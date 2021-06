LIVE Sinner-Ymer 3-0, Roland Garros in DIRETTA: classifica ATP. Perché il match con Nadal è cruciale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK SINNER

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON GLI OTTAVI AL ROLAND GARROS

CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER: PERCHE’ BATTENDO NADAL CAMBIEREBBE TUTTO…

16.13 È tutto dunque dalla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Mikael Ymer. Buon proseguimento di giornata con OA Sport!

16.12 Sbaglia tanto Sinner: 45 errori non forzati, più della metà dei punti messi a segno dall’avversario, ma dall’altra parte ha comunque un elevato numero di vincenti, ben 44. Il ragazzo di Sesto Pusteria è ottimo con la prima di servizio, ottenendo l’81% degli scambi, ma la mette poco in campo (57%). Ad aiutarlo anche le 16 palle break concesse e l’aver annullato per 10 volte su 11 la chance all’avversario. Quel che conta è che ora è tutto apparecchiato per ritrovare Nadal negli ottavi di finale.

16.09 Partita dai più volti per Jannik, che ha dovuto sudare per battere lo svedese, molto coriaceo soprattutto nel secondo e terzo set. Prima frazione in cui ha dominato letteralmente, con l’avversario che non aveva armi, poi nel secondo inizia a sbagliare molto cercando il punto a tutti i costi. Ymer va a servire per il set, ma Jannik cambia l’interpretazione del match diventando più paziente e ottenendo risultati immediati, portandosi a casa la frazione con una striscia di 11 punti a 1 dal set point avversario. Nel terzo set aspetta il momento giusto per poter sferrare l’attacco giusto che arriva nell’ottavo gioco, non perdendo la testa quando il giudice di sedia non gli ha chiamato il punto su una palla corta nettamente rimbalzata due volte. Partita non bellissima tecnicamente, ma che dimostra la grande maturità del classe 2001!

GAME, SET AND MATCH! JANNIK SINNER BATTE MIKAEL YMER 6-1 7-5 6-3!

40-30 Ace di Sinner, match point per lui!

30-30 Schiaffone di dritto di Sinner, Ymer ci arriva e per poco la sua palla non supera la rete.

15-30 Doppio fallo di Jannik, che rischia di complicarsi la vita.

15-15 Buon servizio al corpo di Sinner.

0-15 Parte male Jannik, che imposta male il rovescio.

BREAK SINNER, 5-3! Vola via il rovescio dello svedese, ora Sinner serve per il match!

30-40 Buona prima di servizio centrale di Ymer.

15-40 Lungo il rovescio dello svedese. Due palle break per Jannik.

15-30 Sinner sparacchia il dritto lungolinea.

0-30 Altra lotta sulla diagonale, spinge fuori dal campo Ymer e chiude con il dritto lungolinea.

0-15 Doppio fallo di Ymer.

GAME SINNER, 4-3. Tenta la corta Ymer, letta bene a Jannik che ci arriva e prende il punto.

40-0 Ancora un’ottima prima, poi Sinner si prende il punto con il dritto incrociato.

30-0 Prima di servizio vincente di Jannik.

15-0 Il dritto a uscire di Sinner oggi è devastante, altro punto con questo colpo subito dopo il servizio.

GAME YMER, 3-3. Servizio al corpo dello svedese.

40-15 Lungo il dritto di Ymer.

40-0 Serve bene Ymer, che fa correre Jannik, costretto a un passante complicato.

30-0 Esce fuori il rovescio di Sinner.

15-0 Servizio e dritto per lo svedese.

GAME SINNER, 3-2! Si salva ancora l’azzurro con l’ace centrale!

A-40 Sinner conduce lo scambio a furia di colpi da fondo e alla fine ha ragione. Ma la partita ora è diventata davvero bella!

40-40 E il dritto a uscire viene in soccorso di Jannik! Quarta palla break annullata!

40-A Altro dritto ficcante di Ymer, che viene premiato con una quarta chance di break.

40-40 Ancora aggressivo l’azzurro, che annulla la palla break con i piedi in campo.

40-A Palla corta di Sinner che si ferma in rete.

40-40 E Sinner si salva nuovamente facendo correre a destra e sinistra l’avversario.

30-40 Buona prima esterna di Jannik.

15-40 Lungo il rovescio di Sinner. Due palle break per Ymer.

15-30 Bellissima la palla corta dello scandinavo, Sinner era lontano dal campo e non ci arriva.

15-15 Lungo il dritto di Ymer.

0-15 Doppio fallo di Sinner.

