-KTM).

17.07 A condurre il plotone è la Deceuninck di Alaphilippe.

17.06 15 km all’arrivo, 39″ per i fuggitivi.

17.04 Vincenzo Nibali pedala nelle prime posizioni. Il ct Davide Cassani lo ha convocato per le Olimpiadi e non sono mancati gli elogi: “Gli ho parlato dopo il Giro e gli ho detto che lo avrei portato ai Giochi se fosse stato uno dei cinque migliori corridori italiani, non per il nome. Si è preparato bene, ai Campionati Italiani e nelle prime due tappe del Tour è stato bravo. Se si renderà conto che non potrà vincere, sono sicuro che potrà insegnare ai compagni di squadra come si affronta una Olimpiade“.

17.03 Davide Ballerini sta scortando Alaphilippe nelle prime posizioni. Dura la vita degli italiani, quasi tutti gregari in questo Tour.

17.01 Van Aert (Jumbo-Visma) in testa al gruppo a lavorare per Roglic. A questo punto è evidente che il belga non disputerà la volata.

17.00 A questo punto non vi sono più dubbi: si arriverà in volata. Solo 45″ per i fuggitivi, ormai esausti.

16.57 Scende sotto il minuto il vantaggio di Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM): 58″.

16.56 La Ineos-Grenadiers si porta davanti per evitare ulteriori rischi dopo la caduta di Thomas.

16.54 Tra i grandi favoriti di oggi l’australiano Caleb Ewan ed il belga Tim Merlier, ma attenzione anche a Van Aert, Demare, Cavendish, Matthews, Sagan, Colbrelli e Bouhanni.

16.53 Il gruppo fa sul serio e scende a 1’15” il gap dei quattro al comando.

16.50 Ora va Mattia Cattaneo a tirare il plotone. La Deceuninck-Quick Step lo sta spremendo come un limone. Altro che fare classifica…Sarà dura vedere un italiano nelle prime 30 posizioni di questo Tour de France.

16.49 In testa al gruppo a tirare c’è un vero monumento come il belga Philippe Gilbert (Lotto-Soudal).

16.47 Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM) mantengono 1’40” sul plotone principale a 28 km dall’arrivo.

16.45 1’35” il gap tra il gruppo e i quattro battistrada. 30 km al traguardo.

16.42 Jelle Wallays (Cofidis) passa per primo al GPM della Côte de Pluméliau.

16.39 Jumbo-Visma in testa al plotone. 34 km al traguardo.

16.36 Ricordiamo i nomi dei quattro fuggitivi: Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM).

16.33 1’10” di vantaggio per i quattro battistrada.

16.30 Greipel sta rientrando in gruppo.

16.27 Lotto Soudal e Deceuninck-Quick Step compatte in testa al gruppo.

16.24 Foratura per André Greipel (Israel Start-Up Nation).

16.21 Tra circa 15 chilometri è presente il secondo e ultimo GPM del giorno, la Côte de Pluméliau, lunga 2,2 chilometri al 3,1%.

16.19 Gruppo allungatissimo e guidato da Philippe Gilbert (Lotto Soudal) in favore di Caleb Ewan, la Groupama-FDJ per Arnaud Démare, e l’EF Education Nippo.

16.16 52 chilometri al traguardo e 1’15” per i quattro fuggitivi.

16.14 Il campione del mondo Alaphilippe riesce a rientrare in gruppo. Altissima andatura in testa al plotone.

16.11 Foratura per la maglia verde Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

16.08 Ecco il video dello sprint per il traguardo volante da parte del gruppo maglia gialla e dei velocisti candidati alla vittoria odierna:

16.05 Grande forcing in testa al gruppo maglia gialla da parte della Deceuninck-Quick Step e della EF Education Nippo.

16.04 Per quanto riguarda il gruppo, la volata per i punti del traguardo volante è stata vinta da Caleb Ewan (Lotto Soudal). Beffato il campione italiano Sonny Colbrelli.

