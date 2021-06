LIVE F1, GP Azerbaijan in DIRETTA: pole assurda di Leclerc! Incidente per Sainz: griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.38: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

15.36: Sarà quindi una gara molto tesa domani.

15.33: In vista della gara di domani, Hamilton pur partendo secondo dietro a Leclerc è il favorito essendo quello messo meglio come passo gara. Verstappen, per questo, dovrà trovare una grande partenza. Per quanto concerne la Ferrari si dovrà stringere i denti e tirar fuori il meglio possibile dal pacchetto a disposizione.

15.31: Indubbiamente lo sconfitto di giornata è Verstappen e la Red Bull molto deludenti in queste qualifiche. Tenuto conto dei problemi di Hamilton, questo riscontro non può far piacere.

15.30: Una grande prestazione dunque della Ferrari sul giro secco che domani partirà in pole e con Sainz in quinta piazza, ma è altrettanto chiaro che in gara che le cose potranno cambiare, visto che la Rossa con le gomme faticherà.

15.26: Una qualifica pazzesca per Leclerc che ha ottenuto la seconda pole-position consecutiva dopo Monaco a precedere Hamilton e Verstappen. Bravissimo il monegasco e fortunato vista la bandiera rossa. Peccato per Sainz 5°, coinvolto suo malgrado in un crash causato da Tsunoda contro le barriere.

15.25: Di seguito la classifica delle qualifiche:

1 Charles LECLERC Ferrari1:41.218 7

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.232 7

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.345 7

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.347 5

5 Carlos SAINZ Ferrari– 7

6 Lando NORRIS McLaren+0.529 7

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.699 7

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 5

9 Fernando ALONSO Alpine+1.109 7

10 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.441 7

11 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 5

12 Esteban OCON Alpine- – 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren- – 5

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 4

15 George RUSSELL Williams- – 3

16 Nicholas LATIFI Williams- – 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3

19 Lance STROLL Aston Martin- – 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

15.22: E’ POLE POSITION PER LECLERC!!!! INCREDIBILE!!! Bandiera rossa per via di un crash tra l’AlphaTauri di Tsunoda e Sainz.

15.20: Trenino di monoposto con Leclerc a guidare il gruppo in quest’ultimo tentativo!

15.18: Gran crono di Gasly che si porta in quarta piazza 0″347 davanti a Sainz che scala in quinta posizione, mentre Tsunoda è ottavo.

15.17: Solo ottavo Bottas a 1″441 che non è riuscito a completare un buon giro.

15.16: Hamilton è secondo!!! Leclerc guida questa Q3 con il crono di 1’41″218 a precedere di 0″232 Lewis e di 0″345 Verstappen. Sainz 4°, Norris 5° e Perez 6°.

15.14: LECLERC!!!! Super crono del ferrarista, sfruttando la scia della Mercedes di Hamilton che si stava lanciando. 1’41″218 per lui a precedere di 0″345 Verstappen e di 0″358 Sainz. Arrivano ora le due Mercedes.

15.10: Si comincia con le Ferrari che seguono le Mercedes “a uomo”.

15.05: Si prospetta una Q3 molto molto tirata, tutta da vivere!

15.03: Eliminati dunque Vettel, Ocon, Ricciardo, Raikkonen e Russel.

15.02: Di fatto la sessione di Q2 non riprenderà e quindi la classifica rimarrà la seguente:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:41.625 5

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.005 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.009 5

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.029 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.034 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.115 5

7 Lando NORRIS McLaren+0.188 5

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.307 4

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.481 5

10 Fernando ALONSO Alpine+0.570 5

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.599 5

12 Esteban OCON Alpine+0.648 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren– 5

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.962 4

15 George RUSSELL Williams+1.133 3

16 Nicholas LATIFI Williams- – 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3

19 Lance STROLL Aston Martin- – 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

15.00: ATTENZIONE! Ricciardo a muro in uscita da curva-3 e bandiera rossa!

14.59: Tornano tutti in pista per concludere questa Q2.

14.55: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato in questa Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:41.625 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.005 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.009 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.034 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.115 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.188 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.307 4

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.481 4

9 Fernando ALONSO Alpine+0.570 4

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.599 4

11 Esteban OCON Alpine+0.648 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.877 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren+0.933 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.085 4

15 George RUSSELL Williams- – 3

16 Nicholas LATIFI Williams- – 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3

19 Lance STROLL Aston Martin- – 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

14.54: Verstappen si migliora ed è lui a conquistare la vetta con il crono di 1’41″625 con 5 millesimi di vantaggio su Perez e 9 su Hamilton! Pazzesco.

