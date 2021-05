CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE TRENTO-ZAKSA DALLE 20.30

LA CRONACA DI CONEGLIANO-VAKIF ISTANBUL 3-2

19.50. Si chiude qui la nostra diretta da Verona per la finale della Champions League femminile. L’appuntamento, tra qualche minuto, è per la finale maschile tra Trento e Zaksa. Grazie per averci seguito, complimenti a Conegliano e buona serata!

19.47: 40 punti per Egonu, 11 per De Kruijf, 10 per Adams in casa Conegliano. Haak risponde con 33 punti, 14 per Gabi, 13 per Bartsch in casa Vakifbank

19.44: Si chiude qui, dunque, una stagione indimenticabile per le venete con Hill che saluta Conegliano conquistando la Coppa più importante

19.43: Non è stata la migliore Conegliano ma attenzione, dall’altra parte c’era una squadra straordinaria come il Vakifbank che ha messo in costante pressione le venete, bravissime ad avere la meglio anche nel tie break dopo un avvio terribile (0-4)

19.41: E’ il quattro il numero magico di Conegliano! Quattro i trionfi stagionali: Supercoppa, Coppa Italia, Campionato e ora Champions League, im punti di Egonu questa sera sono 40! E le vittorie consecutive delle venete sono sessanta… quattro!

E’ una vittoria incredibile quella di Conegliano che ha rimontato da 0-1 e da 1-2 e ha vinto dopo 160 minuti di battaglia assoluta la finale di Champions League, che resta in Italia. per Conegliano è il primo trionfo!!!

15-12 EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU MANO OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT CHALLENGE DECISIVO!!! CONEGLIANO E’ CAMPIONE D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

14-12 Invasione di Wolosz

14-11 Vincente la diagonale di Gabi da zona 4

14-10 Adaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaams il pallonetto vincente

13-10 EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LA DIAGONALE VINCENTE DA ZONA 2

12-10 EGONUUUUUUUUUUUUUUUU MANO OUT DA ZONA 2 CON MURO A TREEEEEEEEEEEE

11-10 La diagonale di Egonu da seconda linea

10-10 Mano out di Gabi da zona 4. Ancora parità

10-9 Incredibile Haak dopo la ricezione problematica di Bartsch. Vincente la parallela da 5 metri

10-8 COSA HA FATTO CONEGLIANOOOOOOOO!!! Difese incredibili e alla fine Gunes mette fuori il primo tempo

9-8 Il muro di Rasic sulla pipe di Egonu

9-7 Primo tempo De Kruijf vincente!

8-7 Vincente Bartsch da zona 4

8-6 Egonuuuuuuuuuuuuuuuuu vincente da seconda lineaaaaaaaaaaaaa

7-6 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE KRUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIJF

6-6 Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu devastante da zona 2

5-6 Il muro di Rasic su Hill

5-5 Out la parallela di Haak da seconda linea

4-5 Implacabile Egonu da zona 2, diagonale vincente

3-5 Mano out di Haak da zona 2

3-4 Egonuuuuuuuuuuuuuuu diagonale vincente da zona 2

2-4 Vincente Egonu da zona 2

1-4 La palla spinta di Egonu da zona 4

0-4 Out l’attacco di Egonu, con palla staccata da rete, adesso è dura per l’Imoco

0-3 Il pallonetto di Bartsch da zona 4

0-2 Mano out di Haak da zona 2

0-1 Muro di Gunes su Folie

SI DECIDE TUTTO AL TIE BREAK! CHE PARTITA!!!

25-23 E’ FUORIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK CONEGLIANO VINCE IL QUARTO SEEEEEEEEEEEEEET

24-23 Gran battuta di Egonu, free ball di Hill

23-23 Primo tempo De Kruijf

22-23 Sorpasso Vakif, la mette a terra Bartsch da zona 4

22-22 Errore sanguinolento di Egonu da zona 2

22-21 Mano out di Egonu da zona 2

21-21 Azione incredibile e la chiude Haak, bravissime le turche in difesa, la svedese vincente da zona 2 sul muro a uno

21-20 Vincente il diagonale lungo di Bartsch da zona 4

21-19 Muroooooooooooooooooooooooooo Adaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaams

