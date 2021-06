Fabio Fognini, terzo turno Wimbledon: prossimo avversario, programma, orario, tv e precedenti

Fabio Fognini si è qualificato al terzo turno di Wimbledon 2021. Il tennista italiano ha sconfitto il sempre ostico serbo Laslo Djere in quattro set e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Il ligure sembra essere in ottima forma e, da testa di serie numero 26 del tabellone, se la dovrà vedere contro il russo Andrey Rublev. Il numero 5 del tabellone ha regolato nell’ordine Delbonis e Harris, ma sull’erba è meno forte che su altre superfici e dunque il nostro portacolori potrebbe anche provare a giocarsela. L’azzurro cercherà il colpaccio per accedere agli ottavi di finale dove potrebbe esserci uno tra Fucsovics, Schwartzman e Broady.

Fabio Fognini, numero 31 al mondo, incrocerà il numero 7 del ranking ATP in una partita davvero da brividi e che si preannuncia decisamente avvincente e appassionante. Ci sono ben sette precedenti tra i due giocatori, Fognini conduce per 5 a 2. Nella finale della ATP Cup si impose il russo per 6-1, 6-2, Fognini vinse i due incorci del 2019 (tra cui quello al Masters 1000 di Montecarlo poi conquistato).

Matteo Berrettini dovrebbe scendere in campo giovedì 1° luglio, ma si attendono conferme ufficiali su programmazione e orario d’inizio dell’incontro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Fognini-Rublev, secondo turno di Wimbledon 2021.

FOGNINI-RUBLEV, WIMBLEDON 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 3 LUGLIO:

Orario da definire Fabio Fognini vs Andrey Rublev

FOGNINI-RUBLEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky (palinsesto da comunicare).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse