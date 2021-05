Domani, sui campi del Foro Italico a Roma, andrà in scena l’ottavi di finale valido per gli Internazionali d’Italia 2021 tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem.

L’azzurro, dopo aver vinto quest’oggi nel derby contro Gianluca Mager, dovrà affrontare un giocatore di altissimo profilo che sulla terra rossa vanta un percorso ragguardevole. Thiem, in maniera non brillantissima, ha avuto la meglio dell’ungherese Marton Fucsvocis, chiudendo il match in tre set.

Guardando ai precedenti, Sonegio e Thiem si sono incontrati una sola volta a Kitzbuhel (Austria) nel 2019 e la vittoria è andata all’austriaco, ma con l’azzurro che ha lottato strenuamente. C’è da scommettere che Lorenzo cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo anche in questo caso.

PROGRAMMA SONEGO-THIEM

Giovedì 13 maggio

orario da stabilire Lorenzo Sonego vs Dominic Thiem

PROGRAMMA SONEGO-THIEM IN TV

Il match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thiem si disputerà domani e sarà valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021. La partita andrà in scena su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

Foto: LaPresse