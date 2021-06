LIVE Giro di Svizzera 2021 in DIRETTA: Uran sfiora la maglia gialla. Grande Pozzovivo: 7° in classifica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.27 Questi invece i primi dieci della classifica generale:

1 1 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 20:37:27

2 5 ▲3 URÁN Rigoberto EF Education – Nippo 0:17

3 4 ▲1 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 0:39

4 3 ▼1 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe 1:07

5 2 ▼3 FUGLSANG Jakob Astana – Premier Tech 1:15

6 6 – WOODS Michael Israel Start-Up Nation 3:10

7 9 ▲2 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 3:16

8 7 ▼1 OOMEN Sam Team Jumbo-Visma 3:39

9 10 ▲1 COSTA Rui UAE-Team Emirates 3:43

10 8 ▼2 CHAVES Esteban Team BikeExchange 4:29

11 15 ▲4 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 4:43

17.26 Questa la top 10 della tappa odierna:

1 URÁN Rigoberto EF Education – Nippo 0:36:02 38.631

2 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 0:40 37.929

3 MÄDER Gino Bahrain – Victorious 0:54 37.690

4 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers ,, 37.690

5 DUMOULIN Tom Team Jumbo-Visma 0:56 37.656

6 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 0:58 37.622

7 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 1:00 37.588

8 COSTA Rui UAE-Team Emirates ,, 37.588

9 KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM 1:04 37.520

10 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 1:05 37.503

17.24 Da sottolineare anche la quinta posizione di Tom Dumoulin che dopo la lunga inattività dimostra già di essere tornato ad ottimi livelli.

17.23 Una cronometro stranissima nella quale ogni previsione era impossibile: una specie di cronoscalata unita a cronodiscesa. Rigoberto Uran oggi ha messo davvero tutti in fila, dimostrando di avere una marcia in più rispetto agli altri. Si congeda bene dal Tour de Suisse Julian Alaphilippe. Buona la top 10 dei due azzurri Cattaneo e Pozzovivo.

17.21 Quarta posizione per Richard Carapaz a 54 secondi da Uran! L’ecuadoriano difende la maglia gialla!

17.19 Prova piuttosto negativa per Jakob Fuglsang: il danese dell’Astana arriva al traguardo con 1’43” di ritardo da un super Rigoberto Uran. All’arrivo si attende solo Carapaz.

17.17 Dodicesimo Maximilian Schachmann che arriva piuttosto lontano da Rigoberto Uran: 1’23” il suo gap.

17.15 GRANDE ALAPHILIPPE! Seconda posizione a 40 secondi da Rigoberto Uran. Un ottimo modo per salutare questo Giro di Svizzera.

17.13 Incredibile il ritmo in discesa di Julian Alaphilippe: il funambolo transalpino supera i 100 km/h.

17.12 URAN!!! 53 secondi a Gino Mader e vittoria per dispersione! Prestazione da urlo per il veterano della Ef.

17.11 Carapaz a 50 secondi da Uran! Rischia di ribaltare tutto il colombiano in questa cronometro!

17.09 Lontanissimo Jakob Fuglsang da Rigoberto Uran! Più di un minuto e mezzo dal colombiano.

17.07 Domenico Pozzovivo è quarto a sei secondi da Mader, davanti a Rui Costa per questione di centesimi.

17.05 Rui Costa all’arrivo è quarto a sei secondi da Mader! Il cambio di bicicletta potrebbe esser costato caro al portoghese.

17.04 ALLA GRANDE ALAPHILIPPE! 12 secondi da Rigoberto Uran!

17.02 URAN!! TEMPO MONSTRE! 28 secondi meglio di Pozzovivo! Può fare il colpo il colombiano quest’oggi.

17.01 Terza posizione per Mattia Cattaneo! Il bergamasco della Deceunick Quick-Step arriva a quattro secondi da Mader.

16.59 Rilancia la bicicletta sui pedali Richard Carapaz in salita: sembrerebbe pimpante il vincitore del Giro d’Italia 2019.

16.57 Potrebbe esser calato di intensità il vento in salita e questi corridori ne hanno approfittato alla grande.

16.55 POZZOVIVO DA URLO!! Sei secondi di vantaggio su Gino Mader all’intertempo e primo crono in cima all’Oberalppass! Stratosferico il lucano.