20-19 Ace Gabi

20-18 Primo tempo di Gunes

20-17 EGONUUUUUUUUUUUUUU!!! Vincente da zona 2 in diagonale

19-17 Egonu vincente in diagonale da seconda linea

18-17 Il muro di Haak su Adams. Scelta discutibile di Wolosz, palla telefonatissima

18-16 Vincente il tocco di Gabi ma dorme la difesa di Conegliano

18-15 Al diagonale di Adams da zona 4

17-15 Mano out in pipe di Bartsch

17-14 Invasione aerea di Adams ma che difese di Conegliano

17-13 Mano out di Adams da zona 4

16-13 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE KRUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJF SU GABI

15-13 Mano out di Hill da zona 4

14-13 Out Egonu da seconda linea e le turche sono ancora lì

14-12 Vincente la diagonale di Gabi da zona 4

14-11 Out il servizio di Egonu

14-10 In rete il tentativo di palleggio di seconda intenzione di Ognjenovic

13-10 Incredibile Egonuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Bomba da zona 2 ma dove è andata a prendere questo pallone sull’alzata in bagher di Wolosz

12-10 Haak sopra al muro da zona 2

12-9 Egonuuuuuuuuuuuuu!!! Che botta in diagonale stretta da zona 2

11-9 errore al servizio Conegliano

11-8 La diagonale di Egonu da zona 2

10-8 il pallonetto di Adams da zona 4 dopo i due muri subiti da Egonu

9-8 La diagonale di Gabi da zona 4

9-7 Errore al servizio Vakif

8-7 Tra muro e rete l’attacco di Haak da seconda linea

8-6 La fast di de Kruijf

7-6 Mano out di Gabi da zona 4

7-6 Muroooooooooooooooooooooo De Kruiiiiiiiiiiiiijf

6-5 Errore al servizio Vakif

5-5 errore al servizio Egonu

5-4 Mano out di Hill da zona 4

4-4 Errore al servizio Vakif

3-4 Mano out di Bartsch da zona 4

3-3 Il tocco vincente di Egonu da zona 2

2-3 Primo tempo di Gunes

2-2 Murooooooooooooooo Folieeeeeeeeeeeee

1-2 Vincente il primo tempo di Folie sulle mani del muro

0-2 Muro di Bartsch su Adams

0-1 Vincente il contrasto a rete di Gunes

Haak decisiva nel terzo parziale che le venete avevano raddrizzato il set dopo una partenza disastrosa. Ora vedremo come reagiscono a questa sconfitta pesante nel terzo set

23-25 Out l’attacco di Egonu dopo la grande difesa di Conegliano, roba da magiarsi le mani

23-24 Vincente la parallela di Egonu da zona 2

22-24 Ancora vincente Haak, decisiva in questo finale del set

22-23 Errore al servizio Vakif

21-23 Muro di Rasic sul primo tempo di Folie

21-22 Non sbaglia Haak in parallela interna da zona 2

21-21 Muroooooooooooooooooooooooooooo Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll su Haak

20-21 Primo tempo vincente di Folie

19-21 Out l’attacco di Adams da zona 2

19-20 La diagonale stretta di Haak da zona 2

19-19 Haak implacabile da zona 2 con il muro a uno

19-18 Ancora Adams in diagonale stretto da zona 4

18-18 Haak vincente da seconda linea

18-17 La diagonale di Adams da zona 4 con il muro a uno

17-17 Il muro di Gunes su Egonu

17-16 La parallela di Haak da seconda linea

17-15 Murooooooooooooooooooooooooooooo Wolooooooooooooooooooooooosz!!!! Su Gabi

16-15 Out l’attacco di Gabi da zona 4

15-15 EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! Mano out da seconda linea dopo la difesa su Haak

14-15 La pipe di Egonu

13-15 Vincente Haak da seconda linea ma Conegliano ha sprecato l’attacco del pareggio

13-14 Out il primo tempo di Rasic

12-14 Egonuuuuuuuuuuuu!!! Punto numero 20 per l’opposta dell’Imoco da zona 2

11-14 Mano out di Bartsch da zona 4

11-13 Muroooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

10-13 Vincente l’attacco di Hill in parallela da zona 4

9-13 Vincente la diagonale di Haak da zona 2

9-12 La parallela di Adams da zona 2

8-12 Vincente l’attacco di Haak da zona 2. Poco efficace il servizio di Conegliano