14.52: Hamilton secondo per 4 millesimi alle spalle di Perez, a precedere le due Ferrari di un nulla! Bottas è settimo a 0″476.

14.51: Perez si porta in vetta con la Red Bull con il crono di 1’41″630 a precedere le due Ferrari di Leclerc (+0″029) e di Sainz (+0″110). Verstappen è quarto a 0″126 e Norris è quinto a 0″183. Cinque piloto in un decimo.

14.49: Tutti in pista per lanciarsi in questo stint delle qualifiche molto importante.

14.47: Si comincia con la Q2.

14.46: Vedremo la Ferrari che cosa riuscirà a fare nella Q2.

14.44: Hamilton dunque ha dato una bella risposta sul suo essere pronto. Vedremo come risponderà la Red Bull in Q2.

14.41: Latifi, Mick Schumacher, Mazepin, Stroll e Giovinazzi eliminati.

14.39: Di seguito la classifica al termine della Q1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:41.545 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.215 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.423 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.576 3

5 Lando NORRIS McLaren+0.622 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.696 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.743 3

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.759 3

9 Esteban OCON Alpine+0.881 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.915 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.976 3

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.156 3

13 George RUSSELL Williams+1.183 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.378 3

15 Fernando ALONSO Alpine+1.389 3

16 Nicholas LATIFI Williams+1.583 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.613 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.693 3

19 Lance STROLL Aston Martin- – 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

14.37: Hamilton suona la campana e si porta in vetta con il tempo di 1’41″545 a precedere Max Verstappen di 0″215 e di 0″423. Sainz è quarto a 0″576 e Leclerc è quinto a 0″696.

14.36: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:41.760 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.208 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.361 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.401 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.481 3

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.544 3

7 Esteban OCON Alpine+0.666 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.674 3

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.941 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.966 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.117 3

12 Fernando ALONSO Alpine+1.174 3

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.316 3

14 Lando NORRIS McLaren+1.350 3

15 Nicholas LATIFI Williams+1.368 3

16 George RUSSELL Williams+2.018 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.478 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.494 3

19 Lance STROLL Aston Martin- – 1

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

14.34: Max Verstappen rimane in vetta con il crono di 1’41″760 a precedere di 0″208 Perez. Sainz è terzo a 0″361 a precedere Hamilton e Leclerc.

14.32: Lando Norris sarà investigato, nel frattempo, per non aver rispettato il regime di bandiera rossa. Ne sapremo più tardi qualcosa in più…

14.30: Si riparte! Tutti in pista a caccia del tempo.

14.29: Grande chance per la Williams che ha Russell in ottava posizione, dopo aver iniziato il turno in ritardo a causa dei problemi tecnici avuti in mattinata.

14.27: La Q1 riprenderà e mancheranno alla chiosa 9’22”.

14.25: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:41.760 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.208 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.361 2

4 Charles LECLERC Ferrari+0.481 2

5 Esteban OCON Alpine+0.666 2

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.966 2

7 Fernando ALONSO Alpine+1.174 2

8 George RUSSELL Williams+2.420 2

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.494 2

10 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.521 2

11 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes- – 1

13 Lando NORRIS McLaren- – 2

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

15 Daniel RICCIARDO McLaren- – 2

16 Lance STROLL Aston Martin- – 2

17 Valtteri BOTTAS Mercedes- – 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

19 Nicholas LATIFI Williams- – 2

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 1

14.22: ATTENZIONE, GIOVINAZZI A MURO!!! Sempre curva-15 letale e nuova bandiera rossa!

14.20: Arrivano i primi crono con Max Verstappen in 1’41″760 a precedere di 0″208, di 0″361 Sainz e di 0″481.

14.18: Tutti al massimo in questo tentativo della Q1.

14.15: Si ricomincia! Riparte la qualifica, mancano 13’40” al termine della Q1.

14.10: I commissari di pista a lavoro per pulire il tracciato.

14.08: Tutti ai box in attesa di riprendere.

14.05: L’unico che ha potuto chiudere il proprio giro con un tempo è Leclerc in 1’42″532 e ora bandiera rossa.

14.04: ATTENZIONE! Stroll contro il muretto di curva-15 e finisce così la sua qualifica.

