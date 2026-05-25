LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: derby azzurro che può riservare scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra gli azzurri Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, valido per il primo turno del Roland Garros.

Il classe 2002 romano, numero 14 del mondo, farà il suo esordio nello Slam parigino contro il ventinovenne pugliese Andrea Pellegrino, al debutto nel main draw di un torneo di questo livello.

L’avvicinamento di Cobolli a questo appuntamento ha subito due leggere battute d’arresto negli ultimi quattordici giorni: a Roma è stato sconfitto da Thiago Agustin Tirante e ad Amburgo da Ignacio Buse, partite dove partita come favorito alla vigilia. Il miglior risultato ottenuto dal ventiquattrenne di Roma a Parigi è stato il terzo turno del 2025, sconfitto in tre set da Alexander Zverev.

Discorso opposto per il classe ’97 di Bisceglie, reduce dallo splendido quarto turno ottenuto a Roma, e che ha già superato le qualificazioni per accedere al tabellone principale parigino. Nel primo round, Pellegrino, ha battuto lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, per 7-5, 6-2, poi il sudafricano Lloyd Harris, con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-3, e infine il palermitano Marco Cecchinato, con lo score di 7-6, 6-2.

Nonostante il divario notevole in classifica tra i due giocatori, con Cobolli numero 14 del mondo e 10 del seeding, e Pellegrino fresco di best ranking al numero 124, essendo un derby possibili sorprese non sono da escludere. Sono quattro i precedenti tra il romano e il biscegliese: Cobolli è avanti 3-1, ma l’ultimo incontro risale al luglio 2023, quando l’attuale top 15 vinse in tre set al challenger di Trieste.

Questa sfida sarà la quarta partita della giornata di lunedì 25 maggio sul Campo 14. Il programma sarà aperto alle ore 11.00 dal match fra l’australiano Alex De Minaur e il britannico Toby Samuel, a seguire andranno in scena due incontri femminili, con la tedesca Tatjana Maria opposta alla belga Elise Mertens e la spagnola Kaitlin Quevedo che se la vedrà con la padrona di casa Leolia Jeanjean. Al termine di questi tre incontro sarà la volta del derby italiano.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra gli azzurri Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, valida per il primo turno del Roland Garros 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!