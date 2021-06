CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’erba richiede risolutezza nei colpi e gli scambi, pur efficaci di Fabio, non possono essere l’unica arma. Chiunque sia il prossimo avversario (Rublev o Harris), il ligure dovrà avere un rendimento migliore con la battuta per avere il pallino del gioco in mano e non soffrire le iniziative dei rivali.

Una prestazione, quindi, tra alti e bassi quella del ligure che deve assolutamente trovare una resa migliore in battuta come fonte di punti “gratuiti”, altrimenti rischi nei prossimi incontri di trovarsi in condizione di inferiorità. La partita odierna è stata emblematica.

Dando uno sguardo alle statistiche si evidenzia come Djere abbia raccolto molto più punti diretti al servizio di Fognini (11 vs 2), ma comunque Fabio ha ottenuto il 71% con la prima in campo e il 52% con la seconda. Per il ligure 26 vincenti e 26 errori non forzati contro i 39 del serbo. Un dato quest’ultimo in cui soprattutto la resa dei primi due parziali del balcanico è stata fortemente deficitaria.

Fognini, dunque, accede al terzo turno e se la vedrà con il vincente di Harris-Rublev (testa di serie n.5). Una prestazione molto buona di Fognini per i primi due set, poi il buio nel terzo. Il ligure ha provato a rimettersi in moto nel quarto, senza trovare la giusta continuità, ma comunque prevalendo al cospetto di un Djere che ha evidenziato tutti i suoi limiti su questa superficie.

E LO PORTA A CASA!!!!! Ai vantaggi Fabio Fognini batte per 6-3 6-4 0-6 6-4 Laslo Djere. Ha dovuto annullare due palle break in quest’ultimo game e con uno splendido attacco di dritto lungolinea è arrivata la chiosa.

30-30 Rovescio lungo in manovra di Djere.

15-30 Affossa il dritto in rete Fognini, Djere gli gioca un back molto velenoso.

15-15 Lungo il cross di dritto di Djere.

0-15 Rovescio incrociato molto vicino alla riga di Djere.

ECCOLO IL BREAK!!! Splendido rovescio in back di Fognini e dritto in rete di Djere. Dunque avanti 5-4 Fognini, che andrà a servire per il match!

15-40 Grande dritto incrociato di Djere, sulla riga.

0-40 Lungo il rovescio di Djere e tre palle break per Fognini.

0-30 Ottimo rovescio incrociato di Fognini, vicino alla riga.

0-15 Dritto lungolinea out di Djere.

Lungo il dritto di Djere e 4-4 nel 3° set. Il serbo in battuta.

40-15 Ottima prima al centro di Fognini e out la risposta del serbo.

30-0 Servizio da sinistra molto ben fatto da Fognini e out la risposta di Djere.

15-0 Ottimo dritto lungolinea di Fognini.

Tiene il servizio a zero Djere e 4-3 per il serbo nel 4° set. L’azzurro andrà a servire.

40-0 Servizio al corpo di Djere e niente da fare per Fognini.

30-0 Ace centrale di Djere.

15-0 Dritto all’incrocio delle righe di Djere.

Splendida prima al centro di Fognini e 3-3 nel 4° set. Djere al servizio.

40-0 Disegna il campo come un geometra Fognini e con il dritto chiude.

30-0 Ottimo servizio-dritto a uscire di Fognini.

15-0 Buona la prima slice di Fognini e out la risposta di Djere.

Fognini fa tutto benissimo, ma poi sbaglia la giocata a rete su recupero di Djere. 3-2 per il serbo e Fabio al servizio.

40-30 Palla corta mal eseguita di Djere e Fognini lo punisce.

40-15 Segue bene a rete il dritto lungolinea il serbo e chiude con la giocata volante.

30-15 Cerca un dritto in contropiede Fognini abbastanza senza senso, vista la posizione in cui era.

15-15 In manovra sbaglia il back Djere.

15-0 Colpisce non benissimo con il dritto Djere e con un pizzico di fortuna colpisce la riga.

Game perfetto di Fognini e 2-2 nel 4° set. Il serbo alla battuta.

40-0 Ottima prima al corpo di Fognini e out il dritto di Djere.

30-0 Dritto incrociato di Fognini risolutivo.

15-0 Rovescio incrociato in rete di Djere.

Con l’ace centrale Djere conquista il terzo game del terzo set e si porta avanti 2-1. Fognini andrà alla battuta.

Si spegne ancora Fognini, avanti 40-15, si fa riprendere da Djere. Troppi errori non forzati e si ricomincia da capo in questo 4° set.

