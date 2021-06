Tour de l’Occitanie 2021: Pedrero vince in salita ed è il nuovo leader. Giulio Ciccone ci prova ed è 6°

Antonio Pedrero ha vinto la terza tappa del Giro di Occitania 2021, 192 km da Pierrefitte-Nestalas a Le Mourtis. Frazione di alta montagna che prevedeva in partenza la scalata al mitico Tourmalet (18,9 km al 7,4% di pendenza media, cima a 2144 metri s.l.m.) e l’arrivo in salita (12,7 km al 6,3% di pendenza media).

Lo spagnolo è giunto solo al traguardo, dopo aver attaccato sull’ascesa conclusiva e avere fatto il vuoto. L’alfiere della Movistar si è imposto con una quarantina di secondi di vantaggio nei confronti di tre connazionali: 40” su Jesus Herrada (Cofidis), 43” su Oscar Rodriguez (Astana), 46” su Cristian Rodriguez (Team Total Direct Energie). Pedrero è anche il nuovo leader della classifica generale con 44” di vantaggio su Jesus Herrada e 49” su Oscar Rodriguez.

Giulio Ciccone ha cercato di rispondere a Pedrero, ma poi ha perso progressivamente terreno e ha chiuso in sesta posizione a 46” dal vincitore di giornata. L’alfiere della Trek-Segafredo occupa ora il quarto posto in classifica generale a 56” dal leader. Va ricordato che l’abruzzese è al rientro in gara dopo la caduta in discesa al Giro d’Italia, che lo costrinse a ritirarsi quando era in piena lotta per salire sul podio finale a Milano.

Il 26enne sta cercando di ritrovare la gamba giusta per la seconda parte di stagione, oggi ha provato a essere protagonista in salita, suo terreno di caccia prediletto. Da segnalare il 20mo posto di tappa del suo compagno di squadra Gianluca Brambilla (a 3’03”), Diego Rosa (Team Arkéa Samsic) 25mo a 3’59”. Domani è in programma l’ultima tappa, 151 km da Lavelanet-Pays d’Olmes a Duilhac-Sous-Peyrepertuse: frazione di montagna con arrivo in salita dopo 4,7 km all’8,1% di pendenza media.

Foto: Lapresse