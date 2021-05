CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.33 Il gruppo arriva ora, a 17.30″ dai primi due. La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per essere rimasti con noi, alla prossima!

17.30 Il gruppo si trova ancora ai meno due.

17.23 Riepiloghiamo come è andata la tappa: una fuga di quindici atleti ha preso il largo, a 20 chilometri dalla fine, successivamente, Victor Campenaerts, Oscar Riesebeek e Albert Torres hanno attaccato sorprendendo gli altri battistrada. Sull’ultimo GPM di giornata, Torres si è staccato dagli altri due. Riesebeek e Campenaerts, infine, si sono giocati il successo allo sprint e il secondo ha avuto la meglio. A inizio frazione, oltretutto, c’è stata una maxi caduta che ha portato al ritiro di Emanuel Buchmann e Ruben Guerreiro.

17.19 La top-10 della frazione odierna:

01 Victor Campenaerts Qhubeka ASSOS 03:25:25

02 Oscar Riesebeek Alpecin-Fenix + 00

03 Nikias Arndt Team DSM + 07

04 Simone Consonni Cofidis + 07

05 Quinten Hermans Intermarché-Wanty-Gobert + 07

06 Dario Cataldo Movistar Team + 07

07 Bauke Mollema Trek-Segafredo + 09

08 Albert Torres Movistar Team + 44

09 Sebastian Molano UAE Team Emirates + 01:02

10 Max Walscheid Qhubeka ASSOS + 01:02

17.17 Riesebeek è partito troppo lungo e Campenaerts lo ha saltato a cento metri dal traguardo.

17.16 VICTOR CAMPENAERTS!

17.15 Riesebeek ha ripreso Campenaerts, ultimo chilometro.

17.14 Riesebeek resta a venti metri, 1,5 chilometri al traguardo.

17.13 Campenaerts ha preso venti metri su Riesebeek, fase chiave del testa a testa tra i due.

17.12 Campenarers prova il contrattacco. Intanto dietro si muove Mollema.

17.11 Dietro Quinten Hermans sta accelerando ancora.

17.10 Riesebeek prova ad allunga, ma Campenaerts non molla.

17.09 C’è ancora uno strappo prima del traguardo.

17.08 5 chilometri al traguardo, 15″ sui battistrada per gli inseguitori.

17.07 Il gruppo maglia rosa, intanto, è sul GPM e, ovviamente, non sta andando forte.

17.05 C’è poco accordo tra i battistrada, dietro sono di nuovo tutti insieme e recuperano.

17.04 Nuovo allungo di Hermans e Arndt dietro.

17.03 Riesebeek ha ripreso la ruota di Campenaerts, i due hanno 25″ sugli inseguitori ai -8.

17.02 Campenaerts sta provando a staccare Riesebeek in discesa, mentre dietro si ricompatta il gruppo inseguitore.

17.01 Hermans e Arndt hanno staccato gli altri in discesa e hanno ripreso Torres. Ora Mollema, però, rientra su di loro. Il vantaggio di Riesebeek e Campenaerts non cala.

16.59 Quinten Hermans prova ad allungare anche in discesa.

16.58 30″ il vantaggio dei battistrada sugli inseguitori.

16.57 Siamo entrati negli ultimi quindici chilometri.

16.55 I due battistrada hanno scollinato, ma c’è ancora della salita da fare. Dietro a loro c’è Torres e, poi, un plotoncino con Hermans, Consonni, Cataldo, Arndt, Vanhoucke e Mollema.

16.54 Torres perde le ruote di Riesebeek e Campenaerts. Ora piove a dirotto.

16.53 Quinten Hermans ha staccato tutti gli altri fuggitivi e sta provando a riprendere i primi tre, alle sue spalle c’è Mollema.

16.51 Ora è il turno dello scatto di Quinten Hermans, solo De Bondt e Arndt riescono a rispondere.

16.50 Nel gruppo alle loro spalle c’è l’allungo di Cataldo. L’abruzzese, però, si rialza subito.

16.48 Campenaerts, Torres e Riesebeek hanno guadagnato 30″ sul resto del gruppo. I fuggtivi sono sul GPM di Gornje Cerovo.