8-11 Primo tempo Folie

7-11 La diagonale di Adams da zona 4

6-11 Out Egonu da seconda linea, momento difficile per Conegliano

6-10 La free ball di Gabi, la ricezione di Conegliano è ancora in difficoltà

6-9 Vincente Haak da zona 2 ma che difesa di piede di Wolosz

6-8 Primo tempo Gunes

6-7 Errore al servizio Vakif

5-7 Vincente Gabi da zona 4

5-6 Wolosz vince il contrasto con Bartsch

4-6 non va la battuta di Egonu, manca un’arma all’Imoco

4-5 La diagonale di Egonu da zona 2

3-5 Fallo di Wolosz, invasione aerea ma tutto parte dalla battuta di Haak

3-4 La pipe di Haak

3-3 Errore al servizio Folie

3-2 Miracolo di Wolosz, primo tempo vincente di Folie

2-2 Vincente Bartsch da zona 4

2-1 Out l’attacco di Bartsch da zona 4

1-1 Errore di Adams da zona 4

1-0 Seconda intenzione di Wolosz a terra

Cresciuta Wolosz in regia, e Hill in zona 4

Conegliano si aggiudica un secondo set tiratissimo con una bella rimonta nella parte centrale. meno efficace la battuta delle turche ed Egonu ha fatto la differenza. buono anche l’ingresso di Adams al posto di una Sylla in difficoltà in ricezione

25-22 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EGONUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

24.-22 Primo tempo di de Kruijf che si spegne nell’ultimo metro del campo

23-22 Ace Haak

23-21 Errore in bagher di Adams che cercava Egonu

23-20 Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu a chiudere una azione lunghissima vincente da zona 2!!!

22-20 Vincente Bartsch da zona 4

22-19 Palla spinta sulla parallela di Egonu

21-19 Out il primo tempo di Folie

21-18 La parallela di Haak da zona 2

21-17 Out il tocco di Gabi da zona 4

20-17 L’errore di Ognjenovic, la palla le resta in mano

19-17 Mano out di Adams da zona 4

18-17 Vincente il pallonetto di Haak, non perfetta la difesa dell’Imoco

18-16 Out il tocco di Gabi da zona 4

17-16 Vincente il tocco di seconda intenzione di Wolosz

16-16 Vincente Haak da seconda linea

16-15 Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu diagonale vincente da seconda linea con l’alzata di De Gennaro

15-15 Diagonale di Hill da zona 4

14-15 Vincente Haak da seconda linea

14-14 Parallela pesante di Egonu da zona 2

13-14 Errore al servizio Folie

13-13 Errore di Haak da zona 2. La battuta di Folie importante

12-13 Egonuuuuuuuuuuuu tocco vincente da zona 2 con palla attaccatissima a rete

11-13 Mano out di Egonu da zona 2

10-13 La diagonale da zona 2 di Egonu

9-13 Tiene benissimo il muro del Vakif e Rasic al primo tentativo mette giù il priomo tempo

9-12 Primo tempo Gunes

9-11 Egonu vincente sulle mani alte del muro da zona 4

8-11 Haak da zona 2 perfetta in diagonale ma tutto parte dalla battuta del Vakif che mette costantemente in difficoltà la ricezione dell’Imoco

8-10 La free ball di Bartsch, ancora la ricezione traballante dell’Imoco. Entra Adams per Sylla

8-9 Primo tempo di Gunes

8-8 Primo tempo imperiale di Folie

7-8 Vincente Haak da seconda linea

7-7 Di seconda intenzione Wolooooooooooosz

6-7 Errore al servizio Vakif

5-7 out la fast di De Kruijf. Così è dura per Conegliano

5-6 Vincente Haak da seconda linea. Le turche chiudono tutte le azioni più combattute

5-5 La pipe di Egonu devastante

4-5 Errore al servizio di una Egonu poco efficace

4-4 Parallela di Hill da zona 4

3-4 Errore al servizio Folie

3-3 Mano out di Hill da zona 4

2-3 Il tocco vincente in parallela di Bartsch da zona 4

2-2 Diagonale vincente di Haak da zona 2

2-1 La mezza al centro per Egonu, mano out

1-1 Mano out in primo tempo da Gunes

1-0 In tribuna il primo tempo attaccato fuori tempo da Gunes

Un primo set dove la differenza l’ha fatta il servizio. Il Vakif lo sa: deve mettere sotto pressione la Imoco con il servizio. Tanti problemi per le venete, che poi non hanno potuto contare sulla migliore Egonu che ha commesso quattro errori non provocati