16.54 Cambia la bici al passaggio dell’intermedio Rui Costa. Scelta davvero particolare quella adoperata dal portoghese.

16.52 Buona prova anche per Pierre Latour: il francese è a 23 secondi di ritardo da Mader all’intermedio.

16.51 Victor de la Parte arriva in quinta posizione al traguardo a 22 secondi da Gino Mader.

16.50 Sta utilizzando la bici da cronometro come tutta la INEOS il leader della classifica generale Richard Carapaz.

16.48 CHE TEMPO DI CATTANEO SUL GPM! Appena sei secondi di ritardo da Mader all’intermedio. Considerando che lo svizzero non ha fatto una grande discesa, il lombardo potrebbe giocarsela per la vittoria.

16.46 Altissimo il tempo di Bob Jungels all’intermedio: il lussemburghese paga oltre due minuti da Mader. 45 secondi il ritardo di Wout Poels.

16.44 Parte anche Richard Carapaz! Tutti in strada per questo gran finale della settima tappa del Giro di Svizzera.

16.42 E’ partito anche Jakob Fuglsang. A questo punto manca solo la maglia gialla Richard Carapaz alla partenza.

16.41 Buon tempo per Victor de la Parte (Team Total Direct Energie) all’intermedio: 27 secondi il ritardo da Gino Mader.

16.39 Ci sono grandi motivazioni per il corridore francese di lanciare una dedica al suo nuovo figlio che dovrebbe nascere nella giornata di lunedì prossimo.

16.38 Alla fine ha deciso di partire Julian Alaphilippe nella cronometro di oggi: subito dopo l’arrivo poi si ritirerà, non correndo l’ultima tappa di domani.

16.37 Parte Rigoberto Uran che potrebbe far bene in questo percorso inedito.

16.35 Nono tempo al traguardo per Michael Matthews (Team BikeExchange) a 1’20” dal leader Gino Mader.

16.33 In questi minuti si attende solo la partenza dei principali uomini di classifica. Non ci sono grandi sconvolgimenti ai riferimenti cronometrici.

16.31 Recupera tantissimo Stefan Kung! Il campione europeo arriva ad appena 11 secondi da Mader, limando ben 24 secondi nel secondo segmento di questa crono.

16.29 Nonostante una prova svagata, Rohan Dennis fa segnare il quinto tempo al traguardo a 1’04” da Gino Mader.

16.28 Parte Domenico Pozzovivo che cerca gloria in questo finale di Tour de Suisse.

16.27 CE LA FA GINO MADER! Perde sette secondi da Dumoulin ma ne mantiene un paio e scalza la farfalla di Maastricht dalla prima piazza.

16.25 Non è sembrato perfetto Mader in discesa: diverse traiettorie sbagliate e pedalata che si è fatta più appesantita.

16.24 DUMOULIN! L’olandese si mette in testa con il tempo di 36’58”, guadagnando due secondi su Kragh Andersen in discesa.

16.22 A breve arriveranno al traguardo Kung, Dennis, Mader e Dumoulin ed avremo un’idea più precisa sulla classifica provvisoria di tappa.

16.20 Solo quinto Stefan Kung! Dietro anche da Rohan Dennis a 34 secondi da Mader! Dumoulin quindi è davanti a Kung e Dennis e si porta a casa già delle ottime sensazioni.

16.19 Veramente notevole in ogni caso anche Rohan Dennis che nonostante stia facendo evidentemente questa cronometro in maniera molto rilassata, è vicino ai migliori.

16.18 Miglior tempo per Gino Mader! Nove secondi meglio di Dumoulin! Più indietro invece Dennis che è ad una trentina di secondi dallo svizzero.

16.16 DUMOULIN! CHE TEMPO! La farfalla di Maastricht anticipa Kragh Andersen di 6 secondi ed è al comando all’intermedio. Ottimi segnali di ripresa per l’olandese.

16.14 Atteggiamento piuttosto tranquillo quello di Sivakov verso questa cronometro: il russo non rilancia neanche la bicicletta in discesa.

16.12 Nicola Conci è provvisoriamente undicesimo al traguardo a 2’46” da Kragh Andersen.

16.10 Sembra cattivo invece Stefan Kung che è andato a riprendere di forza e a sverniciare Wright.

16.08 Non sembrerebbe brillantissimo Rohan Dennis che ancora non ha ripreso Mader, il corridore partito un minuto prima di lui.