GAME YMER, 2-2. E alla fine lo scandinavo si porta a casa il game con l’errore di volée di Sinner.

A-40 Vincente di dritto di Ymer.

40-40 Ymer arriva sulla palla corta con il lob, poi conquista il punto. La palla aveva rimbalzato due volte nel campo dello scandinavo, Sinner la prende sul ridere…

40-A Scambio fantastico, Ymer si difende arrivando su due vincenti di Sinner, che poi conclude con la palla corta!

40-40 Rovescio lungolinea bellissimo dello svedese.

30-40 Ymer annulla la prima palla break con una gran combinazione di dritto.

15-40 Si torna sulla diagonale di rovescio, e Sinner tira fuori UNA GEMMA con il lungolinea.

15-30 Bravissimo Ymer a disegnare il campo e andare a segno con il dritto lungolinea.

0-30 E un altro dritto vincente per Jannik da fondocampo!

0-15 Risposta vincente di Sinner sulla seconda di Ymer.

GAME SINNER, 2-1. E ancora con il dritto, Jannik si porta a casa un game combattutissimo!

A-40 Servizio al corpo, Ymer si aspetta il dritto anomalo mentre Sinner colpisce spiazzando l’avversario.

40-40 Dritto a uscire e schiaffone dal centro del campo per i nuovi vantaggi.

40-A E ancora Ymer, scambio lungo su cui poi cambia ancora l’inerzia con il dritto, chiudendo poi con un altro smash.

40-40 Bravo Ymer con il dritto che mette in difficoltà Sinner, poi lo smash centrale.

A-40 Torna a colpire da fondo l’azzurro, dritto potente su cui Ymer risponde lungo.

40-40 Che coraggio Jannik! Dritto anomalo con cui disegna il campo, annullata anche la terza chance per Ymer!

30-40 Prima di servizio al corpo di Jannik.

15-40 Prima palla break annullata da Sinner grazie ad un buon rovescio lungolinea.

0-40 Stecca il dritto Jannik, tre palle break per Ymer che ora ha il pubblico dalla sua.

0-30 Si era difeso bene Sinner, che indovina la posizione del colpo avversario ma manda il rovescio in corridoio.

0-15 Lo svedese esce dallo scambio con un gran vincente di dritto.

GAME YMER, 1-1. Bravo lo svedese a spiazzare l’azzurro.

40-15 Lungo il dritto centrale di Jannik.

30-15 Sinner spiazzato dal servizio al corpo.

15-15 Il nastro manda fuori il rovescio di Sinner.

0-15 Si ritorna alla gara di rovesci, Ymer è il primo a sbagliare.

GAME SINNER, 1-0. Fuori giri il rovescio di Ymer.

40-30 Altra prima di servizio ben piazzata per il numero 18 del tabellone.

30-30 Prima esterna vincente di Jannik.

15-30 Il nastro accomoda il dritto di Sinner, Ymer ha tutto il tempo per giocare il passante.

15-15 E Sinner risponde con un vincente di dritto con i piedi sulla riga di fondo.

0-15 Gran rovescio di Ymer.

SET SINNER, 7-5! Scambio da fondo, l’azzurro rimane profondo: Ymer manda in rete il back! Bravo Jannik a salvarsi!

15-40 Lo svedese se la cava con il servizio vincente.

0-40 Fuori il rovescio in contropiede di Ymer, tre set point!

0-30 La pazienza continua a pagare! Aspetta fino a che non arriva lo spiraglio, mazzata di dritto e 0-30!

0-15 Buona risposta di Jannik con una palla senza peso.

Intanto Ymer si lamenta per qualche motivo con il giudice di sedia..

GAME SINNER, 6-5! Servizio e smorzata, Jannik si garantisce almeno il tie-break.

40-0 Lunga la risposta di Ymer.

30-0 Ymer prova ad uscire dallo scambio con la palla corta, Sinner ci arriva e resta profondo. Lo svedese arriva male sulla palla e sbaglia.

15-0 Ace di Sinner.

BREAK SINNER, 5-5! Prende lo scambio spingendo in maniera controllata, poi con due colpi di dritto piazza il controbreak!

40-A Di nuovo braccio di ferro di rovescio, lo scandinavo sbaglia: altra palla break.

40-40 Stavolta è Ymer a sbagliare di rovescio. Si torna in parità.

A-40 Terzo errore di rovescio del game per Sinner, palla set per Ymer.

40-40 Braccio di ferro sul rovescio incrociato, Sinner prova a uscire sul lungolinea, in corridoio.