16.02 E transita per primo Cyril Barthe (B&B-KTM).

16.01 Ci troviamo in prossimità del traguardo volante de La Fouchette.

15.58 Bennett e Dlamini stanno rientrando in gruppo.

15.56 Leggera pioggia sulla corsa.

15.53 Caduta per il duo della Qhubeka-NextHash formato da Sean Bennett e Cic Dlamini.

15.50 A dar manforte, ancora una volta, la Lotto Soudal e la Groupama-FDJ.

15.47 Anche la Deceuninck-Quick Step si è portata davanti al gruppo.

15.44 Ricordiamo che al chilometro 118 è presente il traguardo volante de La Fouchette.

15.41 78 km al traguardo e 2’15” di vantaggio per i quattro battistrada.

15.38 Ricordiamo i nomi dei quattro fuggitivi: Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM).

15.35 Schelling è stato ripreso dal gruppo guidato dalla Groupama-FDJ di Arnaud Demare.

15.32 Rimangono dunque soltanto quattro uomini al comando della corsa.

15.29 Ide Schelling si rialza per farsi riprendere dal gruppo.

15.26 E difatti l’olandese passa per primo assicurandosi la leadership nella classifica degli scalatori.

15.24 Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) si invola verso la conquista del GPM che gli garantirà la maglia a pois.

15.21 Mancano 1400 metri all’inizio del GPM della Côte de Cadoudal.

15.18 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM).

15.15 Ecco la situazione in corsa:

15.12 Mancano esattamente 100 chilometri all’arrivo.

15.09 Tra poco verrà affrontato il primo GPM del giorno, la Côte de Cadoudai, 1,7 chilometri al 6,3%.

15.06 Giustamente il gruppo non è intenzionato ad avvicinarsi troppo ai battistrada. Mancano troppi chilometri al traguardo.

15.03 Il vantaggio dei battistrada si è stabilizzato sui 2’05”.

15.00 Salto di catena per il fuggitivo Michael Schär.

14.57 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM).

14.53 Inizia visibilmente a calare il vantaggio dei cinque battistrada.

14.50 Alpecin-Fenix in testa al gruppo in favore della maglia gialla Mathieu van der Poel.

14.47 Fortunatamente ha smesso di piovere sulla corsa.

14.44 Cambio bici per Geraint Thomas.

14.41 A 120 km dal traguardo il vantaggio dei cinque fuggitivi si è stabilizzato sui 2’20”.

14.38 Torniamo dunque alla corsa con Geraint Thomas che è riuscito a rientrare nel gruppo maglia gialla.

14.35 Nel frattempo sono stati ufficializzati i nomi degli azzurri prescelti per la prova su strada di Tokyo, e stiamo parlando di: Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Gianni Moscon, Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali. Bettiol affronterà anche la prova a cronometro assieme a Filippo Ganna.

14.32 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM).

14.29 46,5 km/h è la media della prima ora di gara.

14.27 Contestualmente, in quel di Milano, il CT azzurro Davide Cassani è pronto ad annunciare i nomi degli italiani che voleranno alle Olimpiadi di Tokyo.

14.24 Geraint Thomas sta cercando di rientrare in gruppo grazie al sopporto del compagno di squadra Luke Rowe.

14.21 Pioggia incessante sulla corsa!

14.19 E arriva prontamente l’annuncio del ritiro forzato di Gesink.

14.16 A terra anche il duo della Jumbo-Visma formato da Tony Martin e Robert Gesink.

14.13 Brutta contusione alla spalla per il gallese, che però, dopo attimi di attesa, è riuscito a ripartire. Anche se appare molto dolorante.

14.11 CADUTA IN GRUPPO! COINVOLTO ANCHE GERAINT THOMAS!!!

14.09 2’30” è il gap tra il gruppo e i battistrada.

14.06 149 chilometri al traguardo.

14.03 Ben messa anche la Lotto Soudal di Caleb Ewan.

14.00 Groupama-FDJ in testa al gruppo in favore di Arnaud Demare.

13.57 A breve verranno svelati gli azzurri per Tokyo. I cinque dovrebbero essere: Gianni Moscon, Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali, Damiano Caruso e Alberto Bettiol.