22-25 Out il servizio di Folie e il primo set va al Vakifbank. Tutto migliorabile in casa Imoco, questa è l’unica buona notizia di questo primo set per le venete

22-24 Diagonale vincente di Egonu da zona 2

21-24 Mano out di Haak da zona 2

21-23 Mano out di Egonu dopo una doppia difesa di De Gennaro

20-23 Primo tempo di Folie

19-23 La diagonale di Gabi da zona 4 ma ancora non funziona la ricezione di Conegliano

19-22 Primo tempo di Gunes

19-21 Out il servizio Vakif

18-21 Out la parallela di Egonu da seconda linea

18-20 Mano out di Gabi sulla parallela da zona 4

18-19 Primo tempo di Folieeeeeeeeeeeee. Conegliano a meno 1

17-19 Out il primo tempo di Rasic

16-19 Errore di Bartsch in attacco

15-19 La fast di de Kruijf

14-19 Mano out di Gabi da zona 4. Pressione incredibile al servizio per le turche. Se tengono questo ritmo in battuta è dura per l’Imoco

14-18 Errore al servizio Conegliano

14-17 Out Haak da seconda linea

13-17 Haak sulle mani del muro da seconda linea

13-16 Errore al servizio Egonu

13-15 Egonuuuuuuuuuuuuuu da seconda lineaaaaaaaaaaa sulle mani esterne del muro da seconda linea

12-15 Muroooooooooooooooo Woloooooooooooooooosz

11-15 Egonu vincente in diagonale da zona 2

10-15 Vincente la parallela di Haak contro il muro a uno

10-14 Vincente Egonu da zona 2

9-14 Haak vince il contrasto a rete con Folie

9-13 La diagonale di Bartsch da zona 4

9-12 Errore grave di Egonu da zona 2 dopo almeno tre grandi difese di Conegliano

9-11 Vincente sulle mani alte del muro di Hill da zona 4

8-11 Mezza al centro di Egonu

7-11 Ferma la difesa di Conegliano, basta la difesa di Ognjenovic per fare punto

7-10 Mano out Gabi da zona 4

7-9 Murooooooooooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

6-9 Murooooooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

5-9 Errore di Egonu da seconda linea

5-8 Ace di Rasic su Sylla

5-7 Out l’attacco di Sylla da zona 4

5-6 errore al servizio Vakif

4-6 Il primo tempo dietro di Rasic

4-5 Vincente Bartsch al secondo tentativo da zona 4

4-4 Il pallonetto in pipe di Sylla

3-4 Errore al servizio Conegliano

3-3 Primo tempo vincente di De Kruijf

2-3 Vincente il primo tempo di Gunes

2-2 Egonu da zona 2 sulle mani del muro

1-2 Vincente Haak da zona 2

1-1 La parallela di Gabi da zona 4

1-0′ Fast di Folie! Primo punto per le venete

17.00: C’è Folie in campo in casa Conegliano

16.58: Un solo allenamento nelle gambe di Bartsch che comunque parte nello starting seven

16.57: Squadre schierate sulle linee di fondo, inno della Champions, grande tensione sui volti delle giocatrici

16.56: Il Vakifbank schiera Ognjenovic in regia, Haak opposta, al centro Rasic e Gunes, in banda Braga Guimaraes e Bartsch, il libero è Aykac

16.53: Formazione ovviamente confermata rispetto alle ultime uscite con Wolosz in palleggio, Egonu opposta, le centrali Fahr e De Kruijf, le bande Sylla e Hill (all’ultima partita a Conegliano) e il libero De Gennaro.

16.50: L’Imoco che arriva a questa sfida con 63 vittorie consecutive alle spalle: pressione forte ma anche grande fiducia. Solo in un paio di occasioni (nei quarti di finale di Champions contro Scandicci e in gara1 della finale play-off contro Novara) Conegliano ha dato l’impressione di vacillare

16.48: Vigilia meno complicata e all’insegna della tranquillità in casa Imoco. Entrambe le squadre hanno vinto lo scudetto da pochi giorni

16.45: Tra le atlete che hanno dovuto interrompere l’attività perché positive la schiacciatrice statunitense Michelle Bartsch che, grazie al rientro repentino, potrà difendere la Coppa vinta due anni fa con la maglia di Novara, Melis Gurkaynak, Kubra Akman e Gozde Yilmaz.