16.06 Altissimo il tempo fatto segnare da Pavel Sivakov che all’intermedio paga quasi due minuti da Kragh Andersen.

16.04 Fra poco arriverà il raffronto cronometrico di Rohan Dennis: anche per lui questa cronometro è un’incognita.

16.02 Parte un altro idolo di casa: Marc Hirschi. Ancora la stagione non è decollata per il promettente giovane svizzero.

16.00 Kragh Andersen balza al comando! Il danese perde quattro secondi in discesa, ma mantiene comunque 31 secondi nei confronti di Rutsch con una media oraria di 37,52 km/h, ottima considerando la salita.

15.58 Settimo tempo per Fabien Doubey al primo intertempo: considerato che il francese non ha grande affinità in salita, si sta difendendo discretamente.

15.55 Andrà quasi sicuramente al comando Kragh Andersen: molto difficilmente perderà più di trenta secondi in discesa.

15.53 Parte anche il campione europeo a cronometro: Stefan Kung. Grande boato alla partenza dell’elvetico che ha vinto la prima tappa di questo Tour de Suisse davanti a Bissegger.

15.52 Sta spingendo a tutta Kragh Andersen che dopo aver profuso un grande sforzo in salita, può adesso rifiatare in discesa beneficiando anche del vento favorevole.

15.51 Grande tempo da parte di Kragh Andersen all’intermedio! In cima al gran premio della montagna, il danese è primo con il tempo di 26:49, 34 secondi più rapido di Rutsch.

15.49 E’ quasi pronto Rohan Dennis per partire. Appare molto sereno il vicecampione del mondo australiano.

15.47 Parte Tom Dumoulin! L’ultima vittoria a cronometro del forte corridore olandese risale a esattamente 1050 giorni fa quando trionfò nella penultima tappa del Tour de France 2018.

15.45 L’ultimo a partire sarà ovviamente la maglia di leader, Richard Carapaz. L’ecuadoriano prenderà il via alle 16.43.

15.43 Soren Kragh Andersen ha superato anche Carretero: il danese del Team DSM sta mantenendo un ritmo sostenuto e costante sull’Oberalppass.

15.41 Il favorito principale di oggi, Rohan Dennis, prenderà il via alle 15.50.

15.39 Un altro big al via: Pavel Sivakov. L’alfiere della INEOS Grenadiers può far bene quest’oggi considerate le sue abilità quando la strada si fa arcigna.

15.37 E’ ottimo il passo di Kragh Andersen in salita: il danese ha letteralmente sverniciato Doubey negli ultimi chilometri di scalata.

15.35 In qualche tratto di salita gli atleti devono affrontare il vento contrario: questo ovviamente rende la scalata al gran premio della montagna ancora più duro.

15.33 Tanti corridori già in strada, tutti stanno affrontando le rampe dell’Oberalppass.

15.30 Partito anche Nicola Conci che precede David de la Cruz, protagonista nella tappa di ieri.

15.28 C’è grande curiosità anche per la performance di Mattia Cattaneo (Deceunick Quick-Step): l’azzurro a cronometro si è sempre ben disimpegnato e in salita si difende egregiamente.

15.26 Da circa un minuto è partito anche il nostro Filippo Conca (Lotto Soudal).

15.24 Alle 15.47 partirà anche Tom Dumoulin. Sarà interessante vedere la prova dell’olandese che è apparso in crescendo di condizione in questo ritorno alle corse.

15.21 Tanti corridori stanno optando di partire con la bicicletta classica e non quella da cronometro, il che ci conferma l’anomalia di questa frazione.

15.19 Il primo corridore a partire sarà Carretero, poi tutti gli altri a distanza di un minuto ciascuno.

15.17 Questa lunga pausa potrebbe anche rivoluzionare le condizioni del vento e del meteo: altri due fattori da prendere in considerazione per questa seconda parte della tappa.

15.14 Jonas Rutsch non è un nome nuovo agli osservatori più attenti. Il 23enne tedesco si era già distinto per una buona Parigi-Nizza dove aveva tentato più di una volta una fuga da lontano e colpi da finisseur. Ancora zero vittorie da professionista per il giovane teutonico.

15.11 Saranno gli scalatori i protagonisti della frazione odierna. Già un cronoman come Stefan Bissegger ha concluso la sua prova, ma il padrone di casa si trova addirittura a 2’37” da un super Jonas Rutsch.

