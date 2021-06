Julian Alaphilippe non ripartirà oggi per la settima tappa del Giro di Svizzera 2021. Il campione del Mondo, che al termine della tappa di ieri occupava la quarta posizione in classifica generale, ha deciso di dare forfait per poter assistere alla nascita di suo figlio. Secondo quanto dichiarato da Patrick Lefevere, team manager della Deceuninck-Quick Step, a Het Nieuwsblad, il primogenito del fuoriclasse transalpino dovrebbe nascere lunedì 14 giugno.

Il Giro di Svizzera, dunque, vede un altro big tornare a casa anzitempo dopo il ritiro di ieri di Mathieu van der Poel. La corsa elvetica finirà domani e, in linea teorica, Alaphilippe avrebbe potuto concluderla. Comprensibilmente, però, il campione del Mondo preferisce stare vicino alla sua compagna, Marion Rousse, quanto più tempo possibile in questo momento così importante della sua vita.

Alaphilippe tornerà in gara, dunque, al Tour de France. Secondo quanto scrive l’Equipe, peraltro, il fuoriclasse transalpino starebbe anche valutando la possibilità di fare classifica alla Grande Boucle. Già due anni fa, del resto, l’iridato aveva sfiorato il podio nel grande giro di casa. Il fatto che stesse facendo classifica al Giro di Svizzera, tra l’altro, lascia intendere che quest’ipotesi non sia totalmente campata per aria.

Il campione del Mondo, quando è in giornata, è decisamente competitivo anche su salite lunghe. Due anni fa, ad esempio, sfiorò il successo sul Tourmalet. Inoltre, si difende molto bene anche a cronometro. Il problema di Alaphilippe sono le tre settimane. Il transalpino, infatti, non sembra avere le doti di recupero necessarie per competere per il successo in una corsa a tappe di tre settimane.

Foto: Lapresse