16.46 Il gruppo sta prendendo la pioggia.

16.44 Prova l’allungo Campenaerts ora. Torres e Riesebeek sono stati gli unici a non farsi sorprendere, tre corridori al comando.

16.43 Il gruppo, tirato dalla Ineos, è sempre a circa dodici minuti.

16.40 I fuggitivi sono entrati negli ultimi 25 chilometri.

16.37 Sono ancora tutti insieme i fuggitivi e la situazione è tornata tranquilla.

16.34 C’è movimento nel gruppo di testa con Walscheid e Campenaerts, ambedue della Qhubeka, che hanno provato, invano, ad allungare. La Qhubeka ha ben tre uomini nel gruppo di testa.

16.32 Mancano 30 chilometri al traguardo per i fuggitivi.

16.30 Iniziano i primi scatti nel gruppo di testa.

16.28 Chiaramente la vittoria di tappa se la giocheranno i fuggitivi.

16.24 Mancano 36 chilometri al traguardo.

16.21 Ricordiamo che davanti ci sono quindici uomini: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone Consonni (Cofidis), Maximilian Walscheid (Qhubeka-Assos), Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos) e Albert Torres (Movistar).

16.18 Anche il gruppo è sul GPM.

16.15 Ricordiamo che oggi, a causa di una bruttissima caduta, si sono ritirati Emanuel Buchmann e Ruben Guerreiro.

16.12 12′ di vantaggio per i fuggitivi.

16.09 47 chilometri al traguardo per i battistrada.

16.06 Dries De Bondt è passato nuovamente per primo al GPM.

16.05 Walscheid fa il passo in testa al gruppo dei battistrada.

16.02 I fuggitivi sono sul GPM.

15.59 Stiamo entrando negli ultimi 50 chilometri.

15.55 Ricordiamo che davanti ci sono quindici uomini: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone Consonni (Cofidis), Maximilian Walscheid (Qhubeka-Assos), Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos) e Albert Torres (Movistar).

15.52 I fuggitivi sono vicini al secondo passaggio sul GPM di Gornje Cerovo.

15.49 I fuggitivi mantengono 11′ minuti di vantaggio sul gruppo.

15.46 I fuggitivi sono entrati negli ultimi 60 chilometri.

15.43 Ricordiamo che davanti ci sono quindici uomini: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone Consonni (Cofidis), Maximilian Walscheid (Qhubeka-Assos), Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos) e Albert Torres (Movistar).

15.39 Il vantaggio dei battistrada è sceso a undici minuti.

15.36 Siamo entrati negli ultimi 70 chilometri.

15.33 Ricordiamo che, a causa di una caduta, si sono ritirato Emanuel Buchmann e Ruben Guerreiro.

15.29 Anche il gruppo passa al GPM.

15.27 Ricordiamo che davanti ci sono quindici uomini: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone Consonni (Cofidis), Maximilian Walscheid (Qhubeka-Assos), Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos) e Albert Torres (Movistar).

15.24 Anche il plotone sta per affrontare il GPM.

15.22 Vantaggio che sta per sfiorare i 12′.

15.20 Scollina per primo sul GPM De Bondt.

15.18 80 chilometri al traguardo.

15.16 I fuggitivi sono sul GPM di giornata, da ripetere tre volte: Gornje Cerovo, con 1,7 chilometri all’8,1% di pendenza media.

15.13 Prosegue a gran ritmo invece l’andatura dei fuggitivi, cambi regolari per loro.

15.11 Per il gruppo quella di oggi sarà sicuramente una tappa di trasferimento.

15.09 Ricordiamo che davanti ci sono Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone Consonni (Cofidis), Maximilian Walscheid (Qhubeka-Assos), Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos) e Albert Torres (Movistar).

