Un super Lorenzo Sonego. Il n. 33 del mondo si regala qualcosa di speciale nella serata degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. L’azzurro batte in tre set durissimi per 6-4 6-7 (5) 7-6 (5) l’austriaco Dominic Thiem (n.4 del ranking) e conquista l’accesso ai quarti di finale.

Con tanto coraggio il piemontese compie l’impresa, rimontando nell’ultimo parziale da una situazione di svantaggio e annullando un match-point. Nella sfida punto a punto l’azzurro dimostra di avere più birra in corpo e dunque sarà lui a continuare l’avventura romana e ad affrontare nel prossimo turno la testa di serie n.7 del seeding Andrey Rublev. Sonego ha concluso con 9 ace, il 71% delle prime in campo da cui ha raccolto il 68% dei quindici, mentre con la seconda in battuta ha conquistato il 60% dei punti. Ottima la resa in risposta con il 46% contro la seconda del rivale.

PRIMO SET – Sonego parte in maniera convinta e con il suo tennis coraggioso e convinto adotta splendidamente il piano: sfruttare gli angoli, aprirsi il campo e colpire con il dritto in top-spin. L’austriaco è costretto prima a salvare tre palle break nel quinto game e poi capitola nel settimo sotto i colpi del n.33 del ranking. Il piemontese non trema nel decimo gioco quando il vincitore degli US Open 2020 si costruisce una palla del controbreak: il servizio in slice è decisivo e gli vale il 6-4.

SECONDO SET – Thiem decide di alzare i giri del motore perchè al cospetto di un rivale così in palla non ci si possono permettere troppe incertezze. Il n.4 del mondo ha due chance break nel quarto game, ma ancora una volta Sonego risponde presente con coraggio. In questo braccio di ferro infinito, sostenuto dal calore del pubblico, l’azzurro non concretizza quattro palle break nel nono e nell’undicesimo gioco prima di andare al tie-break. L’austriaco, con le spalle al muro, sfodera un paio di rovesci lungolinea fantastici che costringono l’italiano agli straordinari. Sonego, alla fine, deve cedere sul 7-5.

TERZO SET – Il pubblico viene invitato a uscire dal campo per il coprifuoco e dopo una 20′ di pausa si riprende nel silenzio irreale del Foro Italico. Sonego parte alla grande, strappando il servizio a Thiem, ma l’austriaco sale di livello e con colpi profondi ribalta la situazione andando avanti 3-2 con break. La partita sembra finita quando l’azzurro deve fronteggiare la palla match, sotto 3-5. Con il dritto il nostro portacolori trova le soluzioni desiderate e annulla questa opportunità. Con le spalle al muro, il piemontese strappa ancora una volta il servizio a Thiem e ci si gioca il tutto per tutto al tie-break. E’ un susseguirsi incessante di emozioni, da pelle d’oca, e sul 7-5 Lorenzo realizza la sua impresa.

