Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Dopo il durissimo arrivo in vetta al Monte Zoncolan riparte la Corsa Rosa con la frazione che parte da Grado e giunge a Gorizia dopo 147 chilometri. Percorso molto breve, che vedrà un circuito da ripetere tre volte. I corridori attraverseranno anche il confine tra Italia e Slovenia. Il gruppo a Sagrado si troverà a scalare il Monte San Michele prima di entrare a Mossa nel circuito che presenta una ripida salita di circa 2 km a Gornje Cerovo: 2,2 chilometri al 6,9% di pendenza media e tratti al 14%. Sarà sicuramente il punto decisivo della gara.

Altra giornata dedicata alle fughe? Difficile che qualche squadra si prenda la responsabilità di tenere chiuso il gruppo, soprattutto in un’ultima settimana che sarà durissima e ricca di montagne. L’unica compagine che potrebbe provarci è la Bora-hansgrohe in favore di Peter Sagan. In caso di volata ristretta lo slovacco sarebbe il grande favorito, ma occhio al redivivo Giacomo Nizzolo, vincitore a Verona. Su pendenze simili potrebbe tenere bene anche Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation).

Pensando ad un possibile attacco da lontano, ha dimostrato una gran condizione Alberto Bettiol (EF Nippo). Altro toscano che potrebbe provarci è Diego Ulissi (UAE Emirates), con un percorso ideale alle sue caratteristiche. Occhio anche a Vincenzo Nibali, definitivamente uscito di classifica e pronto a centrare un successo parziale.

Difficilmente potrebbero esserci sorprese invece in chiave classifica generale: Egan Bernal fino ad ora sta dominando e la sua Ineos Grenadiers è stata perfetta nel coprirlo. Non ci dovrebbero essere attacchi, visto un percorso che non concede troppo.

La nostra diretta live scatterà alle 12.45, restate connessi per non perdervi davvero nulla.

Foto: Lapresse