LIVE Italia-Usa 8-10, World League pallanuoto in DIRETTA: delusione per il Settebello, passano gli americani

19.10 Espulsione con brutalità di Aicardi decisiva che nel terzo quarto fa rimontare gli Usa, che non verranno più ripresi dal Settebello nell’ultimo quarto.

0′ Finisce la partita, Italia-Usa 8-10. Passano in finale gli Usa.

0.25 Ancora il portiere statunitense che dice no all’Italia.

1.25 Tentativo di Dolce che non trova la porta.

3.08 Segnano gli Usa con Vavic, partita che si fa dura per il Settebello, Italia-Usa 8-10.

3.25 Tentativo di Figlioli che viene parato dal portiere americano.

4.52 Pallone fuori di Dolce da buona posizione.

6.30′ Segnaaaaaaaaaaaaaaa finalmente l’Italia con Figlioli accorcia il risultato, Italia-Usa 8-9.

8′ Inizia l’ultimo quarto, possesso per gli Usa.

0′ Finisce il terzo quarto, Italia-Usa 7-9.

1′ Italia che non riesce ad accorciare il risultato con Figlioli.

2.25′ Ritorna la parità numerica in acqua.

3.33′ Italia che non approfitta di una tripla espulsione americana.

4.24′ Marcatura ancora degli Usa con Daube che approfitta della doppia espulsione, Italia-Usa 7-9.

5′ Rete di Irving che approfitta della superiorità fissa degli Usa, Italia-Usa 7-8.

6′ Data la brutalità all’azzurro Aicardi, espulsione ed inferiorità numerica per 4 minuti per il Settebello, Daube pareggia i conti per gli Usa su rigore, Italia-Usa 7-7.

7′ Tiro fuori di Echenique.

8′ Inizia il terzo quarto, possesso per gli Usa.

0′ Finisce il secondo quarto, Italia-Usa 7-6.

1.18 Daube con una deviazione accorcia il distacco per gli Usa, Italia-Usa 7-6.

1.40′ Segnaaaaaaaaaa l’Italia su rigore con Di Fulvio, Italia-Usa 7-5.

2′ Del Lungo para un rigore a favore degli Usa.

3′ Tiro di Aicardi parato dal portiere americano.

4′ Doppia parata del portiere italiano che evita il pareggio degli Usa.

5.29′ Traversa di Figlioli su rigore.

5′ Rete di Obert gli Usa, azzurri che si lasciano sorprendere da Obert davanti al portiere, Italia-Usa 6-5.

6′ Gooooooooooooooooool, Fondelli, doppio vantaggio per gli azzurri, Italia-Usa 6-4.

7′ Goooooooooooooooooooool, Echenique, il centro boa sorprende il portiere americano con un tiro preciso, Italia-Usa 5-4.

8′ Inizia il secondo quarto, possesso per gli Usa.

0′ Finisce il primo quarto, Italia-Usa 4-4.

0.10′ Segnano gli Usa con Hooper, riporta la partita in pareggio negli ultimi 10 secondi, Italia-Usa 4-4.

0.28 Rigore segnatoooooooo dall’Italia con Fondelli, si porta in vantaggio il Settebello, Italia-Usa 4-3.

1.32′ Gooooooooooooooooool, Aicardi, in modo preciso Aicardi trova la porta per la rete del pareggio, Italia-Usa 3-3.

2’21 Gooooooooooool, Figlioli, resta in partita il Settebello con questo tiro che sorprende il portiere americano, Italia-Usa 2-3.

2.45′ Segnano gli Usa con Obert, tiro dalla distanza ravvicinata, Italia-Usa 1-3.

3.03′ Goooooooooooooool, Aicardi, importante marcatura del Settebello che ritorna in partita, Italia-Usa 1-2.

3′ Rete ancora degli Usa con Vavic, Italia-Usa 0-2.

4′ Traversa del Settebello con Dolce!

5′ Palo dell’Italia dalla distanza.

6′ Usa in vantaggio con Irving, tiro facilitato dalla doppia espulsione italiana, Italia-Usa 0-1.

7′ Doppia espulsione per l’Italia, Echenique e Figlioli.

8′ Inizia la partita, possesso per l’Italia.

17.58 Inni nazionali in corso, tra poco si parte.

17.53 Le parole del commissario tecnico Alessandro Campagna dopo la partita contro il Giappone. “All’inizio abbiamo messo la partita nei binari giusti, attaccando bene e subendo poco. Nel secondo e nel terzo tempo abbiamo allungato il margine dal Giappone, pur facendo un po’ di confusione perché non è facile avere una stabilizzazione di gioco contro i nipponici che difendono in maniera atipica. Il risultato è stato sempre sotto controllo, nonostante qualche sbavatura nel finale. Sono errori che analizzeremo e da evitare, perchè oggi si sono rivelati ininfluenti, ma che in futuro potrebbero costarci caro. Adesso pensiamo alla semifinale contro gli Stati Uniti che sarà un’altra partita molto tosta”.

17.48 Il Settebello campione del mondo ha cominciato la Superfinal di World League battendo facilmente a Tbilisi il Kazakistan per 17-11 (parziali 5-1, 3-3, 6-3, 3-4).

17.43 Gli Usa hanno superato 12-11 la Francia nel quarto di finale di ieri.

17.38 Gli azzurri nei quarti hanno battuto ieri il Giappone per 15-12, in una partita iniziata in ritardo per il temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di ieri.

17.33 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Italia-USA semifinale di World League di Pallanuoto.

L’Italia dopo aver battuto il Giappone nei quarti, si trova ad affrontare gli USA che ha battuto la Francia di misura, le due squadre si giocano l’accesso in finale.

Tutti i componenti della rosa hanno giocato bene queste partite ma ricordiamo che le scelte di Campagna per la rosa non sono ancora definitive e dovranno essere tagliati altri due giocatori.

Ecco i convocati: Jacopo Alesiani e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Marco Del Lungo (Esercito/AN Brescia), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Nicolò Figari, Pietro Figlioli e Stefano Luongo (Pro Recco), Andrea Fondelli (RN Savona), Luca Damonte e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo), Michael Bodegas (Barceloneta).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-USA semifinale di World League di Pallanuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