30-40 E arriva un altro errore dello svedese. Palla break per Jannik.

30-30 Regalone di Ymer che sbaglia una volée comoda a campo aperto.

30-15 Stavolta arriva l’errore gratuito di Ymer.

30-0 E anche questo colpo va lungo. All’improvviso Jannik sembra sempre indeciso sul da farsi.

15-0 In corridoio il rovescio azzurro.

GAME SINNER, 4-5. Lungo il dritto in corsa dello svedese.

40-15 Servizio e volée di Sinner, Ymer ci arriva con il lob, buon passante dell’azzurro spalle a rete e poi chiusura di dritto.

30-15 Gran dritto di Jannik che colpisce l’incrocio delle righe.

15-15 Ymer si salva due volte, poi Sinner sbaglia il colpo in allontanamento. L’azzurro si sta innervosendo.

15-0 Lungo il rovescio di Ymer.

GAME YMER, 3-5. Altro scambio lungo, Ymer chiama di nuovo a rete Sinner, ci arriva ma il passante va largo.

A-40 Sinner chiamato a rete, il dritto colpisce il nastro e si accomoda per il lob di Ymer.

40-40 Schiaffo al volo di Sinner, che poi chiude con lo smash.

A-40 Sinner insiste sulla diagonale di rovescio, poi si apre il campo con il dritto, sbagliato.

40-40 Molta rotazione nel dritto di Jannik, che porta all’errore Ymer.

40-30 Più paziente Sinner, rovescio profondo e sbaglia Ymer.

40-15 In rete la risposta di Sinner sulla seconda dello scandinavo.

30-15 Mette i piedi dentro al campo lo svedese, Jannik sbaglia da fondo.

15-15 Il nastro aiuta Ymer, poi il lob di Sinner finisce lungo.

0-15 Attento Sinner sul lob di Ymer e sulla successiva smorzata.

BREAK YMER, 3-4! E il rovescio di Sinner si ferma in rete.

30-40 Doppio fallo di Jannik, palla break per Ymer.

30-30 Sinner costruisce bene il punto, fa muovere l’avversario e chiude a rete.

15-30 Ymer vince la battaglia a rete.

15-15 Rovescio in corridoio per l’azzurro.

15-0 Sinner gioca il punto in maniera attenta e chiude lo scambio a rete.

GAME YMER, 3-3. E arriva un altro errore per l’azzurro, occasione sprecata per allungare.

A-40 Sbaglia la risposta sulla seconda Sinner.

40-40 MERAVIGLIOSO il dritto incrociato dell’azzurro.

A-40 Sinner fa tutto bene, ma poi sbaglia il dritto lungolinea.

40-40 Serve and volley di Ymer, annullata anche la terza palla break.

30-40 Sinner tenta il vincente con il rovescio lungolinea, palla in corridoio.

15-40 Annullata la prima con servizio e dritto.

0-40 Dritto fuori misura dello svedese, tre palle break.

0-30 Prende lo scambio in mano Sinner, Ymer non gestisce.

0-15 Servizio e dritto di Ymer, ma il colpo va un po’ lungo.

GAME SINNER, 3-2. L’azzurro mette a posto i piedi e colpisce con il dritto.

A-40 Dritto sulla riga di Sinner, Ymer risponde come può ma senza successo.

40-40 Gran rovescio di Ymer che mette in difficoltà Jannik, lo svedese si prende il punto a rete.

A-40 Fuori il rovescio dello svedese.

40-40 E quando conta, Jannik va di potenza: due lavatrici da fondo e altra palla break annullata.

40-A Ancora un errore per l’azzurro con il rovescio. Altra chance per lo svedese.

40-40 Sinner si salva con il servizio in kick.

30-40 Lungo il rovescio di Sinner, che sta sbagliando un po’ troppo. Palla break per lo svedese.

30-30 Gran passante dello svedese sul dritto di Jannik, che ha lasciato una porticina all’avversario.

30-15 Lungo il dritto di Sinner. Ymer ha risposto con i piedi dentro al campo.

30-0 Gran rovescio incrociato dell’azzurro.

15-0 Prende il ritmo di gioco con il rovescio Sinner, Ymer non trattiene.

GAME YMER, 2-2. Mette i piedi in campo lo svedese, dritto e conclusione a rete.

A-40 Altro errore di Sinner.

A-40 Ymer va a segno con il dritto.

40-40 Con due dritti potentissimi, Sinner si apre il campo e si prende i vantaggi.

40-30 Altro errore di Sinner, chance di 2-2.

30-30 Fuori misura il rovescio di Jannik.

