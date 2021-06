LIVE Francia-Svizzera 3-3, Europei 2021 in DIRETTA: pagelle e highlights. Mbappé sbaglia il rigore decisivo, passa la nazionale elvetica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.55 Ecco le pagelle:

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris 5; Varane 5, Lenglet 4.5 (46′ Coman 7, 111′ Thuram 6.5), Kimpembe 5; Pavard 5, Pogba 8, Kanté 6, Rabiot 6; Griezmann 6.5 (88′ Sissoko 6); Benzema 7.5 (94′ Giroud 5.5), Mbappé 4.5. All. Deschamps 4.5.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer 7; Elvedi 7, Akanji 7, Rodriguez 5 (87′ Mehmedi 6); Widmer 5 (73′ Mbabu 7), Freuler 6.5, Xhaka 6.5, Zuber 7 (79′ Fassnacht 6); Shaqiri 5 (73′ Gavranovic 7.5); Embolo 6.5 (79′ Ruben Vargas 6), Seferovic 8 (97′ Schar 6). All. Petkovic 7.

Mbappé sbaglia il rigore decisivo, passa incredibilmente la Svizzera dopo una partita infinita, gli elvetici troveranno la Spagna ai quarti di finale.

PASSA LA SVIZZERA!

Tira, Mbappé, SBAGLIA, Francia-Svizzera 4-5.

Tira, Mehmedi, segna, Francia-Svizzera 4-5.

Tira, Kimpembè, segna, Francia-Svizzera 4-4.

Tira, Vargas, segna, Francia–Svizzera 3-4.

Tira, Thuram, segna, Francia-Svizzera 3-3.

Tira, Akanji, segna, Francia-Svizzera 2-3.

Tira, Giroud, segna, Francia-Svizzera 2-2.

Tira, Schar, segna, Francia-Svizzera 1-2.

Tira Pogba, segna, Francia–Svizzera 1-1.

Tira Gavranovic, segna, Francia–Svizzera 0-1.

Iniziano i rigori!

120′ Finiscono i tempi supplementari, Francia-Svizzera 3-3, si va ai calci di rigore!

118′ Possesso palla prolungato per la Francia.

116′ Squadre molto stanche, Francia che potrebbe ancora fare dei cambi.

114′ Thuram per Giroud che non trova la porta.

112′ Fuori Coman e dentro Marcus Thuram per la Francia.

110′ Coman per Mbappé che di piatto non trova la porta.

108′ Giallo per Akanji per fallo su Pogba.

106′ Inizia il secondo tempo supplementare!

105′ Finisce il primo tempo supplementare, Francia-Svizzera 3-3.

103′ Ci prova Mehmedi, pallone sul fondo.

101′ Problema muscolare per Coman, potrebbe uscire a breve.

99′ Conclusione di Coman sull’esterno della rete.

97′ Fuori Seferovic e dentro Schar nella Svizzera.

96′ Coman per Pavard che chiama al miracolo di Sommer in tuffo.

95′ Fuori Benzema e dentro Giroud nella Francia.

94′ Mehmedi ci prova con il tacco, para Lloris.

93′ Giallo per Pavard per fallo su Mehmedi.

91′ Iniziano i tempi supplementari!

94′ Finiscono i tempi regolamentari, Francia-Svizzera 3-3, si va ai tempi supplementari!

93′ Sissoko per Coman che trova la traversa allo scadere!

92′ Ci saranno altri due minuti di recupero.

91′ Gooooooooooooooooooooool, Gavranovicccccccccccccccccc, Xhaka serve un pallone perfetto per Gavranovic che fredda Lloris sul secondo palo, Francia-Svizzera 3-3.

89′ Fuori Fuori Griezmann e dentro Sissoko per la Francia.

88′ Fuori Rodriguez e dentro Mehmedi per la Svizzera.

86′ Goooooooooooooooooooooooool, Seferoviccccccccccccccccccccc, cross perfetto di Mbabu che trova la testa di Seferovic che non sbaglia, Francia-Svizzera 3-2.

84′ Dentro Vargas e Fassnacht, fuori Embolo e Zuber nella Svizzera.

82′ Coman va sul fondo per Benzema che non arriva in tempo sul pallone.

80′ Coman tenta il tiro, pallone troppo debole.

78′ Goooooooooooooooooool, Pogbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete fantastica di Pogba con un tiro a giro da fuori area, Francia-Svizzera 3-1.

