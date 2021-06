Wimbledon 2021, gli esordi di Berrettini e Sonego, Fognini punta al 3° turno. Djokovic e la sfida contro Anderson

Sarà la volta buona? La domanda sorge spontanea dopo che nei primi due giorni di Wimbledon Giove Pluvio ha bussato alla porta e gli slittamenti degli incontri sono stati una costante. Programma riscritto più volte e alla fine della fiera alcuni tennisti solo in questo day-3 potranno parlare del loro esordio.

Tra questi ci sono Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Matteo, l’azzurro più atteso a Londra, si presenta ai nastri di partenza dello Slam dopo il successo nel Queen’s con tanta fiducia. L’argentino Guido Pella non dovrebbe impensierirlo, anche se non dovrà esserci alcuna sottovalutazione. Le traiettorie mancine del sudamericano potrebbero rappresentare un’insidia e il romano dovrà essere abile a tenere il pallino del gioco in mano e a far valere la sua combinazione servizio-dritto. Le aspettative non mancano anche nei confronti di Sonego, reduce dall’ottima finale dell’ATP di Eastbourne dove è stato capace di raggiungere la Finale. Le sensazioni sull’erba sono buone e la sfida contro il portoghese Sousa non appare impossibile. Il piemontese dovrà esprimere un tennis solido e soprattutto raccogliere più punti dal lato sinistro del campo, aspetto su cui qualche problemino ancora c’è.

La pattuglia italiana è numerosa e Andreas Seppi punta al terzo turno, avendo già esordito con vittoria nei Championships. L’avversario, l’americano Kudla, è da prendere con le molle e il suo tennis ben si adatta a questa superficie. L’altoatesino dovrà avere delle percentuali al servizio sufficientemente alte per poi essere tranquillo in risposta e far male al rivale coi suoi colpi piatti. A caccia del terzo turno anche Fabio Fognini. Il ligure se la vedrà contro il serbo Laslo Djere che non è sicuramente un “erbivoro”, ma è sempre un giocatore complicato da affrontare per la sua costanza. Fognini nella sua prima uscita contro lo spagnolo Albert Ramos è andato in progressione, mettendo in mostra un buon tennis. Si spera che sappia fare lo stesso anche contro il balcanico per continuare l’avventura londinese.

Facendo un passo indietro, dovranno completare la loro opera Gianluca Mager (in vantaggio 2 set a 1 contro l’argentino Londero) e Salvatore Caruso (sotto di un set contro Marin Cilic). Appare chiaro che il ligure abbia più chance per proseguire in questo torneo anche per le qualità di Cilic sull’erba. In casa Italia ci sarà anche il primo match per Camila Giorgi, opposta alla svizzera Teichmann. Si spera che Camila abbia recuperato dal suo infortunio fisico (problema alla coscia) che l’ha costretta ad abbandonare il torneo di Eastbourne (semifinale) nel corso del quale si era resa protagonista di uno splendido percorso. Una Giorgi in forma sull’erba è un’avversaria difficile per tutte.

Per quanto concerne i grossi calibri, il Centrale sarà il palcoscenico nel quale si esibirà il n.1 del mondo Novak Djokovic e l’incontro con il sudafricano Kevin Anderson è assai particolare, visto che nel 2018 fu l’atto conclusivo a Church Road. Ne è passata di acqua sotto i ponti e per il buon Kevin un po’ di cose sono cambiate per i problemi fisici che l’hanno afflitto, mentre il serbo ha conservato una forma da “uomo bionico”. Da verificare come Nole riuscirà a disinnescare un “big server”, ma è chiaro che i favori del pronostico siano dalla sua, ricordando il 9-2 dei precedenti. Grossa curiosità poi c’è in quello che saprà fare l’idolo di casa Andy Murray, tornato a vincere un match in singolare a Wimbledon dopo 3 anni, 11 mesi e 18 giorni dall’ultima volta. Il successo contro il georgiano Basilashvili ha rilanciato le quotazioni di Andy e il confronto con il tedesco Otte non è impossibile. La domanda però è: che Murray vedremo in campo?

WIMBLEDON 2021: ORDINE DI GIOCO DAY 3

CENTRE COURT (dalle 14:30)

N. Djokovic (SRB) 1 vs K. Anderson (RSA)

K. Boulter (GBR) vs A. Sabalenka (BLR) 2

O. Otte (GER) vs A. Murray (GBR)

NO.1 COURT (dalle 14.00)

E. Svitolina (UKR) 3 vs A. Van Uytvanck (BEL)

Non prima delle 15.30

D. Evans (GBR) 22 vs D. Lajovic (SRB)

O. Jabeur (TUN) 21 vs V. Williams (USA)

NO.2 COURT (dalle 12.00)

A. Cornet (FRA) vs B. Andreescu (CAN) 5

Non prima delle 15.30

L. Pouille (FRA) vs C. Norrie (GBR) 29

F. Auger-Aliassime (CAN) 16 vs T. Monteiro (BRA)

I. Swiatek (POL) 7 vs V. Zvonareva (RUS)

Non prima delle 18.00

M. Brengle (USA) vs S. Kenin (USA) 4

NO.3 COURT (dalle 12.00)

