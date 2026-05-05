LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna nel tennis che conta dopo una lunga assenza

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Martina Trevisan e Talia Gibson, valevole come primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 di tennis.

La tennista azzurra arriva da un lungo periodo piuttosto complesso in cui non è riuscita ad esprimere a pieno il proprio potenziale. La terra rossa di Roma potrebbe essere per lei l’occasione giusta per ribaltare una stagione che per il momento non può essere valutata positivamente e che l’ha vista sprofondare fin al numero 516 del ranking WTA. La fiorentina, che ha potuto contare su una wild card per saltare le qualificazioni, avrà dalla sua parte, oltre alla superficie a lei prediletta, anche il pubblico italiano, che potrebbe trascinarla verso il successo che manca ormai da fine febbraio.

L’avversaria di Martina Trevisan sarà l’australiana Talia Gibson, numero 62 del ranking. La tennista oceanica, dopo i buonissimi risultati nei tornei sul cemento americano con i quarti ad Indian Wells e gli ottavi a Miami, non è ancora riuscita ad ottenere la prima vittoria sulla terra rossa. La superficie più lenta non è certamente la preferita dell’australiana, che arriva comunque al match come netta favorita.

Il match fra Martina Trevisan e Talia Gibson, valevole come primo turno del torneo WTA 1000 di Roma, sarà il quarto (a partire dalle 10.00) nella BNP Paribas Arena. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti punto dopo punto. Buona divertimento!