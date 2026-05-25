LIVE Paolini-Yastremska, Roland Garros 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2026 tra Jasmine Paolini e l’ucraina Dayana Yastremska. Ottavo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’azzurra che conduce per 6-1. L’ultima sfida risale però al 2023 quando Jasmine si impose in tre parziali sulla terra rossa di Palermo. La vincente dell’incontro troverà al secondo turno una tra la britannica Raducano e l’argentina Sierra.

Paolini, trentenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta allo Slam parigino dopo essere uscita dalla top ten del ranking internazionale. Momento difficile per la toscana, uscita di scena al terzo turno sia a Madrid che in quel di Roma dove difendeva il titolo conquistato nel 2025. L’azzurra ha rinunciato al torneo di doppio per concentrarsi esclusivamente sul torneo di singolare sperando di recuperare una condizione psicofisica capace di farle ritrovare il proprio miglior tennis.

Dal canto suo Yastremska, ventiseienne di Odessa (Ucraina), arriva al Major sulla terra rossa transalpina da numero 45 WTA e dalla vittoria colta al Challenger di Parma una settimana orsono cedendo soltanto un set. L’ucraina ha sconfitto in finale la ceca Krejcikova aggiudicandosi il torneo emiliano. Dal tennis esplosivo Yastremska può impensierire gran parte delle top 20, ma spesso incappa in blackout prolungati che le costano caro nell’arco dei match.

Paolini-Yastremska, match di primo turno del Roland Garros 2026, sarà il primo incontro dalle 11.00 sul Court Simonne-Mathieu. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della partita. Buon divertimento e buon tennis a tutti!