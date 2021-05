Si sono appena conclusi gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021. Impresa di Lorenzo Sonego che ha sconfitto con una prestazione meravigliosa Dominic Thiem. Una partita pazzesca quella del piemontese che ha dimostrato per l’ennesima volta un grande cuore e una grinta infinita, oltre che ottime qualità tecniche e incredibili doti fisiche. Il 6-4 6-7 7-6 finale dimostra l’equilibrio del match che ha chiuso la giornata odierna. Uno spettacolo vedere la determinazione del numero 33 del mondo che ha portato a casa una vera e propria impresa sportiva.

Ai quarti Sonego affronterà Andrey Rublev che ha battuto con un doppio 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Matteo Berrettini ha alzato bandiera bianca dinnanzi a uno straordinario Stefanos Tsitsipas. L’azzurro ha giocato praticamente alla pari il primo set perso solo al tie-break, decisamente meglio, invece, il numero 5 del mondo nel secondo nel quale si è imposto 6-2.

Il greco affronterà ai quarti di finale Novak Djokovic che si è sbarazzato con un netto 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco del malcapitato Alejandro Davidovich Fokina. Soffre tantissimo anche Rafael Nadal che riesce a piegare la resistenza del canadese Denis Shapovalov solo al terzo set. Il re della terra rossa non è sembrato in giornata di grazia e dopo aver perso il primo set 6-3 ha conquistato il secondo col punteggio di 6-4. Nel parziale decisivo è riuscito ad imporsi solo al tie-break.

Fantastico Reilly Opelka che conquista il secondo quarto di finale in carriera in un Masters1000 superando 7-6 6-4 il russo Aslan Karatsev. Vince in rimonta anche Alexander Zverev che ha sconfitto Kei Nishikori col punteggio di 4-6 6-4 6-3.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: RISULTATI OTTAVI DI FINALE

Djokovic N. (Srb)-Davidovich Fokina A. (Esp) 6-2 6-1

Opelka R. (Usa)-Karatsev A. (Rus) 7-6 6-4

Tsitsipas S. (Gre)-Berrettini M. (Ita) 7-6 6-2

Nadal R. (Esp)-Shapovalov D. (Can) 3-6 6-4 6-3

Delbonis F. (Arg)-Auger-Aliassime F. (Can) 6-3 7-6

Zverev A. (Ger)-Nishikori K. (Jpn) 4-6 6-3 6-4

Sonego L. (Ita)-Thiem D. (Aut) 6-4 6-7 7-6

Rublev A. (Rus)-Bautista R. (Esp) 6-4 6-4

Foto: Lapresse