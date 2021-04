Conegliano-VakifBank Istanbul, Finale Champions League volley femminile: programma, orario, tv, streaming

Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella Finale della Champions League 2021 di volley femminile. L’appuntamento è per sabato 1° maggio (ore 17.00) all’AGSM Forum di Verona. Le venete avranno dunque il vantaggio di giocare in casa, anche se purtroppo non potranno beneficiare del sostegno dei propri tifosi, visto che l’atto conclusivo della massima competizione continentale sarà purtroppo a porte chiuse. Si preannuncia una vera e propria battaglia per la conquista del trofeo, le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno tutte le carte in regola per alzare al cielo il trofeo, ma dall’altra parte della rete ci sarà la solida formazione turca di Giovanni Guidetti.

Conegliano si presenta all’appuntamento dopo aver liquidato agevolmente Scandicci e Novara. Le Pantere inseguono la prima Champions League della loro storia, dopo aver perso la Finale contro Novara due anni fa. Il VakifBank Istanbul ne ha vinte ben quattro (2011, 2013, 2017, 2018). Conegliano, reduce da 63 vittorie consecutive, si affiderà alla fuoriclasse Paola Egonu, ma anche alla palleggiatrice Joanna Wolosz, ai martelli Miriam Sylla e Kimberly Hill, alle centrali Robin de Kruijf e Sarah Fahr (e Raphaela Folie), al libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto Isabelle Haak, i martelli Gabi e Michelle Bartsch e Meliha Ismailoglu, la palleggiatrice Cansu Ozbay.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-VakifBank, Finale della Champions League 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e Sky Go oltre che su Eurovolley TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CONEGLIANO-VAKIFBANK, FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO

SABATO 1° MAGGIO:

17.00 Imoco Volley Conegliano vs VakifBank Istanbul

FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN DIRETTA TV O STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Eurovolley TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto LiveMedia/Lisa Guglielmi