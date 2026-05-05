LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’americana

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lucia Bronzetti e McCartney Kessler, partita valevole per il primo turno del WTA 1000 di Roma 2026. L’italiana prova a rinascere nel torneo di casa contro l’americana al rientro.

Lucia Bronzetti è scivolata in classifica alla posizione numero 173 del ranking WTA. Negli ultimi 12 mesi l’azzurra è andata in crisi di risultati, faticando ad esprimere il proprio gioco e facendola uscire dalla top 100. Bronzetti sta provando a risalire la china tra ITF e WTA 125: due settimane fa l’italiana ha raggiunto i quarti ad Oeiras, mentre settimana scorsa si è fermata al secondo turno nel W100di Wiesbaden.

Tanti punti interrogativi su McCartney Kessler che fa il suo rientro in campo ad un mese di distanza dal suo infortunio. L’americana è stata costretta al ritiro nel corso della sfida con Elise Mertens nel tie tra Belgio ed USA della Billie Jean King Cup.

Tra le due giocatrici non ci sono precedenti ufficiali. L’incontro odierno è in programma sulla BNP Paribas Arena come terzo match di giornata a partire dalle 10.00 dopo Carreno Busta-Wawrinka e Bondar-Zheng. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bronzetti-Kessler con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!