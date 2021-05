Lorenzo Sonego si è reso protagonista di una clamorosa impresa agli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista italiano ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem in una partita da urlo andata in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il piemontese ha conquistato il primo set per 6-4, nel secondo ha dovuto cedere al tie-break per 7-5, poi nella terza frazione si è esaltato, ha recuperato un break e si è imposto per 7-5 nel tie-break. Il 26enne ha eliminato dal torneo il numero 4 al mondo!

Si tratta di una magia stratosferica dell’attuale numero 33 del ranking ATP, che si qualifica così ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Lorenzo Sonego tornerà in campo venerdì 14 maggio per affrontare Andrey Rublev: sarà un altro incontro durissimo per l’azzurro, chiamato a incrociare il numero 7 al mondo. In palio la semifinale contro il vincente della contesa tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.

Il match andrà in scena alla Grand Stand Arena, non prima delle ore 19.00. Su quel campo sono previsti, a partire dalle ore 10.00, tre match: Delbonis-Opelka, Pliskova-Ostapenko, Barty-Gauff. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Lorenzo Sonego-Andrey Rublev, quarto di finale degli Internazionali d’Italia 2021.

SONEGO-RUBLEV, QUARTI INTERNAZIONALI D’ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 14 MAGGIO:

Non prima delle ore 19.00 Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev

Alla Grand Stand Arena sono in programma tre partire a partire dalle ore 10.00: Delbonis-Opelka, Pliskova-Ostapenko, Barty-Gauff. Il match dell’italiano non inizierà prima delle ore 19.00.

SONEGO-RUBLEV: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv su Canale 20.

Diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Mediaset Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse