Giro del Belgio 2021, Jasper Philipsen costretto a dare forfait dopo la brutta caduta di ieri

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) non ripartirà oggi per la quarta tappa del Giro del Belgio 2021. Lo sprinter fiammingo, ieri, era stato vittima di una brutta caduta e aveva concluso la frazione con una vistosa fasciatura al ginocchio. L’ex corridore della UAE Team Emirates ha riportato un profondo taglio al ginocchio sinistro e, dopo aver tagliato il traguardo, è stato portato all’ospedale di Herentals.

Philipsen, ora, dovrà rimanere fermo ai box tre giorni per guarire. Il corridore belga non può rischiare di compromettere la sua partecipazione alla Grande Boucle. Nei piani dell’Alpecin-Fenix, infatti, il fiammingo dovrebbe essere uno degli uomini di punta del team al grande giro francese. Jasper si occuperà delle volate di gruppo e, soprattutto, sarà il faro del sodalizio quando Mathieu van der Poel si ritirerà per rifinire la condizione in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

Lo sprinter fiammingo, quest’anno, ha già ottenuto tre successi, vale a dire due tappe al Giro di Turchia e il prestigioso Scheldeprijs. Philipsen, peraltro, aveva iniziato alla grande questo Giro del Belgio vincendo la volata per il quarto posto nella prima tappa.

Il giovane belga ha già fatto la Grande Boucle, peraltro ottenendo tre piazzamenti nei primi sette, nel 2019. In quella stagione, Philipsen lasciò il grande giro transalpino dopo i primi undici giorni di gara. L’anno scorso, invece, Jasper ha preso parte alla Vuelta e ha ottenuto il suo primo successo, in carriera, in una corsa a tappe di tre settimane imponendosi nella Mos-Puebla de Sanabria.

Foto: Shutterstock