76′ Coman ci prova dalla distanza, parata semplice di Sommer.

74′ Fuori Shaqiri e Widmer, dentro Gavranovic e Mbabu nella Svizzera.

72′ Zuber per Freuler che per un soffio non arriva all’impatto sul pallone.

70′ Pogba tenta il tiro dalla distanza, pallone che finisce fuori.

68′ Pogba per Mbappé che non riesce ad arrivare al tiro.

66′ Shaqiri di punizione non trova per un soffio Seferovic.

64′ Svizzera che prova a restare in partita.

62′ Giallo per Rodriguez per fallo su Griezmann.

60′ Gooooooooooooooooool, Benzemaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Griezmann prova il tiro, Sommer respinge con il pallone che arriva su Benzema che non sbaglia, Francia-Svizzera 2-1.

58′ Gooooooooooooooooooool, Benzemaaaaaaaaaaaaaaaa, Francia che reagisce Mbappé serve Benzema che fredda Sommer, Francia-Svizzera 1-1.

56′ Pogba per Mbappé che tira a giro, pallone fuori di un soffio.

54′ PARATO, Lloris para il rigore di Rodriguez, Francia-Svizzera resta 0-1.

52′ Calcio di rigore per la Svizzera, Zuber viene atterrato in area.

50′ Griezmann ci prova dalla distanza, pallone fuori.

48′ Fuori Lenglet e dentro Coman per la Francia.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.57 Svizzera che va meritatamente in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Seferovic, Francia che sbaglia molto tecnicamente e paga l’assenza di un terzino sinistro di ruolo.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Fine del primo tempo, Francia-Svizzera 0-1.

43′ Benzema per Mbappé che tira male da fuori area.

41′ Xhaka per Embolo che non controllo dentro l’area di rigore.

39′ Si riprende a giocare.

37′ Invasione di campo, i giocatori ne approfittano per dissetarsi.

35′ Griezmann per Pavard che viene anticipato da un colpo di testa di Rodriguez.

33′ Svizzera che riparte con Embolo, viene fermato da Pogba a centrocampo.

31′ Ammonizione per Elvedi per fallo su Griezmann.

29′ Giallo per Varane per fallo su Zuber.

27′ Francia che prova con Rabiot che con un tiro di collo pieno non trova la porta.

25′ Punizione di Mbappé che sfiora il secondo palo.

23′ Rabiot arriva sul fondo e mette in mezzo per Benzema che non arriva sul pallone.

21′ Pogba per Mbappé che viene fermato da Elvedi.

19′ Francia che non appare concentrata in questo inizio di partita, molti errori tecnici tra i giocatori.

17′ Punizione di Griezmann che non trova la testa di Varane.

15′ Goooooooooooooooooool, Seferovicccccccccccccccccc, Zuber mette in mezzo per Seferovic che di testa fredda Lloris, Francia-Svizzera 0-1.

13′ Francia che gioca a 3 in difesa, vista la contemporanea assenza di Digne ed Hernández.

11′ Possesso palla per la Svizzera che prova a gestire i ritmi.

9′ Freuler prova a mettere in mezzo per Seferovic, ma il pallone non è preciso.

7′ Mbappé supera due uomini ma viene deviato il suo cross in mezzo.

5′ Benzema arriva dentro l’area di rigore con una bella giocata, ma non trova compagni per il passaggio decisivo.

3′ Inizia la Francia, Mbappé viene fermato prima del tiro.

1′ Inizia la partita!

20.56 Entrano in campo le due nazionali, inni in corso.

20.53 Mancano sette minuti all’inizio della partita.

20.50 La Svizzera partecipa per la quinta volta a EURO nelle ultime sette edizioni. Eliminata nella fase a gironi del 1996, 2004 e 2008 da nazione co-organizzatrice, è arrivata seconda nel girone di UEFA EURO 2016 dietro la Francia ed è uscita agli ottavi, perdendo ai rigori contro la Polonia (5-4) dopo un 1-1.

20.47 Questa è la quarta partecipazione consecutiva della Svizzera a un torneo internazionale dopo la Coppa del Mondo FIFA 2014 e 2018, dove ha raggiunto gli ottavi. La nazionale elvetica non raggiunge un quarto di finale di una fase finale dal Mondiale del 1954 – da nazione ospitante -, avendo perso cinque volte su cinque agli ottavi ai quali ha partecipato.