15-30 Buona prima di servizio per Ymer.

0-30 Sinner fa correre Ymer con le sassate da fondo, poi lo chiama a rete con la palla corta. Lo svedese ci arriva, il lob in recupero è però lungo.

0-15 Risponde potente Sinner, Ymer non riesce ad imbastire un colpo da mettere in campo.

GAME SINNER, 2-1. Servizio e palla corta per Jannik.

40-15 Praticamente sulle tribune la risposta dello svedese.

30-15 Angolo assurdo di Sinner con il rovescio, Ymer non trattiene.

15-15 Il dritto in arretramento di Sinner finisce in corridoio.

15-0 Servizio vincente per Jannik.

GAME YMER, 1-1. Lo svedese riesce a portarsi a casa il game a zero.

40-0 Il nastro fa finire fuori il dritto di Sinner.

30-0 Arriva un errore di Sinner con il rovescio.

15-0 Servizio e dritto di Ymer.

GAME SINNER, 1-0. Servizio e bastonata di dritto

40-15 Ace centrale per Sinner.

30-15 Spinge Ymer, che mette in difficoltà Sinner con un rovescio lungolinea. Intanto Lorenzo Musetti ha chiuso la sua partita contro Marco Cecchinato vincendo al quinto set.

30-0 Chiamato fuori il colpo in recupero dello svedese.

15-0 In corridoio il rovescio di Ymer, che non gestisce la potenza di Sinner.

SET SINNER, 6-1! Lungo il rovescio dello svedese, si chiude la prima frazione.

30-40 Ymer non tiene il ritmo di Sinner da fondo, set point.

30-30 Jannik comanda lo scambio, non chiude con lo smash ma copre bene la rete.

30-15 Arriva l’errore di Sinner.

15-15 Quando si gioca da fondo, Ymer non contiene quasi mai.

15-0 A rete il dritto di Sinner.

GAME SINNER, 5-1. Fuori la risposta dello svedese.

40-15 Per una volta Ymer è aggressivo da fondo, poi però sbaglia il rovescio incrociato.

30-15 Dritto in uscita dal servizio e smash ravvicinato per l’azzurro.

15-15 Ymer rema da lontanissimo, il suo colpo viene addomesticato dal nastro. Sinner va con il dritto, lo svedese non contiene.

0-15 Va sul nastro il dritto di Sinner.

BREAK SINNER, 4-1! E alla fine sbaglia Ymer! Cinque punti consecutivi, altro break per Jannik.

40-A Risposta in allungo eccellente di Jannik, palla break!

40-40 Risposta di Sinner, Ymer lascia scorrere ma prende la riga, lo svedese sportivamente corregge la chiamata del giudice di linea.

40-30 Doppio fallo dello svedese.

40-15 Largo il rovescio di Ymer.

40-0 Dritto di Sinner respinto dal nastro.

30-0 Sinner tenta la smorzata, letta dallo svedese. Buon colpo di rovescio, Jannik mette a rete il rovescio.

15-0 Si difende strenuamente Ymer, alla fine arriva l’errore di Sinner.

GAME SINNER, 3-1. Si impone di dritto e poi va a chiudere il punto con la prima discesa a rete del match.

40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Ymer.

30-15 Servizio e dropshot, il primo della sua partita.

15-15 Scambio lungo, Ymer tenta il vincente di dritto che va in corridoio.

0-15 Rovescio in back di Sinner che si ferma in rete.

BREAK SINNER, 2-1! Lo svedese manda lungo il dritto sulla risposta dell’azzurro, che va subito in vantaggio.

15-40 E Jannik risponde ancora bene, colpendo poi di dritto! Due palle break!

15-30 Rovescio lungolinea da applausi di Sinner, che mette il muso avanti.

15-15 Prima di servizio vincente di Ymer.

0-15 Più robusto il rovescio di Jannik, che vince il braccio di ferro sulla diagonale.

GAME SINNER, 1-1. Ymer accorcia nello scambio, passo in avanti di Jannik e dritto sulla riga.

40-15 Risposta in slice che rimbalza male, Sinner colpisce in maniera scoordinata e mette in corridoio.

40-0 E ci aggiunge anche la prima di servizio vincente.

30-0 Primo ace della partita per Jannik.

15-0 Dritto dello svedese che va fuori giri.

GAME YMER, 0-1. Sinner perde la misura del dritto.

A-40 Prima vincente dello svedese.

40-40 Appena lungo il dritto di Sinner, che prende sovente le redini del gioco.

