Il derby che vede protagonisti i colori azzurri, agli Internazionali d’Italia 2021 di tennis, oggi a Roma si chiude con il successo di Lorenzo Sonego, che vince il confronto con la wild card Gianluca Mager con un duplice 6-4 in un’ora e ventotto minuti e domani agli ottavi affronterà l’austriaco Dominic Thiem, numero 4 del seeding.

Nella prima frazione Mager esce meglio dai blocchi, portandosi sul 2-0 con un break a trenta, ma subito Sonego si procura due occasioni per il controbreak e sfrutta la seconda. La contesa continua sul filo dell’equilibrio, con i servizi che tornano a dominare, ma nel nono gioco Mager, avanti 40-15, subisce quattro punti di fila e perde il turno in battuta. Sonego non si lascia sfuggire l’occasione ed incamera il parziale nel turno seguente per il 6-4 in 42 minuti.

Il secondo set, invece, vede il filo dell’equilibrio non spezzarsi, con i servizi che dominano, ed un solo game che si protrae ai vantaggi. La svolta arriva nel settimo game, con Mager al servizio che vince il primo quindici ma poi, ancora una volta, subisce quattro punti di fila e perde il turno in battuta. Sonego non concede alcuna occasione di rientro all’avversario e chiude sul 6-4 in 46 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia di Sonego, che vince 59 punti contro i 49 di Mager, mentre il dato che fa la differenza è quello delle palle break: il torinese se ne procura 4 e ne sfrutta 3, mentre ne concede una sola a Mager, proprio nel primo turno in battuta, senza dare ulteriori possibilità di break al suo connazionale.

Foto: LaPresse