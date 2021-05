La pioggia ha rivoluzionato il programma del fine settimana degli Internazionali d’Italia 2021. Un sabato davvero ricchissimo al Foro Italico visto che ci saranno da recuperare tre quarti di finale tra uomini e donne, con la sfida tra Lorenzo Sonego ed Andrey Rublev che aprirà il programma sulla Grand Stand Arena alle ore 11.00. Chi vincerà affronterà uno tra Djokovic e Tsitsipas (la prosecuzione partirà alle 11), mentre nell’altra semifinale maschile ci saranno Rafael Nadal e Reilly Opelka.

PROGRAMMA ED ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI ROMA (15 MAGGIO)

CAMPO CENTRALE

1. [1] Novak Djokovic SRB vs [5] Stefanos Tsitsipas GRE (dalle 11.00)

2. [9] Karolina Pliskova CZE vs Petra Martic CRO (non prima delle 12.00)

3. Reilly Opelka USA vs [2] Rafael Nadal ESP (non prima delle 13.00)

4. Cori Gauff USA vs Isa Swiatek POL or Elina Svitolina UKR (non prima delle 15, possibile cambio campo)

5. [1] Novak Djokovic SRB OR [5] Stefanos Tsitsipas GRE vs Lorenzo Sonego ITA OR [7] Andrey Rublev RUS (non prima delle 18:30)

GRAND STAND ARENA (ore 11.00)

1. Lorenzo Sonego ITA OR [7] Andrey Rublev RUS

CAMPO PIETRANGELI (ore 11.00)

1. Iga Swiątek POL vs Elina Svitolina UKR

COME SEGUIRE GLI INTERNAZIONALI D’ITALIA IN TV

Sarà possibile seguire gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, mentre gli incontri WTA in diretta tv su SuperTennisTV, oltre che sul sito e la pagina Facebook di SuperTennis. Il quarto di finale di Sonego e la seconda semifinale maschile sarà in diretta sul canale 20 ed in streaming su Mediaset Play.

FOTO: LaPresse