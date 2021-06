Wimbledon 2021 oggi: orari 30 giugno, tv, programma, streaming, ordine di gioco

E’ tutto pronto per la terza giornata di Wimbledon 2021. Dopo due giorni decisamente condizionate dalle pioggia, oggi la situazione dovrebbe essere decisamente migliori. Si concluderanno le sei partite sospese ieri a causa dell’oscurità e scenderanno in campo big del calibro di Novak Djokovic.

Saranno ben sette gli azzurri impegnati a partire dal match d’esordio di Matteo Berrettini che aprirà la giornata su Court 3 contro l’argentino Guido Pella. Salvatore Caruso tornerà in campo dopo aver perso il primo set al tie-break ieri contro Marin Cilic. Stessa situazione per Gianluca Mager che partirà dal 2-1 in suo favore contro Juan Ignacio Londero.

Partita d’esordio anche per Lorenzo Sonego che sfiderà nel terzo match a partire dalle 12.00 sul Court 4 contro il portoghese Pedro Sousa. A seguire sarà la volta di Andreas Seppi che si troverà di fronte lo statunitense Denis Kudla. Match di secondo turno per Fabio Fognini che giocherà contro Laslo Djere. A chiudere il quadro degli azzurri in campo ci penserà Camila Giorgi che affronterà l’elvetica Jil Teichmann.

La terza giornata dell’edizione 2021 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su sei canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, il nuovo Sky Sport Tennis e alcuni canali Calcio riconvertiti per l’occasione. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

WIMBLEDON 2021: ORDINE DI GIOCO DAY 3

CENTRE COURT (dalle 14:30)

N. Djokovic (SRB) 1 vs K. Anderson (RSA)

K. Boulter (GBR) vs A. Sabalenka (BLR) 2

O. Otte (GER) vs A. Murray (GBR)

NO.1 COURT (dalle 14.00)

E. Svitolina (UKR) 3 vs A. Van Uytvanck (BEL)

Non prima delle 15.30

D. Evans (GBR) 22 vs D. Lajovic (SRB)

O. Jabeur (TUN) 21 vs V. Williams (USA)

NO.2 COURT (dalle 12.00)

A. Cornet (FRA) vs B. Andreescu (CAN) 5

Non prima delle 15.30

L. Pouille (FRA) vs C. Norrie (GBR) 29

F. Auger-Aliassime (CAN) 16 vs T. Monteiro (BRA)

I. Swiatek (POL) 7 vs V. Zvonareva (RUS)

Non prima delle 18.00

M. Brengle (USA) vs S. Kenin (USA) 4

NO.3 COURT (dalle 12.00)

M. Berrettini (ITA) 7 vs G. Pella (ARG)

F. Verdasco (ESP) vs G. Dimitrov (BUL) 18

B. Bencic (SUI) 9 vs K. Juvan (SLO)

L. Pattinama Kerkhove (NED) vs G. Muguruza (ESP) 11

COURT 12 (dalle 12.00)

J. Thompson (AUS) vs C. Ruud (NOR) 12

Non prima delle 13.30

G. Monfils (FRA) 13 vs C. O’Connell (AUS)

V. Azarenka (BLR) 12 vs K. Kozlova (UKR)

D. Schwartzman (ARG) 9 vs L. Broady (GBR)

K. Ahn (USA) vs S. Stephens (USA)

COURT 18 (dalle 12.00)

Y. Nishioka (JPN) vs J. Isner (USA) 28

Non prima delle 13.30

M. Cilic (CRO) 32 vs S. Caruso (ITA)

E. Raducanu (GBR) vs V. Diatchenko (RUS)

L. Harris (RSA) vs A. Rublev (RUS) 5

Ka. Pliskova (CZE) 8 vs D. Vekic (CRO)

COURT 4 (dalle 12.00)

M. Linette (POL) vs A. Anisimova (USA)

Non prima delle 13.30

B. Zapata Miralles (ESP) vs C. Garin (CHI) 17

L. Sonego (ITA) 23 vs P. Sousa (POR)

A. Seppi (ITA) vs D. Kudla (USA)

N. Podoroska (ARG) vs T. Martincova (CZE)

COURT 5 (dalle 12.00)

