Giro di Slovenia 2021, Diego Ulissi commovente! Torna alla vittoria dopo la miocardite, Pogacar 2°

Diego Ulissi ha vinto la quarta tappa del Giro di Slovenia 2021, 164 km particolarmente mossi da Ajdovscina a Nova Gorica con arrivo in salita. Splendido successo per il toscano, capace di timbrare il primo sigillo stagionale dopo aver passato un inverno da incubo. Il 31enne aveva dovuto fare i conti con una miocardite e si temeva che addirittura dovesse interrompere la propria carriera agonistica, invece l’alfiere della UAE Emirates non ha mai mollato ed è riuscito a rimettersi in sella. Dopo un positivo Giro d’Italia, in cui era stato quarto a Sega di Ala e quinto a Stradella, il vincitore di otto tappe nella Corsa Rosa ha fatto saltare il banco in questa frazione in terra balcanica.

Si completa dunque uno splendido cerchio per il nativo di Cecina, che non vinceva dal 16 ottobre 2020 (sul traguardo di Monselice proprio al Giro d’Italia). Il ritmo imposto dalla UAE Emirates sulla salita conclusiva è stato straripante. Diego Ulissi e Tadej Pogacar sono rimasti insieme a un eccellente Matteo Sobrero (Astana) nel finale, i due portacolori del club emiratino hanno interpretato al meglio lo sprint e Ulissi ha trionfato davanti al vincitore dell’ultimo Tour de France. Lo sloveno, che aveva già vinto due giorni fa a Celje con 1’22” di vantaggio su Mohoric e proprio Ulissi e Sobrero, resta al comando della classifica generale con oltre un minuto di margine su Ulissi e ipoteca il successo finale. Domani è in programma l’ultima tappa: 175 km relativamente semplici da Lubiana a Nove Mesto.

LA CRONACA DELLA TAPPA

Il croato Josip Rumac, gli spagnoli Urko Berrade, Jon Irisarri, Antonio Jesus Soto, gli sloveni David Pere e Kristijan Koren, il polacco Adam Stachowiak sono stati i protagonisti della fuga di giornata e sono stati ripresi dal gruppo a una dozzina di chilometri dal traguardo, mentre stavo iniziando un tratto in salita. Sul penultimo strappo di Ravnica (2,7 km al 10,7% di pendenza media) si sono fatti vedere seriamente in testa al gruppo Tadej Pogacar, Diego Ulissi, Ivan Moreno, Viacheslav Kuznetsov, Sergio Roman Martin.

Nei cinque chilometri in discesa la UAE Emirates ha lavorato, ma il primo ad attaccare è stato Matej Mohoric a sei chilometri dal traguardo (lo sloveno verrà ripreso poco dopo). La vittoria si è decisa sulla breve ma impegnativa ascesa che conduceva al traguardo: 2,4 km al 13,3% di pendenza media. Come da pronostico Pogacar e Ulissi restano insieme a Sobrero, poi i due della UAE Emirates confezionano un ottimo sprint e Diego trionfa meritatamente davanti allo sloveno e all’altro italiano.