E C’E’ IL BREAK! Fognini interrompe l’emorragia di punti del set precedente e con un ottimo game strappa il servizio a Djere. 1-0 per il ligure e al servizio.

Tornanti in campo i due tennisti e tra poco si comincerà con Djere al servizio nel 4° set.

I due giocatori sono usciti dal campo per usufruire della toilette. Attendiamo la ripresa del quarto set.

E si chiude 6-0 questo terzo set in favore di Djere. Un terzo parziale sinceramente inqualificabile di Fognini: atteggiamento svogliato, tanti errori non forzati e indolenza. Ci si augura che nel quarto set possa riattivarsi, altrimenti la partita rischia di sfuggirgli di mano.

E 5-0 per Djere. Fognini continua a non prendere il campo neanche a comando ed evidentemente è già con la testa al quarto. L’azzurro al servizio.

Ancora Fognini si consegna in questo game e 4-0 per Djere. Atteggiamento poco confortante dell’azzurro in questo 3° set ed è un vero peccato per quanto fatto vedere nei primi due parziali.

Djere prende il largo nel terzo set e Fognini completamente in bambola. Al solito l’azzurro ha pensato che i giochi fossero fatti e il serbo ne ha approfittato. 3-0 per il balcanico e ora vedremo se il ligure si sveglierà o meno.

Fognini, purtroppo, incappa in quei giochi da non ricordare: troppi errori e regali e break per Djere. 2-0 per il serbo nel 3° set.

Si salva Djere stavolta e Fognini deve un po’ mangiarsi le mani per quattro palle break sprecate in apertura. L’azzurro al servizio.

40-40 Ancora out il dritto di Fognini.

Vantaggio Fognini, pallonetto fantastico dell’azzurro.

40-40 Out il rovescio di Fognini in manovra.

Vantaggio Fognini, splendido passante di dritto dell’azzurro.

40-40 Si salva bene Djere a rete con una buona volée.

30-40 Palla break ancora per Fognini che cerca di sfruttare l’occasione.

15-30 Splendido dritto lungolinea di Fognini che mette in difficoltà Djere sul lato del rovescio.

15-15 Ottima palla corta di Djere in uscita dal servizio.

0-15 Out il dritto a sventaglio di Djere.

Un Fognini convincente con il 93% dei punti vinti con la prima di servizio e il 54% con la seconda, mettendo a segno 7 vincenti e commettendo solo 3 errori non forzati. Da notare i 15 gratuiti di Djere. Si riprende il 3° set con il serbo al servizio

Splendida chiusura di Fabio Fognini perché a zero tiene il servizio e archivia il secondo set sul 6-4. L’azzurro comanda quindi 6-3 6-4 nei confronti di Djere.

Tiene il servizio Djere senza troppi problemi e il serbo rimane attaccato a Fognini. L’azzurro andrà a servire per il 2° set avanti 5-4.

Grande gioco al servizio di Fognini che chiude con un ace e 5-3 nel 2° per lui. Il serbo alla battuta per rimanere nella frazione.

15-0 Djere sparacchia il dritto incrociato in rete.

Seconda molto profonda di Djere, out la risposta di rovescio di Fognini. L’azzurro avanti di un break (4-3) nel 2° set e al servizio.

40-0 Bel contropiede di Djere con il dritto.

30-0 Out di nulla la risposta lungolinea di Fognini.

15-0 Ottima accelerazione di dritto incrociato del serbo.

Altra splendida palla corta in uscita dal servizio di Fognini e 4-2 nel 2° set. Djere al servizio.

40-0 Forza la risposta di rovescio Djere, ma è out.

30-0 Sparacchia ancora out Djere lungo la diagonale di dritto.

15-0 Affossa il dritto in rete Djere.

Tiene il servizio Djere e 2-3 per Fognini 2° set chiamato a reagire.

40-0 Ace centrale di Djere.

30-0 Fognini in serie negativa in questo momento, brutti segnali per l’azzurro.

Purtroppo Fognini si è troppo rilassato in questo game e perde il servizio in maniera abbastanza ridicola. 3-1 comunque per l’azzurro nel 2° set.

0-15 Doppio fallo di Fognini che non deve mollare assolutamente.

Altro erroraccio di Djere in manovra e Fognini avanti 3-0 con il doppio break nel 2° set. Il ligure alla battuta.

0-40 Djere in confusione che cerca un serve&volley improbabile.

0-15 Out l’approccio di dritto in avanzamento di Djere.