Kr. Pliskova (CZE) vs D. Kovinic (MNE)

D. Galan (COL) vs F. Coria (ARG)

E. Perez (AUS) vs C. Burel (FRA)

F. Tiafoe (USA) vs V. Pospisil (CAN)

COURT 6 (dalle 12.00)

J. Teichmann (SUI) vs C. Giorgi (ITA)

Y. Uchiyama (JPN) vs C. Alcaraz (ESP)

L. Fernandez (CAN) vs J. Ostapenko (LAT)

A. Hoang (FRA) vs S. Korda (USA)

COURT 7 (dalle 12.00)

B. Van De Zandschulp (NED) vs G. Barrere (FRA)

S. Sorribes Tormo (ESP) vs A. Konjuh (CRO)

M. Kukushkin (KAZ) vs A. Bublik (KAZ)

I. Begu (ROU) vs P. Martic (CRO) 26

COURT 8 (dalle 12.00)

A. Bolsova (ESP) vs P. Badosa (ESP) 30

J. Duckworth (AUS) vs R. Albot (MDA)

K. Siniakova (CZE) vs Y. Wang (CHN)

E. Gerasimov (BLR) vs K. Khachanov (RUS) 25

V. Golubic (SUI) vs D. Collins (USA)

COURT 9

C. Moutet (FRA) vs A. Bedene (SLO)

G. Minnen (BEL) vs A. Tomljanovic (AUS)

O. Govortsova (BLR) vs C. Vandeweghe (USA)

J. Vesely (CZE) vs M. Fucsovics (HUN)

COURT 10 (dalle 12.00)

L. Tsurenko (UKR) vs Y. Putintseva (KAZ)

E. Ruusuvuori (FIN) vs M. Giron (USA)

M. Trungelliti (ARG) vs B. Bonzi (FRA)

E. Alexandrova (RUS) 32 vs M. Osorio Serrano (COL)

COURT 11 (dalle 12.00)

J. Munar (ESP) vs I. Ivashka (BLR)

A. Sevastova (LAT) vs Z. Diyas (KAZ)

D. Kasatkina (RUS) 31 vs P. Tig (ROU)

F. Fognini (ITA) 26 vs L. Djere (SRB)

COURT 14

A. Bogdan (ROU) vs A. Pavlyuchenkova (RUS) 16

J-W. Tsonga (FRA) vs M. Ymer (SWE)

S. Johnson (USA) vs D. Novak (AUT)

L. Davis (USA) vs M. Keys (USA) 23

D. Koepfer (GER) vs S. Kwon (KOR)

COURT 15 (dalle 12.00)

A. Karatsev (RUS) 20 vs J. Chardy (FRA)

Non prima delle ore 13.30

N. Hibino (JPN) vs B. Pera (USA)

M. Vondrousova (CZE) vs A. Kontaveit (EST) 24

C. Liu (USA) vs E. Rybakina (KAZ) 18

M. Kecmanovic (SRB) vs R. Bautista Agut (ESP) 8

COURT 16 (dalle 12.00)

K. Muchova (CZE) 19 vs S. Zhang (CHN)

S. Querrey (USA) vs P. Carreno Busta (ESP) 11

T. Fritz (USA) 31 vs B. Nakashima (USA)

J. Pegula (USA) 22 vs L. Samsonova (RUS)

M. Sakkari (GRE) 15 vs S. Rogers (USA)

COURT 17 (dalle 12.00)

K. Nishikori (JPN) vs A. Popyrin (AUS)

Non prima delle ore 13.30

G. Mager (ITA) vs J. Londero (ARG)

S. Cirstea (ROU) vs S. Murray Sharan (GBR)

E. Mertens (BEL) 13 vs L. Zhu (CHN)

Non prima delle ore 18.00

D. Shapovalov (CAN) 10 vs P. Andujar (ESP)

