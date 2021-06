La Nazionale Italiana parteciperà alla Adriatica Ionica 2021, breve corsa a tappe che andrà in scena dal 15 al 17 giugno. L’evento organizzato da Moreno Argentin precede i Campionati Italiani del prossimo weekend a Imola e avrà un’importanza rilevante in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai distanti poco più di un mese (la Cerimonia d’Apertura è prevista per il 23 luglio). Il CT Davide Cassani ha convocato per l’evento praticamente metà della Nazionale che sarà presente ai Giochi cercando di conquistare le medaglie su pista.

Spicca infatti la presenza di Elia Viviani, portabandiera del Bel Paese insieme a Jessica Rossi. Il Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016 indosserà la casacca azzurra in queste tre tappe che si snodano tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Il veronese testerà la gamba in vista della rassegna a cinque cerchi e sarà affiancato dai due compagni di avventura nei velodromi, ovvero Francesco Lamon e Michele Scartezzini. A completare la nostra rappresentativa saranno Davide Cimolai, Alessandro Fedeli e Francesco Romano.

Elia Viviani ha già messo nel mirino la prima frazione: “Delle tre è la più adatta alle mie caratteristiche: ci sono continui saliscendi su percorsi che conosco bene perché Elena Cecchini, la mia compagna, vive da quelle parti. Quando sono a Udine, ci alleniamo proprio su quelle strade: è probabile un arrivo in volata, sarà un bella occasione per rilanciarmi un po’, ho tanta voglia di tornare a vincere, chissà che sia una giornata buona”.

Se la seconda tappa sarà chiaramente troppo dura visto l’arrivo a Cima Grappa, lo stimola anche la frazione conclusiva, in cui mettersi alla prova sugli sterrati ferraresi: “Mi piacciono molto, l’importante è prenderli nelle prime posizioni per evitare i pericoli ed essere pronti ad inserirsi in qualche attacco. In questi passaggi può succedere di tutto, per questo con gli altri compagni di nazionale li affronteremo in maniera aggressiva”.

Foto: Lapresse