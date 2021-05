Appuntamento da non perdere in serata per tutti gli appassionati italiani (e non solo) di tennis, che potranno seguire la storica semifinale degli Internazionali d’Italia 2021 tra Lorenzo Sonego e Novak Djokovic. L’azzurro, al miglior risultato della carriera in un torneo Masters 1000, andrà a caccia di una nuova impresa contro il n.1 al mondo dopo aver già battuto nel suo cammino altri due top10.

La sfida è in programma sul campo centrale del Foro Italico non prima delle ore 18.30 come ultimo match odierno, ma non è escluso che l’inizio della partita possa slittare. Prima della seconda semifinale di singolare maschile andranno sicuramente in scena infatti la prima semifinale femminile (già in corso di svolgimento tra la ceca Pliskova e la croata Martic) ed il confronto tra Rafael Nadal e Reilly Opelka.

Sarà possibile seguire l’incontro tra Sonego e Djokovic in diretta tv su Sky Sport ed in chiaro su Italia 1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Sky Go, Now TV e SportMediaset.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match tra l’azzurro Lorenzo Sonego ed il serbo Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia 2021.

Di seguito il programma completo del match:

PROGRAMMA DJOKOVIC-SONEGO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021

Sabato 15 maggio

Non prima delle ore 18.30 Novak Djokovic vs Lorenzo Sonego (diretta tv su Sky Sport Uno e Italia 1, live streaming su Sky Go, Now Tv e SportMediaset.it)

Foto: Lapresse