15.08 Tappa davvero molto dura quella di quest’oggi: la scalata all’Oberalppass impegnerà i corridori per 9,5 km con pendenze medie al 6,5% e punte che arrivano in doppia cifra.

15.05 Nella giornata di ieri Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers) è stato penalizzato di venti secondi per rifornimento irregolare. Di conseguenza, la maglia bianca oggi è indossata dal norvegese Andreas Leknessund (Team DSM).

15.03 Non partirà quest’oggi Julian Alaphilippe, la quarta forza della classifica generale dopo la tappa di ieri. Il campione del mondo in carica è tornato in Francia per assistere alla nascita del figlio prevista per lunedì prossimo.

15.00 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro di Svizzera 2021.

14.22 Tutti gli atleti del primo gruppo sono quindi arrivati al traguardo. Ci ritroveremo alle 15.00 per introdurre gli ultimi 75 corridori al via, coloro che si giocheranno verosimilmente questa cronometro. A fra poco.

14.20 L’ultimo arrivo dei corridori del primo gruppo è quello di Nathan Van Hooydonck che giunge all’arrivo in quarta posizione a 1’37” da Rutsch.

14.17 Probabilmente l’unico specialista che oggi potrà rendere sui suoi standard è Rohan Dennis, la quale tenuta in salita è fuori discussione. Qualche incognita in ogni caso anche per l’australiano che in questa settimana è parso essere appannato.

14.14 Quest’oggi essere specialisti delle prove contro il tempo avrà un valore relativo: ne è la prova Tobias Ludvigsson che è solo undicesimo a quasi due minuti e mezzo da Rutsch.

14.12 Soler al traguardo! Lo spagnolo ha perso tantissimo in discesa e si inserisce in seconda posizione a 27 secondi di ritardo da Rutsch che rimane quindi al comando prima dell’interruzione.

14.09 Mancano solo quattro corridori al traguardo alla fine del primo gruppo, fra i quali Marc Soler che si potrebbe mettere in testa prima della pausa nelle partenze di oltre un’ora.

14.07 Ricordiamo che i corridori oggi partiranno in due tronconi: il primo è già concluso con gli atleti che sono tutti in discesa, il secondo comincerà con lo start di Hector Carretero (Movistar) alle 15.20.

14.05 Ma il tempo del teutonico potrebbe essere già minacciato da Marc Soler che accusa appena quattro secondi di ritardo al gpm e potrebbe limare qualcosa in discesa.

14.03 Attualmente il miglior tempo al traguardo è detenuto dal lungagnone tedesco Jonas Rutsch (EF Education Nippo) con il crono di 37.37, 1’30” più veloce di Rob Britton (Rally Cycling), provvisoriamente secondo.

14.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e penultima tappa del Giro di Svizzera 2021.

9.20 Julian Alaphilippe non ripartirà oggi. Il transalpino, stante quanto dichiarato da Patrick Lefevere a Het Nieuwsblad, lascia la gara a tappe elvetica per poter assistere alla nascita del figlio che dovrebbe avvenire lunedì 14.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro di Svizzera 2021. Giornata decisiva per la classifica generale con la cronometro da Disentis Sedrun ad Andermatt di oltre 23 chilometri.

Sarà una sorta di cronoscalata che potrebbe imporre distacchi ragguardevoli: dopo due chilometri dallo start, i corridori dovranno affrontare l’Oberalppas. 9,5 km al 6,5% medio per arrivare a 2043 metri d’altitudine e scalare 730 metri di dislivello. Dall’intermedio dell’Oberalppas comincerà una discesa che porterà i corridori fino al traguardo di Andermatt.

Il favorito principale sembrerebbe essere Julian Alaphilippe: il campione del mondo è quarto in classifica generale, è in buona condizione e potrebbe sfruttare al meglio la discesa tecnica dell’Oberalppas. Il francese si è sempre disimpegnato egregiamente nelle cronometro impegnative. Vedremo quale sarà la tenuta in salita di Rohan Dennis che non è apparso in grandissima condizione durante questa settimana. Altri due nomi spendibili sono quelli del nostro Mattia Cattaneo e Maximilian Schachmann: entrambi hanno un ottimo feeling nelle prove contro il tempo e potrebbero essere favoriti da questo percorso duro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro di Svizzera 2021. Ci collegheremo alle ore 14.00 per vivere al meglio le fasi salienti di questa cronometro. Buon divertimento!