15.06 Vantaggio dei fuggitivi che aumenta ancora, siamo ad 11′.

15.03 A breve ci sarà lo sconfinamento in Slovenia.

15.01 In testa al gruppo ovviamente la Ineos Grenadiers. Puccio e Ganna a dettare un ritmo molto regolare.

14.59 Raggiunti definitivamente i contrattaccanti, gruppo compatto alle spalle dei fuggitivi.

14.57 Al traguardo intermedio si impone il campione belga De Bondt.

14.54 Il vantaggio dei fuggitivi supera i 10′.

14.51 I corridori presenti nella fuga divisi per nazioni:

# COUNTRY RIDERS # 1 Belgium De Bondt,Hermans,Vanhoucke,Campenaerts 4 2 Italy Oldani,Consonni,Cataldo 3 3 Netherlands Riesebeek,Mollema,van den Berg 3 4 Germany Arndt,Walscheid 2 5 Colombia Molano 1 6 Spain Torres 1 7 Poland Wiśniowski 1

14.49 Cambi regolari davanti: la fuga arriverà al traguardo sicuramente.

14.47 100 chilometri all’arrivo.

14.44 Continuano a perdere Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty Gobert), Matteo Jorgenson (Movistar), Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team) e Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), che a breve verranno raggiunti dal plotone principale.

14.41 I quattro contrattaccanti sembrano essersi arresi: ritardo di oltre 5′.

14.39 Non ci sono pericoli per la Maglia Rosa: il più vicino in classifica è Bauke Mollema, ad oltre 40′.

14.37 Vantaggio che continua ad aumentare: ci avviciniamo ai 9′ di margine.

14.34 A dettare il ritmo in gruppo c’è ovviamente Filippo Ganna.

14.31 110 chilometri all’arrivo.

14.28 Ora la Ineos è in testa al gruppo a condurre l’andatura. Vantaggio di 7’30” per i fuggitivi.

14.26 Tagliani e Pasqualon credono ancora nella possibilità di riprendere la fuga. Jorgenson e Gougeard si sono invece rialzati.

14.24 Il vantaggio cresce a vista d’occhio per i 15 fuggitivi, ha sforato i sei minuti rispetto al gruppo. I quattro contrattaccanti Pasqualon, Jorgenson, Gougeard e Tagliani sono a 2’40”, sembra impossibile per loro tornare sotto alla fuga.

14.23 Tornando a Guerreiro, il portoghese aveva rifiutato di essere trasportato in barella per problemi alla schiena. L’uomo della EF Education Nippo deve averci provato, ma senza successo.

14.20 Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone Consonni (Cofidis), Maximilian Walscheid (Qhubeka-Assos), Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos) e Albert Torres (Movistar) hanno ora 5’10” sul gruppo maglia rosa.

14.17 In mezzo ci sono Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty Gobert), Matteo Jorgenson (Movistar), Alexis Gougeard (AG2R Citroen Team) e Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), a 2’10” dai fuggitivi.

14.16 Il gruppo non ha minimamente intenzione di accelerare: già più di quattro minuti il margine della fuga.

14.13 Altro uomo di spicco che deve dunque alzare bandiera bianca: il portoghese era quindicesimo in classifica generale.

14.12 Arriva l’annuncio di un altro ritiro, Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo).

14.10 Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ) si sta facendo medicare dalla sua ammiraglia in coda al gruppo.

14.08 1’15 dei fuggitivi sui tre contrattaccanti, che conservano solo 15” sul gruppo maglia rosa.

14.06 Il gruppo non si sta scapicollando per riprendere la fuga: già un minuto e venti di margine per loro

14.05 Per i fuggitivi un vantaggio di 43” su Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty Gobert), Matteo Jorgenson (Movistar) e Filippo Tagliani (Androni-Sidermec).

14.04 Sono 15 i corridori in fuga: Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Dario Cataldo (Movistar), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), Simone Consonni (Cofidis), Maximilian Walscheid (Qhubeka-Assos), Lukasz Wisniowski (Qhubeka-Assos) e Albert Torres (Movistar).

13.58 Assieme a Campenaerts (Qhubeka-Assos) ci sono sicuramente Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Stefano Oldani (Lotto-Soudal) e Maximilian Walscheid (Qhubeka-Assos).

