Tiro a volo
Tiro a volo, Martina Bartolomei approda in finale nello skeet ad Almaty
Ci sarà un’azzurra in finale nello skeet femminile nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, in Kazakistan: Martina Bartolomei supera le qualificazioni ed è tra le otto tiratrici che si giocheranno la vittoria. Fuori le altre azzurre al via.
Cinque atlete chiudono a quota 119: primo posto per la qatariota Reem Ghanem Al-Sharshani, che precede la ceca Barbora Sumova, mentre il terzo posto è dell’azzurra Martina Bartolomei. Quarta la cinese Jiang Yiting, mentre chiude quinta l’azera Nurlana Jafarova.
Gli altri tre posti all’ultimo atto vanno ad atlete che terminano con 118: sesta la cipriota Anastasia Eleftheriou, che chiude davanti alla kazaka Assem Orynbay, settima, ed alla messicana Gabriela Rodriguez. Beffata l’atleta individuale neutrale Daria Turulo, che resta fuori dalla finale, al nono posto, sempre con 118/125.
Escluse dall’ultimo atto anche le altre azzurre al via: 15° posto per Sara Bongini a quota 115, mentre è 20ma Giada Longhi, la quale però era in gara solo per i punti del ranking, dunque senza possibilità d’ingresso in finale, con 114, infine si classifica 26ma Chiara Di Marziantonio a quota 112/125.