Splendida palla corta di Fognini e 2-0 per l’azzurro nel 2° set. Il serbo andrà a servire.

40-0 Sparacchia out il rovescio lungolinea Djere, colpo quasi di frustrazione.

30-0 Cerca di aggredire con il rovescio Djere, ma la palla finisce in rete.

15-0 Lungo il rovescio in back in manovra di Djere.

Errore con il dritto di Djere in uscita dal servizio e break per Fognini! L’azzurro guida subito nel 2° set (1-0) e andrà in battuta.

Vantaggio Fognini, passante dell’azzurro e Djere non trova la volée vincente.

40-40 Trova le righe Djere coi colpi al rimbalzo e si salva in questo scambio.

Erroraccio di Djere a rete e palla break per Fognini.

40-40 Si va ai vantaggi in questo primo game del 2° set, Djere al servizio.

A zero Fognini tiene il servizio di questo nono game e chiude il set sul 6-3 contro Djere. Bene Fognini che ha ottenuto con la prima di servizio il 70% dei punti e con la seconda il 75%. Azzurri micidiale in risposta alla seconda di Djere (67% dei quindici). 6 vincenti e 7 errori non forzati per il ligure.

30-0 Controlla lo scambio Fognini con il dritto e Djere fatica.

Tiene il servizio Djere con due ottime prime e un ace e quindi avanti Fognini 5-3 che servirà per chiudere il 1° set.

30-15 Ottima risposta di Fognini che tra i piedi mette in difficoltà Djere.

30-0 Non controlla la risposta Fognini sulla buona prima a uscire di Djere.

15-0 Ottima seconda all’incrocio delle righe di Djere e out la risposta di Fognini.

Ottimo back di rovescio di Fognini, non controlla Djere il suo rovescio e 5-2 per l’azzurro nel 1° set. Il serbo servirà per rimanere nel parziale.

40-15 Ottima prima al centro di Fognini e in rete il dritto di Djere.

30-15 Bravo Djere ad accelerare con un dritto lungolinea molto ben fatto.

30-0 Ottima prima da sinistra a uscire di Fognini.

15-0 Dopo uno scambio estenuante Fognini trova il punto con alcune accelerazioni di dritto micidiali.

E C’E’ IL BREAK!!! Dritto in rete di Djere sulla risposta bloccata di Fognini e 4-2 per l’azzurro nel 1° set.

30-40 Altro errore di Fognini che, fermo con le gambe, affossa il dritto in rete.

15-40 Affossa il rovescio lungolinea Fognini.

0-40 Fortunato Fognini, con un nastro che lo favorisce nel suo dritto che muore nella metà campo di Djere.

0-30 Grande rovescio incrociato di Fognini.

0-15 In rete il dritto incrociato di Djere.

3-2 Fognini nel 1° set, con uno splendido dritto lungolinea d’approccio e rovescio in back a rete di Djere. Il serbo al servizio.

40-30 Altro errore del serbo con il dritto in manovra.

30-30 Due brutti errori di Djere in risposta su due seconde di Fognini.

0-30 In rete il rovescio incrociato di Fognini.

0-15 Troppo corto l’attacco con il rovescio di Fognini e passante di Djere.

Ancora grazie al servizio Djere si salva e 2-2 nel 1° set. Fognini alla battuta.

40-40 Splendida accelerazione con il dritto incrociato Fognini, che costringe Djere alla parità.

30-30 Affonda con il rovescio lungolinea Djere e non si salva Fognini.

15-30 Ottima prima al centro di Djere e fuori la risposta di Fognini.

0-30 Ottima risposta di Fognini con il rovescio e out il dritto di Djere.

0-15 Grande rovescio lungolinea in contropiede di Fognini in manovra.

Splendida palla corta di Fognini in uscita dal servizio e il ligure guida 2-1 nel 1° set. Djere alla battuta.

Vantaggio Fognini, con il back di Djere in rete.

40-40 Troppo pigro coi piedi Fognini e due brutti errori con il rovescio.

40-15 Rovescio lungolinea in rete di Djiere.

30-15 Lungo il dritto di Djere che cerca di mettere sotto pressione Fognini, ma non trova il campo.

15-15 Sbaglia stavolta il dritto in manovra Fognini.

15-0 Ottimo servizio in slice di Fognini e in rete la risposta di Djere.

Due buone prime di Djere che tiene il servizio e si riparte dall’1-1 in questo primo set. Fognini al servizio.