13.57 Vanno via una ventina di corridori, il gruppo sembra aver lasciato andare la fuga dopo tutto quello che è successo.

13.56 Nuovi attacchi, subito Victor Campenaerts accelera, come aveva fatto all’inizio.

13.55 RIPARTITA LA TAPPA!

13.54 La corsa ripartirà fra poco meno di un minuto.

13.51 Si attende ora l’annuncio della nuova partenza della quindicesima tappa. Il gruppo procede piano perché ci sono altri corridori che necessitano di essere medicati.

13.49 Il gruppo intanto è ripartito dopo venticinque minuti. Andatura turistica prima del via ufficiale.

13.46 Con il ritiro di Buchmann cambia il volto della generale: Giulio Ciccone sale al sesto posto, rientra in top 10 Tobias Foss.

13.43 Assieme a lui, alzano bandiera bianca Jos van Emden (Jumbo-Visma) e Natnael Berhane (Cofidis).

13.41 Ufficiale, si ritira Emanuel Buchmann! Il Giro perde il sesto in classifica generale!

13.40 Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) sembra molto dolorante alla schiena. L’ambulanza aveva preparato il lettino, ma il portoghese vuole proseguire.

13.37 La corsa è ferma da quasi 15 minuti. Non dovrebbe mancare motissimo alla ripresa.

13.36 I sanitari stanno medicando Gianni Vermeersch, della Alpecin-Fenix. Escoriazioni al braccio destro per lui.

13.34 Ora l’ambulanza ha appena superato il plotone.

13.33 Il gruppo è completamente fermo. Alcuni dei corridori coinvolti arrivano alla spicciolata, attendiamo notizie da Buchmann e van Emden.

13.32 Alcuni ciclisti sono costretti a doversi cambiare le tute a causa dei numerosi strappi.

13.31 Il vento e la velocità molto forte per chi cercava di andare in fuga non ha sicuramente aiutato. Decisione della giuria ineccepibile.

13.29 La decisione è stata dettata direttamente dalla giuria. Tra alcuni dei coinvolti anche la maglia azzurra Geoffrey Bouchard.

13.28 La maggior parte del gruppo si è fermata per aspettare i coinvolti nell’incidente.

13.26 C’è anche Emanuel Buchmann tra i coinvolti, il corridore della Bora-Hansgrohe è sesto in classifica. Ma ad aver subito le peggiori conseguenze è Jos van Emden della Jumbo-Visma, accasciatosi a terra.

13.24 E si ferma la corsa a causa della caduta! Neutralizzato l’inizio della tappa!

13.23 CADUTA IN FONDO AL GRUPPO! Non sappiamo chi sia rimasto coinvolto, attendiamo notizie di RadioCorsa.

13.22 E ovviamente, con la partenza, ci sono i primi scatti. Il primo a muoversi è Victor Campenaerts.

13.20 VIA! COMINCIA LA GRADO-GORIZIA, QUINDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021!

13.17 Il tratto verso la vera partenza della tappa odierna sarà molto breve: 1800 metri, poi il via della quindicesima tappa.

13.15 Partito il trasferimento verso il chilometro 0.

13.13 I corridori si sono piazzati sulla linea di partenza. Momento delle foto di rito.

13.12 Intanto è arrivato al foglio firma anche Lorenzo Fortunato, autore dell’impresa di ieri sullo Zoncolan:

13.10 Ma in fondo, crediamo che lo stesso Sagan sa che quella di oggi può essere una tappa estremamente alla portata per lui. Ci stupiremmo se non ci provasse nemmeno…

13.08 Aspettiamoci una tappa molto movimentata, soprattutto nei primi chilometri. Saranno in tanti a voler tentare di andarsene in fuga.

13.05 Peter Sagan della Bora-Hansgrohe dichiara che giocherà in difesa: “I miei inteseii sono per la ciclamino, vediamo come si mette la gara e gli interessi delle altre squadre, deciderò durante la tappa come comportarmi. Tappa adatta a me, forse era meglio se era durante i primi 10 giorni, si è sviluppata una situazione diversa, giocherò in difesa per mantenere la maglia”.

