Lorenzo Sonego non si ferma e continua ad entusiasmare tutti gli appassionati italiani di tennis, centrando una nuova vittoria prestigiosa e centrando la qualificazione per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2021. Il piemontese ha regolato ai quarti in rimonta il n.6 al mondo Andrey Rublev col punteggio di 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 35 minuti di battaglia alla Grandstand Arena del Foro Italico.

“È stato difficile. Rublev è un giocatore diverso rispetto a Thiem, perché non ti lascia mai il tempo di pensare e quindi devi prendere tu l’iniziativa. Sono stato bravo a cambiare completamente gioco nel secondo set e sono stato molto più aggressivo“, dichiara Sonego ai microfoni di Sky Sport dopo la partita.

“Ho messo i piedi dentro al campo e ho cercato di subire il meno possibile – prosegue il 26enne torinese – Sono riuscito ad essere il meno prevedibile possibile, perché lui è pericoloso quando sa dove uno gioca e può spingere al massimo con dritto e rovescio. Sono stato bravo a reagire e poi a mantenere lo stesso livello per tutta la partita”.

L’azzurro se la vedrà in semifinale con il serbo Novak Djokovic, che ha già battuto l’anno scorso a Vienna: “Di sicuro non penserò a quel precedente, questa è un’altra partita in un altro contesto. Magari lui ha altre motivazioni, quindi sarà una partita difficilissima. Preparerò la mia partita per dare il massimo e per divertire me ed il pubblico che ci sarà”.