40-40 Due brutti errori di Fognini che si apre bene il campo, ma poi spreca con il dritto.

15-40 Spinge con il dritto incrociato Fognini e affossa il dritto Djere. Due palle break per l’azzurro.

15-30 Ottimo servizio in slice di Djere e niente da fare per Fognini.

0-30 Splendida accelerazione di dritto lungolinea di Fognini.

0-15 Lascia andare bene i colpi Fognini e il rovescio in back di Djere si spegne in rete.

Si salva Fabio con due ottime giocate a rete e l’azzurro guida 1-0 nel 1° set. Djere al servizio.

40-40 Brutto errore con il rovescio in uscita dal servizio.

40-30 Dritto in rete di Djere in manovra.

30-30 Stecca il dritto Fabio per via di un rimbalzo non preciso.

30-15 Ottima prima al centro di Fognini che sorprende Djere.

15-15 Ottimo dritto a sventaglio di Fognini e out il rovescio di Djere.

0-15 Dritto in rete di Fabio in manovra.

18.11: VIA AL MATCH! Fognini al servizio.

18.10: Terminato il riscaldamento, tra poco si comincia!

18.08: I tennisti hanno fatto il loro ingresso sul campo 11 e hanno avviato la fase di riscaldamento.

18.07: Si attende l’arrivo dei due giocatori sul campo 11. Fabio parte coi favori del pronostico, ma non dovrà prendersi le sue solite pause sperare di imporsi.

18.04: Djere, infatti, è un giocatore che fa della solidità il suo punto di forza. Si tratta del classico tennista che obbliga al colpo in più. In sostanza, quando è in giornata, di regali non ne arrivando e per questo l’azzurro dovrà essere bravo a capire quando accelerare, avendo nel proprio repertorio un ventaglio di colpi superiore al balcanico.

18.01: Fabio ha trovato le sue soluzioni, muovendosi più che discretamente sull’erba di Church Road. Il suo prossimo avversario non è certo un erbivoro, ma è un tennista da prendere con le molle.

17.58: Un buon Fognini all’esordio. L’azzurro ha fronteggiato piuttosto bene Albert Ramos Vinolas, senza mai soffrire più di tanto i colpi mancini dello spagnolo.

17.55: Concluso anche il terzo match del campo 11 tra la russa Kasatkina e la rumena Tig: vittoria della russa per 6-0 3-6 6-3.

15.54: Terminato il secondo incontro del campo 11 tra la lettone Sevastova e la kazaka Diyas, con il successo della prima 6-4 6-1. A questo punto, prima del match tra Fognini e Djere è prevista la sfida tra la russa Kasatkina e la rumena Tig.

14.53: Nel primo incontro del campo 11 vittoria del bielorusso Ivashka contro lo spagnolo Munar: 6-1 7-5 7-6 (5). Prima del match di Fognini ci saranno A. Sevastova (LAT) vs Z. Diyas (KAZ) e D. Kasatkina (RUS) 31 vs P. Tig (ROU).

J. Munar (ESP) vs I. Ivashka (BLR) 1-6 5-7 6-7 (5)

A. Sevastova (LAT) vs Z. Diyas (KAZ)

D. Kasatkina (RUS) 31 vs P. Tig (ROU)

F. Fognini (ITA) 26 vs L. Djere (SRB)

14.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini e il serbo Laslo Djere.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini e il serbo Laslo Djere. Il ligure scenderà sul campo 11 e si augura che la pioggia ancora una volta non vada ad alterare gli equilibri e il programma.

Un buon Fognini all’esordio. L’azzurro ha fronteggiato piuttosto bene Albert Ramos Vinolas, senza mai soffrire più di tanto i colpi mancini dello spagnolo. Fabio ha trovato le sue soluzioni, muovendosi più che discretamente sull’erba di Church Road. Il suo prossimo avversario non è certo un erbivoro, ma è un tennista da prendere con le molle.

Djere, infatti, è un giocatore che fa della solidità il suo punto di forza. Si tratta del classico tennista che obbliga al colpo in più. In sostanza, quando è in giornata, di regali non ne arrivando e per questo l’azzurro dovrà essere bravo a capire quando accelerare, avendo nel proprio repertorio un ventaglio di colpi superiore al balcanico. Come al solito, le percentuali di efficienza al servizio saranno molto importanti per dare poi tranquillità in risposta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini e il serbo Laslo Djere: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match tra l’azzurro e il balcanico è il quarto (ultimo) del campo 11 il cui programma prenderà il via alle 12.00. Buon divertimento!

