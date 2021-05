Oggi il torneo degli Internazionali d’Italia di tennis 2021, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma vedrà giocarsi, al termine del completamento dei quarti di finale rinviati ieri, le semifinali dei tabelloni principali del singolare maschile e di quello femminile.

Tra i match odierni del penultimo atto è in programma la sfida tra l’azzurro Lorenzo Sonego ed il numero 1 del seeding, il serbo Novak Djokovic, nel quinto (ma potrebbe diventare il quarto) match dalle ore 11.00 sul Centrale, che si giocherà comunque non prima delle ore 18.30.

Sarà possibile seguire l’incontro Sonego-Djokovic in diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in chiaro su Italia 1 ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su SportMediaset.it, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra l’azzurro Lorenzo Sonego ed il serbo Novak Djokovic.

PROGRAMMA DJOKOVIC-SONEGO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021

Sabato 15 maggio

Centrale

Dalle ore 11.00

(1) Novak Djokovic b. (5) Stefanos Tsitsipas 4-6 7-5 7-5

Non prima delle ore 12.00

(9) Karolina Pliskova VS Petra Martic

Non prima delle ore 13.00

Reilly Opelka VS (2) Rafael Nadal

Non prima delle ore 15.00 – Possibile cambio di campo

Cori Gauff VS (15) Iga Swiatek

Non prima delle ore 18.30

(1) Novak Djokovic VS Lorenzo Sonego

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport *

Diretta tv in chiaro su Italia 1

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su SportMediaset.it

Diretta live testuale su OA Sport

* = di seguito la programmazione di Sky Sport per sabato 15 maggio

Dalle 13.45 alle 14: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 14: 1^ semifinale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

A seguire: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Dalle 17.45 alle 18: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 18: 2^ semifinale, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

A seguire: Studio Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 20.30: “Roma: The Insider”, Sky Sport Uno