14.03: Leclerc e Ferrari a tirare il gruppo con le soft.

14.02: Condizioni complicate su questa pista: asfalto molto scivoloso ed errore dietro l’angolo.

14.01: Tutti in fila e si comincia. Traffico intenso in pista…

14.00: VIA ALLE QUALIFICHE!!!

13.57: Il motore endotermico dovrà, oltre che garantire un quantitativo importante di cavalli per oltre il 70% del giro ove la valvola a farfalla risulta essere completamente spalancata, avere una efficienza molto elevata poiché il consumo di carburante sul tracciato di Baku è forse il fattore tecnico più critico. Per percorrere i 51 giri da 6.001 chilometri serviranno tutti i chilogrammi di carburante permessi dal regolamento.

13.54: Il circuito di Baku è il tracciato ove la parte ibrida ha il maggior peso nell’arco di un giro in tutto il mondiale: più del 3%. A Baku sarà cruciale avere un efficiente recupero di energia elettrica da parte del motore elettrico MGU-H. Oltra alla parte ibrida sarà fondamentale avere una parte endotermica molto efficiente.

13.51: A livello aerodinamico i team dovranno trovare il giusto compromesso aerodinamico per essere veloci nel rettilineo principale e per avere la giusta downforce nei tratti guidati. Proprio per questo che sarà fondamentale avere una vettura con elevata efficienza aerodinamica che permetterà anche con “poca ala” di generare il corretto carico aerodinamico per mandare in temperatura correttamente gli pneumatici. Molto probabilmente vedremo su molte vetture delle ali posteriori più scariche rispetto a quelle utilizzate nelle prime gare.

13.48: Proprio per via di questa parte lenta e delle numerose curve a 90° non si può optare per una configurazione aerodinamica troppo scarica che vada a privilegiare il lungo rettilineo presente nel terzo settore.

13.45: Da un punto di vista tecnico la pista di Baku non è sicuramente un circuito entusiasmante anche se, nelle precedenti edizioni, ci ha sempre regalato gara molto interessanti. La parte migliore, soprattutto dal punto di vista fotografico, è la zona vicina alle fortificazioni della città vecchia, tra le curve 8 e 12, ma con una sede stradale fin troppo stretta viste anche le nuove larghezze delle vetture.

13.42: Il circuito dell’Azerbaijan, è lungo 6.003 metri ed è composto da 12 curve a sinistra e 8 a destra. Una caratteristica molto interessante di questo tracciato è il rettilineo di partenza che misura ben 2,2 km che stresserà notevolmente sia la parte endotermica che quella ibrida delle Power Unit.

13.39: Alfa Romeo sembra avere le carte in regola per giocarsi l’accesso in Q3 insieme a queste scuderie, mentre Aston Martin, Williams e Haas hanno accusato ritardi pesanti dal midfield nella simulazione di qualifica in FP2.

13.36: Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno disputare una sessione perfetta al volante della SF21 in modo da precedere altri possibili avversari come le due Alpine, l’AlphaTauri di Pierre Gasly e la McLaren di Daniel Ricciardo.

13.33. Il leader del campionato ha quindi subito una ghiotta occasione per provare ad allungare in classifica generale sul rivale diretto Lewis Hamilton, molto attardato ieri in classifica per quanto riguarda la simulazione di qualifica.

13.30: Red Bull è attualmente la grande favorita per la pole position e per la prima fila con Max Verstappen e Sergio Perez, alla luce di un buon ritmo sul giro secco e di un passo gara molto competitivo nei long-run a parità di condizioni con gli altri competitor.

13.27: Per quanto visto nelle tre sessioni di prove libere, sembra un duello tra Red Bull e la onnipresente Mercedes (nonostante non stia brillando) sul tracciato di Baku, ma Ferrari e McLaren cercheranno di scombinare i piani, con un turno che si annuncia quanto mai imprevedibile.

13.24: Nei tre precedenti del Gran Premio dell’Azerbaijan la pole position se la sono accaparrata Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, una volta ciascuno, mentre nel 2016 con la denominazione di Gran Premio d’Europa, la pole position la conquistò Nico Rosberg.

13.21: La Q1 prenderà il via alle ore 14.00 italiane (le 16.00 azere) e aprirà il sipario su una sessione di capitale importanza.

13.18: Dopo la terza sessione di prove libere disputata questa mattina, i piloti affilano le armi in vista delle qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

13.15: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato cittadino di Baku, si inizia a fare sul serio.