16.42: Ben dodici fra giocatrici e membri dello staff turco sono stati contagiati e costretti ad uno stop prolungato, anche se pare che nessuno di loro abbia subito conseguenze serie.

16.40: E’ stata una marcia di avvicinamento complicata quella del Vakifbank verso la finale di Champions League in programma domani a Verona. La squadra di Giovanni Guidetti ha dovuto fare i conti con un focolaio di Covid che ha messo in forte dubbio la presenza di alcune delle sue giocatrici nella partita più importante dell’anno.

16.38: La partita sfugge ad ogni pronostico ed è quanto di meglio oggi la pallavolo mondiale possa presentare a livello di club, espressione, tra l’altro dei due campionati di più alto livello nel mondo, quello italiano e quello turco.

16.36: E’ una sfida tutta italiana in panchina tra Daniele Santarelli, l’emergente che sta gestendo al meglio la corazzata Imoco, vincendo tutto quello che c’è da vincere proprio dalla finale di Champions del 2019 persa contro Novara in poi, e Giovanni Guidetti che in Turchia è una star assoluta avendo conquistato vittorie su vittorie prima sulla panchina del Vakif e ora anche su quella della Nazionale.

16.34: La formazione veneta va a caccia della sua prima Champions League. L’Imoco è alla terza finale, mentre il Vakifbank ha già quattro Champions League in bacheca, punta alla quinta vittoria ed è alla settima finale della sua storia

16.31: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della Super Final della Champions League femminile 2021 in programma a Verona tra Imoco Conegliano e Vakifbank Istanbul.

Programma, Orari, Tv e streaming di Vakifbank-Conegliano – Presentazione finale Champions League femminile – Il Vakifbank ai raggi X – Le ultime da Istanbul e Conegliano

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Super Final della Champions League femminile 2021 in programma a Verona tra Imoco Conegliano e Vakifbank Istanbul. Le venete, alla terza finale della loro storia, vogliono rompere l’incantesimo e conquistare la loro prima Champions League ma per farlo devono battere il Vakifbank di Istanbul, che di Champions se ne intende eccome, avendone vinte ben quattro negli ultimi dieci anni con sei finali disputate.

E’ una sfida tutta italiana in panchina tra Daniele Santarelli, l’emergente che sta gestendo al meglio la corazzata Imoco, vincendo tutto quello che c’è da vincere proprio dalla finale di Champions del 2019 persa contro Novara in poi e Giovanni Guidetti che in Turchia è una star assoluta avendo conquistato vittorie su vittorie prima sulla panchina del Vakif e ora anche su quella della Nazionale. La partita sfugge ad ogni pronostico ed è quanto di meglio oggi la pallavolo mondiale possa presentare a livello di club, espressione, tra l’altro dei due campionati di più alto livello nel mondo, quello italiano e quello turco. Da una parte c’è la macchina perfetta Imoco che arriva a questa sfida con 63 vittorie consecutive alle spalle: pressione forte ma anche grande fiducia. Formazione ovviamente confermata rispetto alle ultime uscite con Wolosz in palleggio, Egonu opposta, le centrali Fahr e De Kruijf, le bande Sylla e Hill (all’ultima partita a Conegliano) e il libero De Gennaro.

Dall’altra parte c’è un Vakifbank che ha esperienza e forza da vendere, con numerose frecce al proprio arco. La serba Maja Ognjenovic al palleggio in diagonale con l’opposta svedese Isabelle Haak (196 cm di altezza, protagonista in Italia con Scandicci e due volte campionessa di Svezia). Al centro giocheranno l’altra serba Rasic e Zehra Gunes, in banda giocano la statunitense, ex Busto Arsizio e Novara (quindi campione d’Europa in carica), Michelle Bartsch, in coppia con la brasiliana Braga Guimaraes. Il libero è Ayka Aykac, tornata quest’anno al Vakif dopo un anno di esperienza al Yesilyurt.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Super Final della Champions League femminile 2021 in programma a Verona tra Imoco Conegliano e Vakifbank Istanbul, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17.00.

Foto LiveMedia/Lisa Guglielmi