LIVE Sonego-Rublev, Internazionali d’Italia in DIRETTA: l’azzurro sogna una nuova impresa ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Internazionali d’Italia 2021: impresa di Sonego che batte Thiem. Ai quarti anche Djokovic, Tsitsipas e Nadal. Eliminato Berrettini

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e il russo a livello ATP, terza se introduciamo anche i tornei minori: il classe 1997 è avanti 2-0 nei testa a testa dopo aver vinto la finale di Vienna lo scorso autunno per 6-4 6-4 e nel 2016 a Cortina per 6-3 7-5. Chi vince, sfiderà il vincente del match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.

Lorenzo Sonego torna in campo dopo la vittoria in due set nel derby azzurro contro Gianluca Mager e soprattutto le battaglie da tre set contro Gael Monfils e Dominic Thiem. Il tennista piemontese ieri ha compiuto l’impresa della vita contro l’austriaco vincendo per 6-4 6-7 7-6 in quasi tre ore e mezza. L’azzurro vuole vincere per scavalcare Fabio Fognini nella classifica virtuale ed eguagliare il best ranking oltre ad avvicinarsi alla top10 della Race verso Torino.

Anche Andrej Rublev ieri ha finito tardi di giocare contro Roberto Bautista Agut con un doppio 6-4: il tennista russo però deve affrontare anche le fatiche del secondo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff battuto per 6-7 6-1 6-4. La testa di serie #7 ha già migliorato il secondo turno dello scorso anno quando ha perso dal polacco Hubert Hurkacz. Il classe 1997 vuole continuare a mettere pressione a Stefanos Tsitsipas nella Race e accorciare con i primi 6 giocatori della classifica mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Andrej Rublev, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come quarta ed ultima partita giornaliera e non prima delle ore 19.00 italiane sulla Grand Stand Arena di Roma al Foro Italico, campo su sui giocheranno Federico Delbonis e Reilly Opelka ma anche Karolina Pliskova contro Jelena Ostapenko e Ashleigh Barty contro Cori Gauff. Buon divertimento!

Foto: LaPresse – Fabrizio Corradetti