13.02 Dario Cataldo della Movistar: “Oggi sarà come una classica. Vedremo se i leader vorranno tenere la corsa chiusa. Le gambe sono dure per tutti, la partenza sarà difficile anche con il vento. Attenzione alle imboscate per gli uomini di classifica”

12.59 Valerio Conti dell’UAE Team Emirates: “Tutti vorranno andare in fuga ed è probabile che oggi arrivi. Noi siamo messi bene, la vittoria non è arrivata per questioni di centimetri. È tutto il Giro che rincorro, ho avuto problemi intestinali. Aspetto il giorno di riposo per recuperare al meglio”.

12.56 La giornata a Grado si presenta abbastanza ventosa. Il tempo pare abbastanza variabile, con possibili piccoli rovesci sul percorso.

12.54 Il percorso di oggi è assai particolare, essendo piazzato tra lo Zoncolan di ieri e la tappa di Cortina di domani. Un circuito di 40 chilometri da ripetere tre volte, la salita di Gornje Cerovo si può far sentire nelle gambe soprattutto nella terza tornata.

12.51 Samuele Battistella, uomo dell’Astana: “Ieri abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo provato e non è andata bene, ma Vlasov ha fatto bene. Oggi vediamo come si svolgerà la gara, se le squadre terranno la gara chiusa, altrimenti sarà battaglia. Abbiamo un paio di nostri uomini che proveranno a fare la tappa”.

12.48 Prima della partenza, i corridori faranno una passerella sulla spiaggia di Grado.

12.45 Manca soltanto una mezz’ora alla partenza della quindicesima tappa del Giro d’Italia, da Grado a Gorizia. Frazione che potrebbe vedere nuovamente la fuga arrivare a destinazione.

11.35 Subito una notizia: si ritira Giacomo Nizzolo. Il velocista della Qhubeka, reduce dalla prima vittoria di tappa in carriera, ha alzato bandiera bianca in vista delle tantissime montagne della terza settimana. A questo punto strada spianata per Peter Sagan in ottica classifica a punti.

11.33 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della tappa di oggi del Giro d’Italia 2021 da Grado a Gorizia.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Dopo il durissimo arrivo in vetta al Monte Zoncolan riparte la Corsa Rosa con la frazione che parte da Grado e giunge a Gorizia dopo 147 chilometri. Percorso molto breve, che vedrà un circuito da ripetere tre volte. I corridori attraverseranno anche il confine tra Italia e Slovenia. Il gruppo a Sagrado si troverà a scalare il Monte San Michele prima di entrare a Mossa nel circuito che presenta una ripida salita di circa 2 km a Gornje Cerovo: 2,2 chilometri al 6,9% di pendenza media e tratti al 14%. Sarà sicuramente il punto decisivo della gara.

Altra giornata dedicata alle fughe? Difficile che qualche squadra si prenda la responsabilità di tenere chiuso il gruppo, soprattutto in un’ultima settimana che sarà durissima e ricca di montagne. L’unica compagine che potrebbe provarci è la Bora-hansgrohe in favore di Peter Sagan. In caso di volata ristretta lo slovacco sarebbe il grande favorito, ma occhio al redivivo Giacomo Nizzolo, vincitore a Verona. Su pendenze simili potrebbe tenere bene anche Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation).

Pensando ad un possibile attacco da lontano, ha dimostrato una gran condizione Alberto Bettiol (EF Nippo). Altro toscano che potrebbe provarci è Diego Ulissi (UAE Emirates), con un percorso ideale alle sue caratteristiche. Occhio anche a Vincenzo Nibali, definitivamente uscito di classifica e pronto a centrare un successo parziale.

Difficilmente potrebbero esserci sorprese invece in chiave classifica generale: Egan Bernal fino ad ora sta dominando e la sua Ineos Grenadiers è stata perfetta nel coprirlo. Non ci dovrebbero essere attacchi, visto un percorso che non concede troppo.

La nostra diretta live scatterà alle 12.45, restate connessi per non perdervi davvero nulla.

Foto: Lapresse