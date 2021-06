Giro di Svizzera, Domenico Pozzovivo 7° dopo la cronometro! Il lucano vuole convincere la squadra per il Tour de France

Domenico Pozzovivo si era ritirato dal Giro d’Italia 2021 al termine della sesta tappa. Il lucano era infatti finito a terra nella battute iniziali di quella frazione che conduceva all’arrivo in salita di San Giacomo e aveva accusato un ritardo di una ventina di minuti dal vincitore di giornata. Il 38enne aveva dunque deciso di alzare bandiera bianca e poi di recuperare in vista dei successivi appuntamenti di stagione. L’alfiere della Qhubeka-Assos ha recuperato molto velocemente e sta prendendo parte al Giro di Svizzera, dove si sta comunque distinguendo in maniera dignitosa e sta offrendo una serie di prestazioni interessanti.

Il lucano ha pagato un minuto di ritardo nella cronometro odierna dal colombiano Rigoberto Uran, mentre in classifica generale è settimo a 3’16” dall’ecuadoriano Richard Carapaz alla vigilia dell’ultima tappa (160 km con partenza e arrivo ad Andermatt dopo aver scalato il San Gottardo, 13,2 km al 6,7% di pendenza media). Risultati comunque positivi per Domenico Pozzovivo considerando quanto successo un mese fa durante la Corsa Rosa e la sua carriera funestata da infortuni che lo hanno indubbiamente limitato parecchio. L’obiettivo è quello di convincere la sua squadra a portarlo al Tour de France, che inizierà tra due settimane esatte.

Domenico Pozzovivo vuole strappare un sì alla Qhubeka Assos, che non potrà risultare indifferente dopo quanto visto in terra elvetica. Alla Grande Boucle potrebbe esserci anche Fabio Aru, ma la presenza del Cavaliere dei Quattro Mori è ancora tutta da confermare. Nella startlist provvisoria figurano il colombiano Sergio Henao, il nostro Giacomo Nizzolo per le volate, il cronoman belga Victor Campenaerts e l’austriaco Michael Gogl.

Foto: Lapresse