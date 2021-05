CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e l’austriaco a livello ATP: il #4 al mondo ha vinto l’unico precedente a Kitzbuhel nel 2019 in semifinale per 6-3 7-6(8) al termine di un match molto equilibrato. Chi vince, sfiderà ai quarti di finale uno tra Roberto Bautista Agut e Andrej Rublev in campo come ultimo match sul Campo Nicola Pietrangeli.

Lorenzo Sonego torna in campo dopo la vittoria in due set nel derby azzurro contro Gianluca Mager. Il tennista piemontese ha esordito battendo in tre set Gael Monfils mentre è uscito in doppio con Andrea Vavassori contro la coppia transalpina formata da Adrien Mannarino e Benoit Paire. L’azzurro ha migliorato il secondo turno dello scorso anno quando ha perso da Casper Ruud ma non è riuscito ad eguagliare i quarti di finale in doppio.

Reduce dalla semifinale di Madrid, il #4 al mondo tenta l’assalto alla top3 ma per farlo dovrà avanzare il più possibile nel torneo romano. L’austriaco ha battuto al secondo turno l’ungherese Marton Fucsovics al termine di una grande rimonta dopo il bye all’esordio. Dominic Thiem ha raggiunto una semifinale nel 2017 al Foro Italico dove fu battuto da Novak Djokovic migliorando i quarti di finale del 2016 quando perse contro Kei Nishikori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come ultima partita giornaliera non prima delle ore 19.00 italiane (sarà comunque il quinto ed ultimo match di giornata) sulla Grand Stand Arena di Roma al Foro Italico sullo stesso campo dove qualche ora prima si sfideranno anche Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Il match di Lorenzo Sonego sarà visibile su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204) ma anche in live streaming su Sky Go e su Now. Buon divertimento!

Foto: LaPresse – Fabrizio Corradetti