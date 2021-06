Giro di Svizzera 2021: Rigoberto Uran vince la cronometro e si avvicina a Carapaz. Sesto Cattaneo, settimo Pozzovivo

La seconda cronometro del Giro di Svizzera 2021, con 23,2 chilometri da Disentis Sedrun ad Andermatt, valida come settima tappa, ribalta la classifica generale. Una difficile salita praticamente subito dopo la partenza, seguita da una lunga discesa: percorso molto particolare che premia il colombiano Rigoberto Uran. Il corridore della EF Nippo torna al successo ad addirittura tre anni di distanza dall’ultima affermazione.

Performance mostruosa per Uran che domina in lungo e in largo nella prova contro il tempo centrando il crono di 36’02” alla media di 38.631 km/h. Alle sue spalle troviamo Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step), staccato di 40”, e Gino Mader (Bahrain-Victorious) a 54”. Quarta piazza con tanta sofferenza per Richard Carapaz (Ineos Grenadiers): l’ecuadoriano conserva la leadership in classifica, con però Uran che si avvicina in vista della decisiva frazione di domani.

Graduatoria ribaltata con Fuglsang e Schachmann che crollano, scendendo temporaneamente dal podio. Da sottolineare, nella prova odierna, le prestazioni di Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), quinto, e dei due italiani Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick-Step) e Domenico Pozzovivo (Qhubeka Assos), rispettivamente sesto e settimo.

Foto: Lapresse