40-A Scambi da fondo, poi Ymer sbaglia il rovescio. Palla break.

40-40 Risposta vincente sulla seconda deboluccia di Ymer.

A-40 Errore di Jannik che colpisce con il corpo all’indietro, palla in rete.

40-40 Inizia la sagra delle bastonate di Sinner, gran risposta e si impone con il dritto.

40-30 Ymer si apre il campo con il dritto e va a rete, ma sbaglia l’appoggio finale.

40-15 Primo punto della partita dell’azzurro, che si sposta sul dritto e va con il lungolinea.

40-0 Jannik prova ad attaccare con il dritto, palla in corridoio.

30-0 In rete il rovescio di Sinner.

15-0 Primo servizio vincente dello svedese.

SI COMINCIA, SERVE YMER.

13.40 Una vittoria per parte negli scontri tra di loro. A Montpellier 2020 vinse lo svedese in due set, pochi mesi prima fu l’azzurro a vincere alle Next Gen Finals.

13.37 Pillola statistica: Mikael Ymer ha già giocato cinque partite in carriera al quinto set, ben quattro vittorie per lo svedese che, ricordiamo, ha battuto l’azzurro nel loro ultimo match.

13.36 A Parigi il tempo non è proprio vicino a temperature estive. Giornata abbastanza fresca e campo pesante.

13.34 I due contendenti sono appena scesi in campo per potersi riscaldare.

13.33 Anche per Mikael Ymer c’è stato un debutto complicato con Roberto Carbellas Baena, ritrovandosi sotto due set a uno. Nel secondo turno invece si è tolto una gran soddisfazione battendo Gael Monfils.

13.29 Jannik ha veramente temuto di uscire al primo turno contro Pierre-Hugues Herbert, dovendo salvare un match point nel quarto parziale. Dopo aver scampato il pericolo, ha gestito assai meglio la partita con Gianluca Mager, che ha comunque tentato di metterlo in estrema difficoltà soprattutto nella seconda parte di partita.

13.26 L’azzurro torna in campo dopo i primi due successi a Parigi in questo 2021. Nel mirino c’è l’appuntamento con Rafa Nadal agli ottavi di finale.

13.22 SI è appena chiusa la sfida di doppio: vincono Irina Begu e Nadia Podoroska restituendo il 6-3 del secondo set. A seguire toccherà a Jannik Sinner.

12.43 Le giapponesi reagiscono e vincono la seconda frazione per 6-3: Sinner ed Ymer dovranno aspettare un altro po’.

12.02 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Mikael Ymer, sfida valida per il terzo turno del Roland Garros 2021. Prima che l’altoatesino scenda in campo sul 14, c’è una sfida di doppio da terminare: la rumena Irina Begu e l’argentina Nadia Podoroska hanno vinto il primo set contro le giapponesi Shuko Aoyama ed Ena Shibahara per 7-5.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Mikael Ymer, sfida valida per il terzo turno del Roland Garros 2021. In palio un posto negli ottavi di finale e, con tutta probabilità, la possibilità di sfidare Rafael Nadal sul rosso di Parigi e provare a diventare il terzo uomo nella storia a sconfiggerlo in Francia.

Jannik non ha impressionato nelle prime due uscite di questo secondo Slam dell’anno, ma la crescita passa anche dal saper vincere partite giocate in maniera non proprio irreprensibile. Il ragazzo di Sesto Pusteria se l’è vista brutta con Pierre-Hugues Herbert, salvando un match point nel quarto set e trionfando al quinto; molto più agevole e centrata la sfida contro il connazionale Gianluca Mager, che è riuscito comunque a strappargli una frazione.

Lo svedese sta invece raccogliendo i suoi migliori risultati nei grandi tornei: terzo turno all’Australian Open, replicato anche qui al Roland Garros, rientrando virtualmente anche fra i primi cento del mondo. Anche per il 23enne di origine eritrea c’è stato un debutto assai complicato, dovendo rimontare sotto 2-1 con Roberto Carbellas Baena, mentre nel secondo turno ha battuto per la prima volta un giocatore di un certo livello come Gael Monfils. Terzo precedente fra i due, con una vittoria a testa: nella fase a gironi della Next Gen Finals fu l’azzurro a prevalere, mentre pochi mesi dopo a Montpellier vinse lo scandinavo in due set.

La partita fra Jannik Sinner e Mikael Ymer è la seconda sul campo 14, preceduta dal match di doppio Aoyama/Shibahara -Begu/Podoroska che comincerà alle ore 11.00. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE.

Foto: Jean Catuffe – LPS