13.55 Inizia a piovere sulla gara.

13.53 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM).

13.49 Scende a 2’35” il vantaggio dei battistrada.

13.46 Mancano 160 chilometri al traguardo.

13.42 Groupama-FDJ e Lotto Soudal iniziano a lavorare in testa al gruppo.

13.38 3’10” il vantaggio dei battistrada.

13.34 I fuggitivi stanno prendendo il largo.

13.30 I nomi dei fuggitivi: Jelle Wallays (Cofidis), Michael Schär (AG2R-Citroën), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Maxime Chevalier e Cyril Barthe (B&B-KTM).

13.26 Il gruppo sta già lasciando andare i primi attaccanti.

13.22 C’è stata la partenza effettiva e subito diversi corridori provano ad andare in fuga, tra cui Ide Schelling, colui che indossa la maglia a pois.

13.20 Angolo statistiche: la Alpecin-Fenix è la prima professional a vincere tappe in due grandi giri differenti dal 2015, quando vi riuscì l’allora MTN Qhubeka.

13.15 Mancano 3,5 chilometri alla partenza effettiva.

13.10 Si parte!

13.05 I corridori sono pronti sulla griglia di partenza.

13.00 Tra dieci minuti si parte.

12.55 Van der Poel è anche il possessore della maglia a pois, mentre Julian Alaphilippe indossa la verde e Pogacar la bianca.

12.50 Mathieu van der Poel ripartirà oggi con la maglia gialla sulle spalle.

12.45 I grandi favoriti per il successo odierno sono Caleb Ewan (Lotto Soudal), Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), Tim Merlier (Alpecin-Fenix) e Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

12.40 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport, la frazione odierna partirà alle 13.10.

La presentazione della terza tappa – La cronaca della seconda frazione – Il trionfo di Van der Poel nel segno di nonno Poulidor – Le pagelle della seconda tappa – L’attuale classifica generale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa. La Lorient-Pontivy, di 182,9 chilometri, sarà la prima vera occasione per vedere in azione i velocisti del gruppo. È dunque attesa una grande volata al termine di una frazione che, contestualmente, lascerà abbastanza tranquilli gli uomini di classifica. Le difficoltà altimetriche presenti non dovrebbero essere un pericolo.

Dunque, quella odierna, sarà una giornata relativamente tranquilla che, difatti, presenta soltanto due GPM di quarta categoria, ma ben lontani dal traguardo. Il primo si trova dopo 90 chilometri dalla partenza, ed è la Côte de Cadoudai, 1,7 chilometri al 6,3%. Al chilometro 118 invece, è presente il traguardo volante de La Fouchette; mentre il secondo e ultimo GPM, al chilometro 146, è la Côte de Pluméliau, lunga 2,2 chilometri al 3,1%. Gli ultimissimi chilometri, dopo lo strappetto di Guern, sono in rettilineo.

In questa tappa un po’ mossa, ma che non dovrebbe recare problemi ai velocisti, l’Italia si affiderà, senza ombra di dubbio, sul neo campione nazionale Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius). Un altro azzurro che potrebbe farsi ben valere è Davide Ballerini, anche se la punta odierna della Deceuninck-Quick Step dovrebbe essere l’ex campione del mondo Mark Cavendish. Tra gli altri sprinter non possiamo fare altro che citare il padrone di casa Arnaud Démare con una Groupama-FDJ agguerritissima, come del resto i rivali della Lotto Soudal capeggiati da Caleb Ewan.

Da citare anche la coppia belga formata da Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Tim Merlier, per un’Alpecin-Fenix in cui figurano anche la maglia gialla Mathieu van der Poel che, sicuramente, sarà della partita per difendere il più possibile la leadership di questa Grande Boucle, e pure Jasper Philipsen. Infine, attenzione a Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis) e Rick Zabel (Israel Start-Up Nation).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour de France 2021 dalle ore 12.45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse