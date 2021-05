Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego con la vittoria su Thiem? Proiezioni ranking ATP a Roma: top-30 sicura

Lorenzo Sonego si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia grazie a una mirabolante impresa compiuta contro Dominic Thiem, numero 4 al mondo sconfitto al tie-break del terzo set con una personalità straripante. Il nostro portacolori potrà così tornare in campo venerdì 14 maggio per affrontare il russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking ATP e osso durissimo da battere: servirà una nuova magia all’azzurro per riuscire a imporsi e accedere alla semifinale contro Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas.

Come cambia il ranking ATP di Lorenzo Sonego grazie alla vittoria su Dominic Thiem? Il 26enne occupa ora il 29mo posto della graduatoria virtuale con 1952 punti all’attivo, dunque quattro posizioni più in alto rispetto a come aveva incominciato la settimana. Il nostro portacolori si isserà a quota 2132 punti in caso di qualificazione alla semifinale, salendo così al 28mo posto (diventerebbe il numero 3 d’Italia, scavalcando Fabio Fognini). In caso di qualificazione alla finale, invece, diventerebbe numero 23 al mondo con 2332 punti. Se dovesse vincere il torneo balzerebbe addirittura al 14mo posto con 2772 punti (scavalcando anche Jannik Sinner, attuale numero 17 virtuale).

Se Lorenzo Sonego dovesse perdere contro Rublev, allora potrebbe essere scavalcato da un avversario: lo statunitense Relly Opelka (in caso di qualificazione alla finale) o l’argentino Federico Delbonis (in caso di vittoria del Masters 1000 di Roma), i due si affronteranno ai quarti di finale. Comunque vada Lorenzo Sonego tornerà nella top-30 della graduatoria, il suo best ranking è il 28mo posto. Di seguito lo specchietto completo del ranking di Lorenzo Sonego dopo i quarti di finale raggiunti a Roma.

RANKING ATP LORENZO SONEGO: COME CAMBIA CON I QUARTI DI FINALE A ROMA

QUARTI DI DI FINALE

29mo posto nel ranking ATP se viene eliminato ai quarti di finale, Relly Opelka non si qualifica alla finale o Federico Delbonis non vince il torneo.

30mo posto nel ranking ATP se viene eliminato ai quarti di finale, Relly Opelka si qualifica alla finale o Federico Delbonis vince il torneo.

SEMIFINALE:

28mo posto nel ranking ATP.

FINALE:

23mo posto nel ranking ATP.

VITTORIA DEL TORNEO:

14mo posto nel ranking ATP.

Foto: Lapresse