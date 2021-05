LIVE Trento-ZAKSA Kedzierzyn, Finale Champions League volley in DIRETTA: caccia alla quarta corona!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Super Final della Champions League maschile 2021 in programma a Verona tra Itas Trentino e ZAKSA Kedzierzyn. I trentini sono alla quinta finale della loro storia e vogliono riportare a casa la Champions League a dieci anni dal terzo e ultimo trionfo. La squadra polacca, allenata da Nikola Grbic, è alla prima finale della sua storia e prova a regalare la Coppa alla Polonia 43 anni dopo il successo del Płomień Milowice a Basilea nell’edizione 1977/78.

Partita secca, da tutto o niente: chi vince alza al cielo la Coppa. Si preannuncia una gara davvero molto ostica per i dolomitici, che avranno il vantaggio di giocare in Italia ma non potranno usufruire del pubblico sugli spalti visto che l’evento si disputa a porte chiuse. Trento, capace di eliminare il Berlino e di firmare un’impresa in semifinale contro Perugia, vuole chiudere la stagione col colpaccio assoluto dopo essere uscita nelle semifinali dei play-off scudetto. Coach Lorenzetti si affiderà alla squadra titolare con Giannelli in regia, Abdel-Aziz opposto, i centrali Lisinac e Podrascanin, le bande Michieletto (con l’opzione Kooy) e Lucarelli e Rossini libero.

Dall’altra parte c’è uno ZAKSA senza grandi star ma il punto di forza della formazione polacca è proprio il gruppo, lo spirito di squadra: quello che ha permesso alla formazione di Nikola Grbic di eliminare nella fase decisiva in Champions prima la Lube campione d’Europa in carica e poi lo Zenit Kazan che di Champions ne ha vinte a grappoli nell’ultimo decennio ed è stata comunque finalista nel 2019. A far girare tutti i meccanismi dello Zaksa Kedzierzyn Kozle dalla cabina di regia ci pensa l’alzatore della nazionale francese Benjamin Toniutti. L’opposto è Łukasz Kaczmarek, i centrali sono Jakub Kochanowski, campione del mondo in carica con la sua Nazionale e lo statunitense David Smith, bronzo olimpico a Rio e iridato nel 2018. Nel reparto schiacciatori Grbic può pescare a occhi chiusi: l’uomo in più di questa stagione è il polacco Kamil Semeniuk, 153 punti messi a segno finora in questa edizione di Champions, l’altro schiacciatore dello Zaksa, Aleksander Śliwka, uomo d’ordine ma c’è anche Lukasz Kaczmarek, capace di giocare frazioni delle ultime sfide di Champions su livelli elevatissimi. A completare lo starting seven c’è Pawel Zatorski, il libero che vanta due titoli mondiali in bacheca.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Super Final della Champions League maschile 2021 in programma a Verona tra Itas Trentino e ZAKSA Kedzierzyn, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20.30.

