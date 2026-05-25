LIVE Berrettini-Fucsovics, Roland Garros 2026 in DIRETTA: avvio difficile contro l’ostico ungherese

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Matteo BERRETTINI opposto al magiaro Marton Fucsovics per un posto al 2° turno dello Slam parigino.

Esordio molto difficile per il romano, che non ha sicuramente impressionato nel prosieguo di stagione a cui fece da preludio il gran torneo disputato nel Principato di Monaco. L’obiettivo è sicuramente il torneo di Wimbledon, ma oggi prova a centrare una vittoria che sarebbe fondamentale per fiducia e anche per la classifica mondiale, che al momento lo vedrebbe fuori dalla top 100.

Di fronte c’è un giocatore imprevedibile e molto preparato fisicamente. Sarà probabilmente un match equilibrato che girerà su una manciata di punti, conterà farsi trovare pronti quando l’ungherese concederà le propedeutiche chance che non manca mai di concedere nell’arco dei match che disputa. Precedenti che vedono il romano aventi per 2-1 ma mai si sono affrontati sui campi in terra battuta.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVEdell’incontro di primo turno del Roland Garros 2026 che vede di fronteMatteo BERRETTINIopposto al magiaro Marton Fucsovics. Si gioca a partire dalle 11:00, vi aspettiamo!