M. Berrettini (ITA) 7 vs G. Pella (ARG)

F. Verdasco (ESP) vs G. Dimitrov (BUL) 18

B. Bencic (SUI) 9 vs K. Juvan (SLO)

L. Pattinama Kerkhove (NED) vs G. Muguruza (ESP) 11

COURT 12 (dalle 12.00)

J. Thompson (AUS) vs C. Ruud (NOR) 12

Non prima delle 13.30

G. Monfils (FRA) 13 vs C. O’Connell (AUS)

V. Azarenka (BLR) 12 vs K. Kozlova (UKR)

D. Schwartzman (ARG) 9 vs L. Broady (GBR)

K. Ahn (USA) vs S. Stephens (USA)

COURT 18 (dalle 12.00)

Y. Nishioka (JPN) vs J. Isner (USA) 28

Non prima delle 13.30

M. Cilic (CRO) 32 vs S. Caruso (ITA)

E. Raducanu (GBR) vs V. Diatchenko (RUS)

L. Harris (RSA) vs A. Rublev (RUS) 5

Ka. Pliskova (CZE) 8 vs D. Vekic (CRO)

COURT 4 (dalle 12.00)

M. Linette (POL) vs A. Anisimova (USA)

Non prima delle 13.30

B. Zapata Miralles (ESP) vs C. Garin (CHI) 17

L. Sonego (ITA) 23 vs P. Sousa (POR)

A. Seppi (ITA) vs D. Kudla (USA)

N. Podoroska (ARG) vs T. Martincova (CZE)

COURT 5 (dalle 12.00)

Kr. Pliskova (CZE) vs D. Kovinic (MNE)

D. Galan (COL) vs F. Coria (ARG)

E. Perez (AUS) vs C. Burel (FRA)

F. Tiafoe (USA) vs V. Pospisil (CAN)

COURT 6 (dalle 12.00)

J. Teichmann (SUI) vs C. Giorgi (ITA)

Y. Uchiyama (JPN) vs C. Alcaraz (ESP)

L. Fernandez (CAN) vs J. Ostapenko (LAT)

A. Hoang (FRA) vs S. Korda (USA)

COURT 7 (dalle 12.00)

B. Van De Zandschulp (NED) vs G. Barrere (FRA)

S. Sorribes Tormo (ESP) vs A. Konjuh (CRO)

M. Kukushkin (KAZ) vs A. Bublik (KAZ)

I. Begu (ROU) vs P. Martic (CRO) 26

COURT 8 (dalle 12.00)

A. Bolsova (ESP) vs P. Badosa (ESP) 30

J. Duckworth (AUS) vs R. Albot (MDA)

K. Siniakova (CZE) vs Y. Wang (CHN)

E. Gerasimov (BLR) vs K. Khachanov (RUS) 25

V. Golubic (SUI) vs D. Collins (USA)

COURT 9

C. Moutet (FRA) vs A. Bedene (SLO)

G. Minnen (BEL) vs A. Tomljanovic (AUS)

O. Govortsova (BLR) vs C. Vandeweghe (USA)

J. Vesely (CZE) vs M. Fucsovics (HUN)

COURT 10 (dalle 12.00)

L. Tsurenko (UKR) vs Y. Putintseva (KAZ)

E. Ruusuvuori (FIN) vs M. Giron (USA)

M. Trungelliti (ARG) vs B. Bonzi (FRA)

E. Alexandrova (RUS) 32 vs M. Osorio Serrano (COL)

COURT 11 (dalle 12.00)

J. Munar (ESP) vs I. Ivashka (BLR)

A. Sevastova (LAT) vs Z. Diyas (KAZ)

D. Kasatkina (RUS) 31 vs P. Tig (ROU)

F. Fognini (ITA) 26 vs L. Djere (SRB)

COURT 14

A. Bogdan (ROU) vs A. Pavlyuchenkova (RUS) 16

J-W. Tsonga (FRA) vs M. Ymer (SWE)

S. Johnson (USA) vs D. Novak (AUT)

L. Davis (USA) vs M. Keys (USA) 23

D. Koepfer (GER) vs S. Kwon (KOR)

COURT 15 (dalle 12.00)

A. Karatsev (RUS) 20 vs J. Chardy (FRA)

Non prima delle ore 13.30

N. Hibino (JPN) vs B. Pera (USA)

M. Vondrousova (CZE) vs A. Kontaveit (EST) 24

C. Liu (USA) vs E. Rybakina (KAZ) 18

M. Kecmanovic (SRB) vs R. Bautista Agut (ESP) 8

COURT 16 (dalle 12.00)

K. Muchova (CZE) 19 vs S. Zhang (CHN)

S. Querrey (USA) vs P. Carreno Busta (ESP) 11

T. Fritz (USA) 31 vs B. Nakashima (USA)

J. Pegula (USA) 22 vs L. Samsonova (RUS)

M. Sakkari (GRE) 15 vs S. Rogers (USA)

COURT 17 (dalle 12.00)

K. Nishikori (JPN) vs A. Popyrin (AUS)

Non prima delle ore 13.30

G. Mager (ITA) vs J. Londero (ARG)

S. Cirstea (ROU) vs S. Murray Sharan (GBR)

E. Mertens (BEL) 13 vs L. Zhu (CHN)

Non prima delle ore 18.00

D. Shapovalov (CAN) 10 vs P. Andujar (ESP)

Foto: LaPresse