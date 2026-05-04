Sorteggio ATP Roma 2026: Sinner potrebbe incrociare l’ultimo che lo ha battuto! Tanti ostacoli per Musetti e Cobolli

Nella splendida cornice di Piazza del Popolo si è svolta la cerimonia di presentazione del tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Nel torneo maschile, il grande favorito della vigilia è Jannik Sinner, reduce da una serie di successi nei Masters 1000, ultimo dei quali conquistato a Madrid, dove l’azzurro ha dominato il tedesco Alexander Zverev (n. 3 del mondo).

Sinner esordirà direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincente tra l’americano Alex Michelsen e l’austriaco Sebastian Ofner. In un possibile terzo turno, potrebbe ritrovare il ceco Jakub Mensik, ultimo giocatore capace di batterlo. In alternativa, attenzione anche a Matteo Berrettini, che farà il proprio debutto contro l’australiano Alexei Popyrin.

Per quanto riguarda Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, il toscano inizierà il suo percorso al secondo turno contro uno tra un qualificato e il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il cammino si preannuncia impegnativo: al terzo turno potrebbe incrociare l’argentino Francisco Cerundolo, mentre negli ottavi è possibile una sfida con il ceco Jiri Lehecka, che lo ha sconfitto a Madrid. Musetti è stato inserito nello stesso quarto di Novak Djokovic, che debutterà contro il vincente tra l’ungherese Marton Fucsovics e un qualificato.

Cobolli, invece, affronterà al secondo turno il vincente tra il belga Zizou Bergs e il francese Terence Atmane. Per il romano si profila un possibile terzo turno contro il britannico Cameron Norrie, con un eventuale incrocio negli ottavi con il russo Daniil Medvedev, desideroso di riscattare la sconfitta subita a Madrid.

Tra gli altri italiani, Luciano Darderi affronterà uno tra il polacco Hubert Hurkacz e il tedesco Yannick Hanfmann, mentre Lorenzo Sonego esordirà contro il peruviano Ignacio Buse. Completano il quadro Mattia Bellucci, opposto all’argentino Burruchaga, Federico Cina contro il belga Alexander Blockx (semifinalista a Madrid), Matteo Arnaldi — fresco vincitore del Challenger di Cagliari — contro lo spagnolo Jaume Munar, Luca Nardi contro un qualificato, Francesco Maestrelli opposto a Roberto Bautista Agut e Gianluca Cadenasso contro l’argentino Tirante.

ESORDI ITALIANI

SINNER, bye (R2 con Michelsen o Ofner)

MUSETTI, bye (R2 con Mpetshi Perricard o qualificato)

COBOLLI, bye (R2 con Bergs o Atmane)

DARDERI, bye (R2 con Hurkacz o Hanfmann)

SONEGO vs. Buse

BELLUCCI vs. Burruchaga

BERRETTINI vs. Popyrin

CINÀ vs. Blockx

ARNALDI vs. Munar

NARDI vs. Qualifcato

MAESTRELLI vs. Bautista Agut

CADENASSO vs. Tirante

POSSIBILI OTTAVI DI FINALE

[1] Sinner vs. Fils [15]

[12] Rublev vs. Shelton [5]

[4] Auger-Aliassime vs. Vacherot [14]

[10] Cobolli vs. Medvedev [7]

[8] Musetti vs. Lehecka [11]

[13] Khachanov vs. Djokovic [3]

[6] De Minaur vs. Bublik [9]

[16] Paul vs. Zverev [2]

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