20.43 La Francia è imbattuta negli ultimi sette confronti con la Svizzera (3 vittorie, 4 pareggi), già ora la striscia di imbattibilità più lunga di sempre contro gli elvetici, anche se quattro degli ultimi cinque incontri tra le due squadre sono terminati in parità.

20.40 Questo sarà il quinto incontro tra Francia e Svizzera in una grande competizione internazionale (in precedenza EURO 2004, Mondiali 2006, Mondiali 2014, EURO 2016), ma il primo negli ottavi di finale. La Francia è imbattuta nelle precedenti quattro sfide (2 vittorie, 2 pareggi), con l’ultima partita in ordine di tempo terminata senza reti a EURO 2016 (0-0).

20.36 La Francia ha perso solo una delle ultime 17 partite tra Europei e Mondiali (12 vittorie, 4 pareggi): la finale di EURO 2016 contro il Portogallo.

20.33 La Svizzera ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in ognuna delle ultime quattro presenze nei grandi tornei internazionali (Mondiali 2014, EURO 2016, Mondiali 2018, EURO 2020) – è stata eliminata nella prima partita dopo la fase a gironi in ognuna delle tre precedenti occasioni.

20.30 La Francia non perde una partita ufficiale da oltre due anni: l’ultima sconfitta è arrivata contro la Turchia in una qualificazione per il campionato Europeo nel giugno 2019. Ben 14 vittorie e cinque pareggi da allora. Per trovare una striscia di imbattibilità più lunga per la Francia in partite ufficiali bisogna risalire tra il 1994 e il 1999, una serie di 27 partite, con l’attuale allenatore Didier Deschamps che ha giocato in 21 di queste.

20.27 Questa è solo la seconda volta che la Svizzera affronta i campioni in carica di Europei o Mondiali in uno dei grandi tornei: l’altra occasione risale ad EURO 2004, una sconfitta per 1-3 proprio contro la Francia.

20.24 Durante la fase a gironi di EURO 2020, la Francia ha fatto progredire il pallone in media 18,7 metri per sequenza, la cifra più alta in questa rassegna continentale, mettendo in evidenza la propria capacità di far avanzare la palla dopo aver riguadagnato il possesso.

20.21 Nell’unica precedente apparizione di Karim Benzema contro la Svizzera, l’attaccante del Real Madrid ha contribuito a tre gol, segnandone uno e fornendo due assist (vittoria della Francia 5-2 contro gli svizzeri ai Mondiali 2014).

20.18 Grazie alla doppietta contro la Turchia nell’ultimo match del girone, Xherdan Shaqiri è diventato il capocannoniere di tutti i tempi della Svizzera nei principali tornei internazionali (Europei e Mondiali) con sette gol, superando i sei di Josef Hügi. Shaqiri è attualmente capocannoniere della Svizzera agli Europei con tre gol, a pari merito con Hakan Yakin.

20.15 Ecco le formazioni ufficiali:

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembè; Pavard, Kantè, Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Benzema. Ct. Deschamps

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Embolo, Shaqiri; Seferovic. Ct. Petkovic

20.10 Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Francia-Svizzera ottavi di finale di Euro2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Svizzera ottavi di finale di Euro2020, Mbappé e compagni vogliono subito il passaggio del turno.

Probabilmente i francesi scenderanno in campo con il classico 4-3-3, ma con alcune novità possibili. Lloris tra i pali, Koundé a destra e Rabiot a sinistra terzini (da valutare i recuperi sia di Pavard che Hernandez e Digne), Varane e Kimpembe centrali di difesa. Pogba, Kanté e Tolisso in mediana non si toccato. Tridente delle meraviglie formato da Mbappé, Griezmann e Benzema. Dalla panchina Coman.

3-4-1-2, invece, per gli svizzeri con Sommer tra i pali, Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa a comporre la linea difensiva a tre (con il giocatore del Torino arretrato), con Schär che slitta in panchina. Widmer e Zuber esterni, va in panchina Mbabu. Freuler e Xhaka saranno i centrocampisti interni. Shaqiri ed Embolo da trequartisti supportano l’unica punta di peso Seferovic.

PROBABILI FORMAZIONI Francia-Svizzera

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Rabiot; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Francia-Svizzera match degli ottavi di finale di Euro2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

