LIVE Fognini-Djere, Wimbledon 2021 in DIRETTA: ultimo match di giornata per il ligure. Pioggia permettendo..

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini e il serbo Laslo Djere. Il ligure scenderà sul campo 11 e si augura che la pioggia ancora una volta non vada ad alterare gli equilibri e il programma.

Un buon Fognini all’esordio. L’azzurro ha fronteggiato piuttosto bene Albert Ramos Vinolas, senza mai soffrire più di tanto i colpi mancini dello spagnolo. Fabio ha trovato le sue soluzioni, muovendosi più che discretamente sull’erba di Church Road. Il suo prossimo avversario non è certo un erbivoro, ma è un tennista da prendere con le molle.

Djere, infatti, è un giocatore che fa della solidità il suo punto di forza. Si tratta del classico tennista che obbliga al colpo in più. In sostanza, quando è in giornata, di regali non ne arrivando e per questo l’azzurro dovrà essere bravo a capire quando accelerare, avendo nel proprio repertorio un ventaglio di colpi superiore al balcanico. Come al solito, le percentuali di efficienza al servizio saranno molto importanti per dare poi tranquillità in risposta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini e il serbo Laslo Djere: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match tra l’azzurro e il balcanico è il quarto (ultimo) del campo 11 il cui programma prenderà il via alle 12.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse